Босния и Герцеговина - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

В 4-м туре Лиги наций Босния и Герцеговина сыграет против Венгрии. Возможно сейчас кто-то удивится, но это поединок из Лиги А. Обе команды являются андердогами в группе с Германией и Нидерландами, поэтому очный поединок является хорошей возможностью одержать победу. Босния и Герцеговина никогда в истории не побеждала Венгрию. Сойдутся ли звезды сейчас?

Лига наций. 4 тур

14.10.2024. Билино Поле (Зеница)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Босния и Герцеговина - Венгрия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Угорщина Смотреть трансляцию

Босния и Герцеговина

Эта страна является новичком Лиги А. Понятно, что их выступление среди топовых сборных - это скорее разовая акция. Хотя, чудеса случаются, отрицать не стоит. В любом случае сохранить место в Лиге А будет очень трудно.

Побед боснийцы еще не имели. В первых 3-х турах они получили лишь 1 очко. Угадайте, в каком матче? Да, с венграми. С Нидерландами шансов не было - 2:5, а вот с Германией интрига сохранялась до самого конца. В том матче гранд мирового футбола смог лишь на счет 2:1.

В общем, в 2024-м году Босния и Герцеговина побед еще не имела (1 ничья и 5 поражений). Конечно, соперники были серьезными, но что же поделать. Последний раз положительные эмоции футболисты имели ровно год назад, когда переиграли скромный Лихтенштейн (2:0).

Венгрия

Сборная Венгрии заставила всех удивляться и восхищаться своим выступлением в Лиге наций в прошлом году. Второе место в группе с Италией, Германией и Англией - безумный результат. Но в этом году ситуация не такая яркая...

За первые 3 тура побед одержать не удалось. Сначала венгров просто таки переехала Германия - 0:5. Далее была нулевая ничья с Боснией и Герцеговиной и недавняя ничья с Нидерландами. Причем в последней игре трудно было обеим командам - венгры при бешеном натиске соперника пытались удержать положительный результат, а нидерландцы едва хотя бы раз пробили оборону.

За последние 6 поединков Венгрия одержала лишь 1 победу. Это, к слову, матчи Евро и Лиги наций. Всего 3 гола за такой промежуток времени - результат не слишком положительный.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Боснии и Герцеговины:

11.10. Босния и Герцеговина - Германия 1:2 (Лига наций)

10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)

07.09. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 (Лига наций)

Последние 3 встречи Венгрии:

11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)

10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)

07.09. Германия - Венгрия 5:0 (Лига наций)

Последние 3 очные встречи:

10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)

2007. Венгрия - Босния и Герцеговина 1:0 (Квалификация Евро)

2006. Босния и Герцеговина - Венгрия 1:3 (Квалификация Евро)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Венгрия от UA-Футбол

Обе сборные в последнее время не имеют много причин для радости. Причина понятна - сильные соперники. Поэтому в очной битве что те, что те будут стараться изо всех сил забрать 3 очка. Учитывая, что они играют с акцентом на оборону, предлагаем ставить ТМ 2,5 и ничью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша