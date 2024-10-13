  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига наций
  4. Босния и Герцеговина - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
В тренде
Лига наций
Лига наций

Лига наций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Босния и Герцеговина - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

Лига наций

Обеим нужно не отпускать лидеров группы

Босния и Герцеговина - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 4-м туре Лиги наций Босния и Герцеговина сыграет против Венгрии. Возможно сейчас кто-то удивится, но это поединок из Лиги А. Обе команды являются андердогами в группе с Германией и Нидерландами, поэтому очный поединок является хорошей возможностью одержать победу. Босния и Герцеговина никогда в истории не побеждала Венгрию. Сойдутся ли звезды сейчас?

Содержание

Лига наций. 4 тур

14.10.2024. Билино Поле (Зеница)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Босния и Герцеговина - Венгрия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Угорщина
Смотреть трансляцию

Босния и Герцеговина

Эта страна является новичком Лиги А. Понятно, что их выступление среди топовых сборных - это скорее разовая акция. Хотя, чудеса случаются, отрицать не стоит. В любом случае сохранить место в Лиге А будет очень трудно.

Побед боснийцы еще не имели. В первых 3-х турах они получили лишь 1 очко. Угадайте, в каком матче? Да, с венграми. С Нидерландами шансов не было - 2:5, а вот с Германией интрига сохранялась до самого конца. В том матче гранд мирового футбола смог лишь на счет 2:1.

В общем, в 2024-м году Босния и Герцеговина побед еще не имела (1 ничья и 5 поражений). Конечно, соперники были серьезными, но что же поделать. Последний раз положительные эмоции футболисты имели ровно год назад, когда переиграли скромный Лихтенштейн (2:0).

Венгрия

Сборная Венгрии заставила всех удивляться и восхищаться своим выступлением в Лиге наций в прошлом году. Второе место в группе с Италией, Германией и Англией - безумный результат. Но в этом году ситуация не такая яркая...

За первые 3 тура побед одержать не удалось. Сначала венгров просто таки переехала Германия - 0:5. Далее была нулевая ничья с Боснией и Герцеговиной и недавняя ничья с Нидерландами. Причем в последней игре трудно было обеим командам - венгры при бешеном натиске соперника пытались удержать положительный результат, а нидерландцы едва хотя бы раз пробили оборону.

За последние 6 поединков Венгрия одержала лишь 1 победу. Это, к слову, матчи Евро и Лиги наций. Всего 3 гола за такой промежуток времени - результат не слишком положительный.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Боснии и Герцеговины:

11.10. Босния и Герцеговина - Германия 1:2 (Лига наций)
10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)
07.09. Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 (Лига наций)

  • Последние 3 встречи Венгрии:

11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)
10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)
07.09. Германия - Венгрия 5:0 (Лига наций)

  • Последние 3 очные встречи:

10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)
2007. Венгрия - Босния и Герцеговина 1:0 (Квалификация Евро)
2006. Босния и Герцеговина - Венгрия 1:3 (Квалификация Евро)

Турнирная таблица

Босния и Герцеговина - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024 - изображение 4

Ставки и коэффициенты

Favbet
3.60
3.45
2.12
Узнать больше

GGbet
3.60
3.52
2.11
Узнать больше

Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Венгрия от UA-Футбол

Обе сборные в последнее время не имеют много причин для радости. Причина понятна - сильные соперники. Поэтому в очной битве что те, что те будут стараться изо всех сил забрать 3 очка. Учитывая, что они играют с акцентом на оборону, предлагаем ставить ТМ 2,5 и ничью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

По теме
yellow-arrow
Италия - Израиль. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.10.2024
yellow-arrow
Грузия - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
yellow-arrow
Дубль три. Германия – Нидерланды. Прогноз матчей Лиги наций на 14.10.2024
Босния и Герцеговина Венгрия Лига Наций прогноз UA-Футбол Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости