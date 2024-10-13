Италия - Израиль. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.10.2024

Десятого октября сборная Италии потеряла очки впервые в этом розыгрыше Лиги Наций, упустив преимущество в два мяча над Бельгией. Разумеется, она не желает начать серию матчей без побед. Тем более - при еще не заживших ранах выступления на последнем крупном турнире и в Отборе на предпоследний. И тем более - дома против аутсайдера группы, проигравшего в трех первых матчах розыгрыша и явного кандидата на поражение в трех следующих.

Лига Наций. Группа А2. Четвертый тур

14 октября. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

Италия - Израиль

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)

Состояние команд

В последние годы в резюме "адзурри" ничьи с Северной Македонией, Болгарией, Северной Ирландией, Украиной, поражение от македонцев, лишь 2:1 на Евро-2024 над Албанией. Причем ничья с Болгарией и поражение от македонцев состоялись дома. Так и что и израильтян им недооценивать не следует. Последние забили во всех трех матчах Лиги Наций и большую их часть выглядели прилично. Лучше же всего выглядели как раз против Италии.

Десятого числа против Франции они на 86-ой минуте уступали лишь со счетом 1:2 и лишь затем пропустили дважды. А их главный тренер Ран Бен Шимон постоянно заявляет, что не хочет сидеть в обороне, что постоянно хочет видеть свою команду в игре и постоянный прогресс. Он не особо огорчается из-за результатов, говоря, что хочет построить игру, которая принесет результаты в будущем. Заявляет, что во многих стадиях матча против Италии его сборная выглядела равной.

Лучано Спаллетти относится к сопернику уважительно, говоря о его техничном центре поля и быстрых контратаках, а также о непредсказуемости его тактической схемы и о ее постоянных изменениях по ходу матча. Называет матч "деликатным" со "многими скрытыми опасностями", предостерегает своих от потерь мяча, требует от них организованность, баланс. Он указывает на матч против Бельгии: "Один эпизод может выбросить все в окно".

Хотя, разумеется, итальянцы - большие фавориты. После блестящей победы во Франции, добытой еще и после пропущенного на первой минуте, после победы в первом матче над Израилем. После сорока первых минут против Бельгии, в которые выносили соперника (забив ранний гол). Затем, правда, они остались вдесятером и пропустили дважды. Но Спаллетти отметил, что со "стандартов", а с игры позволили сопернику немного.

Все в Италии пытаются вынести позитив из матча против бельгийцев, представляя удаление практически как "форс-мажор". Выносят позитив и из первых трех туров Лиги Наций в целом. Говоря, что у сборной появились четкий путь, четкий план, желание и хорошее настроение. Портить все это потерей очков против Израиля, которому все прогнозировали и продолжают прогнозировать шесть поражений в шести матчах, не хотят.

Следует отметить, что лишь во второй раз в 2024-ом году Израиль сыграет на близком к полному или полном стадионе и впервые в году - на враждебном стадионе, с крайне напряженной атмосферой, с протестами и демонстрациями. Подготовка к матчу в плане безопасности очень серьезная. Даже журналистов скрупулезно проверяют и не допускают во многие зоны. Как такая атмосфера повлияет?

Последние матчи команд

Кадры

В Италии говорят о ротации. Даже вратаря - Викарио вместо Доннаруммы. Это изменение Спаллетти уже подтвердил. Также Буонджорно вместо Бастони в центре обороны, Белланова и Удоджи - на флангах вместо Камбиазо и Димарко, участвовавших в голах десятого числа. Вместо Тонали и Фраттези - Писилли и Фаджоли. А вместо удаленного Пеллегрини - Распадори или Мальдини. Даниэль, третье поколение семьи Мальдини в сборной, еще не играл за нее.

В Израиле также ожидаются замены. Автор гола против Франции Гандельман получил травму и вылетел. Правого латераля может сыграть Каниковски, более оборонительный, чем Абада. В атаке Халайли и Мадмон могут выйти, отправив Барибо в запас. В центре поля Дор Перец, Абу Фани и Джабер - кандидаты.

Первый вратарь Глазер совершил против Франции грубую ошибку. Слабо играл и за "Црвену Звезду" в Лиге Чемпионов. Но должен остаться в воротах.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками.

Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Буонджорно, Калафиори, Белланова, С. Риччи, Писилли, Фаджоли, Удоджи, Распадори, Ретеги

Израиль: Глазер, Файнгольд, Нахмиас, Бальтакса, Каниковски, Абу Фани, Дор Перец, Хазиза, Глух, Халайли, Мадмон

Цифры и факты

Израиль и Италия встречались шесть раз. Во всех случаях - в официальных матчах. Их результаты - пять побед итальянцев и ничья 0:0. Причем с разницей более двух мячей "адзурри" побеждали лишь однажды - 6:0 в 1961-ом году. Последняя встреча состоялась в сентябре в Венгрии. Ее Италия выиграла со счетом 2:1. А последнюю домашнюю для себя - в 2017-ом году со счетом 1:0

Результаты Израиля в последних 17-ти матчах, включая товарищеские - пять побед, три ничьи и девять поражений. Все победы одержаны над беларусью (три, в том числе в товарищеском матче в июне со счетом 4:0) и Андоррой

Италия выиграла два из последних шести матчей при двух ничьих и двух поражениях. Израиль - один из последних шести (у беларуси) при пяти поражениях. На итальянской земле Италия выиграла пять из семи последних при двух ничьих. Израиль в последних семи матчах, считавшихся гостевыми, добыл три победы и ничью, проиграв трижды

Три из матчей против беларуси и Андорры - единственные в последнем 31-ом, включая товарищеские, в которых Израиль не пропускал

Италия пропускала в последних семи матчах, как в официальных, так и в любых. Если считать лишь официальные, она пропустила в 14-ти из последних 17-ти матчей, не пропуская за это время лишь от Мальты и Украины

Прогноз: Италия - Израиль 3:1

Ясно, что Италия будет доминировать, атаковать. Но как только немного отпустит - Израиль постарается вцепиться зубами. Во всех трех первых матчах кампании у него получались хорошие отрезки. С забитыми. Так что если итальянцы не забьют рано - им будет неудобно. В очном матче в сентябре они забили первый на 38-ой минуте и в итоге победили лишь со счетом 2:1. Они вообще много пропускают и нередко буксуют против закрывающихся аутсайдеров.

Фаворит, скорее всего, победит. Но на гол аутсайдера, как минимум на три гола в матче в целом и/или на победу Италии с разницей не более двух мячей стоит ставить.