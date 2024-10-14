Польша - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.10.2024

Расклад в группе А1 Лиги Наций кажется классическим, ожидаемым, банальным. Португалия выиграет ее, Шотландия будет последней, а Хорватия и Польша борются за второе место, которое позволяет выйти из группы и избежать переходных матчей против вылета из Дивизиона А. В первом очном матче хорваты победили дома. Теперь черед поляков в Варшаве. Причем поражение может еще и приблизить их к шотландцам, а хорватов - к португальцам.

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Лига Наций. Группа А1. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Варшава. "Стадион Народовы"

Польша - Хорватия

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Португалия 3 3 0 0 7-3 9 2 Хорватия 3 2 0 1 4-3 6 3 Польша 3 1 0 2 4-6 3 4 Шотландия 3 0 0 3 4-7 0

Обе команды проиграли Португалии и победили Шотландию, вне зависимости от места матчей. Правда, просто результатами полную картину не осветить. Поскольку, во-первых, обе и забили, и пропустили против них. Поскольку Польша вырвала победу в Шотландии лишь на 96-ой минуте, а Португалии дома по игре уступала существенно, но чуть не сравняла в концовке перед третьим пропущенным. Поскольку хорватам против Шотландии пришлось совершать камбек.

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В очном матче в Осиеке Хорватия выглядела существенно лучше. Особенно по статистике - 23:11 по ударам по воротам, 6:2 - в створ, 60:40 по владению мячом. Но забила лишь однажды, штрафным ударом Луки Модрича, и у Польши также были хорошие отрезки и опасные моменты. Михал Пробеж признал заслуженность поражения подопечных, но видел и позитив и хочет в целом двигаться в том же направлении. Считает, что в первом тайме его команда перекрыла соперника.

12-го октября против Португалии его "Кадра" явно уступала по игре, но сократила отставание до минимума, могла и сравнять и лишь в самой концовке пропустила вновь. В целом тот матч оставил в Польше неприятные впечталения, как и в целом первый круг группового турнира Лиги Наций. Критики в адрес "Кадры" много, сами игроки и тренер признают проблемы. Особенно - в обороне. Также они хотят играть активнее, больше владеть мячом, атаковать.

Хорваты в более положительном настроении, несмотря на боль провала на Евро. Златко Далич вводит молодежь, сменил тактическую схему с 4-3-3 на 3-5-2, при этом пытается сохранять спокойствие, рабочую атмосферу. Хотя и здесь проблем хватает. Далич признал, что 12-го октября против Шотландии дома его сборная играла не так, как он хочет, слишком пассивно и медленно, слишком глубоко в обороне. На поле во время матча реагировал раздраженно.

В Польше он требует отталкивать игру как можно дальше от своих ворот, как можно больше владеть мячом. Заявляя, что не умеет и не собирается играть от обороны. Также призывает игроков быть готовыми к жаркой атмосфере большого стадиона и надеется, что опыт его сборной, медалиста двух последних Чемпионатов Мира, поможет. Пробеж, разумеется, также требует доминировать, атаковать, прессинговать.

Поляки в первых трех турах не владели мячом более 41-го процента времени. Хорваты же владели около 50-ти против Шотландии и даже Португалии и 60 - против Польши. Изменится ли эта тенденция? В Варшаве, по сути, должна. Если не там, то где?

Последние матчи команд

Кадры

Хорваты должны остаться с 3-5-2. Заменами могут быть форварды Будимир или Петкович вместо автора гола против Шотландии Матановича. Другой автор гола Крамарич должен остаться в своем сотом матче за сборную (30 голов). В центре поля второй Сучич (Петар) и второй Пашалич (Марко), а также Моро или атакующий Батурина могут сдвинуть Луку Сучича и Марио Пашалича, на флангах обороны может уйти усталый Перишич в пользу Якича.

Матео Ковачич не вызван на октябрьские матчи из-за пополнения в семье. А Модрич здесь и должен играть без перерывов. Он остается лидером команды. А вот еще один игрок Топ-клуба - Йошко Гвардиол - подвергается критике за игру в сборной.

У поляков вылетели непосредственно перед этим матчем защитник Валюкевич и опорник Пьотровски. Кроме того, уже давно безуспешно ищут пару в атаке для Роберта Левандовски. Шимански, Свидерски, Пьонтек. Теперь, возможно, выйдет Урбански из "Болоньи". Также ищут последнего опорника. 19-летний Ойеделе получил дебют против Португалии и ожидаемо провалился. Есть Кивьор, глухой запасной "Арсенала", но он нужен в обороне.

На позициях латералей Франковски и Залевски могут уступить места Камински, Амеяу, Берешински. В воротах же ожидается выход Булки вместо Скорупски.

Левандовски в двух последних матчах за сборную не забивал, в двух до этого забил, а до этого и с начала 2024-го года не забивал. На польской земле за последние 2.5 года за сборную в официальных матчах он забивал лишь Фарерам в сентябре 2023-го года - дубль.

Польша: Булка, Давидович, Кивьор, Беднарек, Франковски, Модер, Зелински, С. Шимански, Камински, Урбански, Левандовски

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Шутало, Якич, Модрич, П. Сучич, Марио Пашалич, Соса, Будимир, Крамарич

Цифры и факты

В шести очных матчах четыре победы на счету Хорватии при одной ничьей и поражении. Два последних матча она выиграла со счетом 1:0. Последний на польской земле проиграла с таким

Польша выиграла один из шести последних матчей - также одна ничья и четыре поражения. Единственная победа - благодаря голу в Шотландии на 96-ой минуте

Хорватия выиграла два последних матча после четырех подряд без побед (две ничьи, два поражения)

Поражение от Португалии стало первым для Польши на своей земле с сентября 2022-го года

Польша пропускала в восьми своих последних матчах, хотя и забивала в семи таких. Единственный, в котором она не забила - против Хорватии в сентябре. Шесть последних из этих матчей - официальные

Хорватия забивала в девяти своих последних матчах, а пропускала в шести из семи последних (кроме 1:0 над Польшей в сентябре). Шесть последних из этих матчей - официальные

Прогноз: Польша - Хорватия 1:1

Далич говорит об очень важном матче, о первом матчболе за выход из группы. При этом говорит, что не будет искать ничью, хотя она его более чем устроит в свете победы над Польшей дома. Поляки же обязаны побеждать дома и для продолжения реальной борьбы за выход из группы, и для повышения уверенности в себе, которая сейчас на невысоком уровне. Все же кажется, что опыт и качество хорватов помогут им добыть нужный результат.

Голы? Обе команды постоянно забивают и пропускают, но не обязательно много. Потому 1:1 выглядит логично.