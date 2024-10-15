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Испания – Сербия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.10.2024
Испания - Сербия: Прогноз и анонс матча ⋉ 15 октября 2024 года ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images
Действующие чемпионы Европы и победители Лиги наций на своем поле будут принимать сборную Сербии.
4-й тур Лиги наций УЕФА
Вторник, 15 октября
Испания, Кордова, Эстадио Нуэво Аркангель
Арбитр: Даниэль Стефаньский (Польша)
Испания 21:45 Сербия
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Испания: последние новости
Испания проводит блестящий футбольный год. На Евро-2024 команда выиграла все 7 матчей и закономерно стала победителем турнира. В сентябре испанцы начали защиту титула обладателя Лиги наций именно матчем против Сербии. "Фурия роха" имела полное игровое и территориальное преимущество, которое не смогла конвертировать в победный результат. Через 3 дня испанцы разгромили на выезде Швейцарию, играя с 20 минуты в меньшинстве. И только в прошлом туре команда вернула себе первое место, одолев в непростом поединке лидера группы на тот момент - Данию.
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На текущих поединках у Испании большие кадровые проблемы. Вне игры основные на Евро-2024 голкипер (Симон), центральный защитник (Ле Норман), правый защитник (Карвахаль), центральные полузащитники (Родри и Ольмо) и вингер (Нико Уильямс).
Несмотря на такие потери, испанцы доминировали в поединке против Дании, хотя и забили победный гол только в конце встречи. Игроки, заменившие травмированных, хорошо проявили себя и помогли обеспечить необходимый результат.
Ориентировочный состав Испании: Рая – Мингеса, Вивиан, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Субименди, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Оярсабаль.
Сербия: последние новости
Сербия неудачно выступила на Евро-2024, заняв последнее место в группе с Англией, Данией и Словенией. Хотя сербы уступили только будущим финалистам турнира - англичанам, от команды ждали явно большего.
Сербия была главным аутсайдером квартета перед стартом матчей группы А-4 в Лиге наций. Однако после 3 туров балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. Сербия сумела удержать домашнюю ничью с испанцами и победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты.
В матче с Испанией гости постараются воспользоваться кадровыми проблемами хозяев и повторить успех домашнего матча. Надежды сербов – удачная игра в защите и вера в то, что Митрович и компания смогут что-то создать у ворот соперника. Ввиду кадровых потерь испанцев шансы на получение очков для балканцев растут, однако все равно это будет сделать невероятно сложно.
Ориентировочный состав Сербии: Райкович – Эракович, Миленкович, Павлович – Неделькович, Лукич, Груич, Максимович – Бирманчевич, Самарджич – Митрович.
Испания - Сербия. Личные встречи
- 05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)
- 26.05.12 Испания- Сербия 2:0 (ТМ)
Учитывая, что Сербия – молодое государство, команды между собой встречались только 2 раза. Первая встреча состоялась в 2012 году накануне Евро-2012, на котором испанцы победили. Испания уверенно выиграла тогда со счетом 2:0. Вторая встреча прошла в рамках текущей Лиги наций и завершилась со счетом 0:0.
Испания - Сербия. Последние матчи команд
Последние матчи Испании:
- 12.10 Испания – Дания 1:0 (Лига наций)
- 08.09. Швейцария – Испания 1:4 (Лига наций)
- 05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)
- 14.07 Испания – Англия 2:1 (Евро-2024)
- 09.07 Испания – Франция 2:1 (Евро-2024)
Последние матчи Сербии:
- 12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига наций)
- 08.09. Дания – Сербия 2:0 (Лига наций)
- 05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)
- 25.06. Дания – Сербия 0:0 (Евро-2024)
- 20.06. Словения – Сербия 1:1 (Евро-2024)
Испания - Сербия. Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Испания
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|2
|Дания
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|3
|Сербия
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|4
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Испания - Сербия. Ставка и коэффициенты
Испания – Сербия. Прогноз матча от UA-Футбол
Несмотря на все кадровые проблемы, Испания выглядит фаворитом этого противостояния. Хозяева реабилитируются перед болельщиками за потерю очков в Сербии. Ожидаем уверенную победу Испании (Ф1(-1)).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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