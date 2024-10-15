Испания – Сербия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.10.2024

Действующие чемпионы Европы и победители Лиги наций на своем поле будут принимать сборную Сербии.

4-й тур Лиги наций УЕФА

Вторник, 15 октября

Испания, Кордова, Эстадио Нуэво Аркангель

Арбитр: Даниэль Стефаньский (Польша)

Испания 21:45 Сербия

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Испания: последние новости

Испания проводит блестящий футбольный год. На Евро-2024 команда выиграла все 7 матчей и закономерно стала победителем турнира. В сентябре испанцы начали защиту титула обладателя Лиги наций именно матчем против Сербии. "Фурия роха" имела полное игровое и территориальное преимущество, которое не смогла конвертировать в победный результат. Через 3 дня испанцы разгромили на выезде Швейцарию, играя с 20 минуты в меньшинстве. И только в прошлом туре команда вернула себе первое место, одолев в непростом поединке лидера группы на тот момент - Данию.

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На текущих поединках у Испании большие кадровые проблемы. Вне игры основные на Евро-2024 голкипер (Симон), центральный защитник (Ле Норман), правый защитник (Карвахаль), центральные полузащитники (Родри и Ольмо) и вингер (Нико Уильямс).

Несмотря на такие потери, испанцы доминировали в поединке против Дании, хотя и забили победный гол только в конце встречи. Игроки, заменившие травмированных, хорошо проявили себя и помогли обеспечить необходимый результат.

Ориентировочный состав Испании: Рая – Мингеса, Вивиан, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Субименди, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Оярсабаль.

Сербия: последние новости

Сербия неудачно выступила на Евро-2024, заняв последнее место в группе с Англией, Данией и Словенией. Хотя сербы уступили только будущим финалистам турнира - англичанам, от команды ждали явно большего.

Сербия была главным аутсайдером квартета перед стартом матчей группы А-4 в Лиге наций. Однако после 3 туров балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. Сербия сумела удержать домашнюю ничью с испанцами и победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты.

В матче с Испанией гости постараются воспользоваться кадровыми проблемами хозяев и повторить успех домашнего матча. Надежды сербов – удачная игра в защите и вера в то, что Митрович и компания смогут что-то создать у ворот соперника. Ввиду кадровых потерь испанцев шансы на получение очков для балканцев растут, однако все равно это будет сделать невероятно сложно.

Ориентировочный состав Сербии: Райкович – Эракович, Миленкович, Павлович – Неделькович, Лукич, Груич, Максимович – Бирманчевич, Самарджич – Митрович.

Испания - Сербия. Личные встречи

05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)

26.05.12 Испания- Сербия 2:0 (ТМ)

Учитывая, что Сербия – молодое государство, команды между собой встречались только 2 раза. Первая встреча состоялась в 2012 году накануне Евро-2012, на котором испанцы победили. Испания уверенно выиграла тогда со счетом 2:0. Вторая встреча прошла в рамках текущей Лиги наций и завершилась со счетом 0:0.

Испания - Сербия. Последние матчи команд

Последние матчи Испании:

12.10 Испания – Дания 1:0 (Лига наций)

08.09. Швейцария – Испания 1:4 (Лига наций)

05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)

14.07 Испания – Англия 2:1 (Евро-2024)

09.07 Испания – Франция 2:1 (Евро-2024)

Последние матчи Сербии:

12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига наций)

08.09. Дания – Сербия 2:0 (Лига наций)

05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига наций)

25.06. Дания – Сербия 0:0 (Евро-2024)

20.06. Словения – Сербия 1:1 (Евро-2024)

Испания - Сербия. Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 3 2 1 0 5-1 7 2 Дания 3 2 0 1 4-1 6 3 Сербия 3 1 1 1 2-2 4 4 Швейцария 3 0 0 3 1-8 0

Испания - Сербия. Ставка и коэффициенты

Испания – Сербия. Прогноз матча от UA-Футбол

Несмотря на все кадровые проблемы, Испания выглядит фаворитом этого противостояния. Хозяева реабилитируются перед болельщиками за потерю очков в Сербии. Ожидаем уверенную победу Испании (Ф1(-1)).