Швейцария - Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.10.2024

В этом сезоне Лига Наций подарила нам невероятно крутую жеребьевку на групповом этапе дивизиона А. Чего только стоит вторая группа, где одновременно соревнуются Италия, Франция и Бельгия. Четвертый квартет, на этом фоне, кажется менее звездным, но пусть это ощущение не вводит вас в заблуждение, ведь здесь также полно интриг, а главное - равных по силе и составу сборных. Да, конечно, Испания немного выделяется в роли фаворита, но все остальные коллективы (Сербия, Дания и Швейцария) - это страны, которые имеют так называемый "пред топовый" статус, что и делает эту группу такой привлекательной для зрителей. Однако, стоит отметить, что швейцарцы испортили общее впечатление от квартета своими провальными выступлениями. Но есть ли у "красных крестоносцев" шансы на то, чтобы реабилитироваться?

Лига наций. Дивизион А. Группа 4

15.10.2024. "AFGn Arena"

Арбитр в поле - Халил Мелер

Швейцария 21:45 Дания

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Новости Швейцария

Швейцария показала прекрасный результат на прошедшем Евро. На летнем ЧЕ они заняли второе место в группе, пропустив вперед лишь немцев. Однако самое интересное началось в плей-офф, когда швейцарцы по всем показателям переиграли Италию (2:0), а в четвертьфинале им не хватило всего несколько минут, чтобы выбить из турнира англичан и ворваться в полуфинал. Этот успех стал повторением лучшего результата команды на континентальных первенствах (2020).

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Однако, к удивлению экспертов и фанатов, старт нынешней Лиги Наций получился для Швейцарии кошмарным. "Команда-А" очень далека от выхода в финальный турнир, сейчас более актуальным является вопрос выживания. Хотя, возможно, вылет швейцарцев будет справедливым "бумерангом", если вспомнить розыгрыш 2020/21, когда только благодаря "кабинетным играм" они сумели опередить Украину и не вылететь в дивизион B.

Позади уже осталась половина турнирной дистанции, а Швейцария вообще не добывала очков, проиграв всем трем соперникам. Началась эта ужасная серия в Дании, где команда Якина доигрывала поединок в девятерых. Далее было домашнее фиаско "1:4" в игре с Испанией. Кстати, гол Амдуни, забитый в том матче, до сих пор остается единственным для Швейцарии в нынешней Лиге Наций. Ну а несколько дней назад поражение от Сербии "0:2" ухудшило и без того сложное положение швейцарцев.

Новости Дания

Что же касается сборной Дании, то здесь ситуация зеркальная. На Евро они смогли выполнить лишь задачу минимум - выйти из группы, а в 1/8, без шансов, отлетели от Германии (0:2). Да и выход в плей-офф Чемпионата Европы был не слишком уверенным - три ничьи в трех матчах группового этапа. В том числе с безоговорочным аутсайдером Словенией (1:1).

Казалось бы, что это также неплохой результат, но планка ожиданий задрана слишком высоко после сенсационного полуфинала на Евро-2020. Именно поэтому скандинавам нужно наверстать упущенное и подтвердить свои амбиции в Лиге Наций. С этой миссией подопечные Виггорста, сменившего в роли исполняющего обязанности Хьюлманда, пока справляются. В сентябрьских матчах они набрали максимум очков, обыграв с одинаковым счетом (2:0) и Швейцарию, и Сербию. Датчане неплохо держались даже против Испании, но все же пропустили решающий мяч на 80-й минуте.

Однако, учитывая тот факт, что Сербия свой следующий матч сыграет как раз против мощной "красной фурии", скандинавы могут существенно оторваться от сербов, если достигнут положительного результата в этом туре.

Швейцария - Дания. Последние матчи команд

Последние матчи Швейцарии

Сербия 2:0 Швейцария

Швейцария 1:4 Испания

Дания 2:0 Швейцария

Англия 1:1 (5-3 пен.) Швейцария

Швейцария 2:0 Италия

Последние матчи Дании

Испания 1:0 Дания

Дания 2:0 Сербия

Дания 2:0 Швейцария

Германия 2:0 Дания

Дания 0:0 Сербия

Швейцария - Дания. Статистика очных встреч

За всю историю этого противостояния соперники восемь раз выявляли сильнейшего. Трижды победителями выходили скандинавы и лишь однажды швейцарцы. Единственная победа "красных крестоносцев" состоялась аж в далеком 1984 году. Ну и не лишним будет добавить, что ровно половина из очных встреч этих сборных завершилась в ничью.

Швейцария - Дания. Турнирное положение команд

Как мы уже обсуждали выше, хозяева проваливают этот групповой этап Лиги наций. Швейцария занимает последнее место без набранных очков. Они худшие в своей группе по забитым (1 гол) и пропущенным (8) голам. Расстояние от второй позиции составляет шесть баллов, а от третьей - четыре.

Ситуация в стане датчан более радужная. На данный момент они занимают вторую позицию, набрав шесть баллов, а от лидера (Испании) они отстают только на один зачетный пункт.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 3 2 1 0 5-1 7 2 Дания 3 2 0 1 4-1 6 3 Сербия 3 1 1 1 2-2 4 4 Швейцария 3 0 0 3 1-8 0

Швейцария - Дания. Ставка и коэффициенты

Швейцария - Дания. Прогноз на матч от UA-Футбол

Швейцария поставила себя в очень сложное положение, потерпев три поражения подряд. Поэтому сегодня хозяева наверняка будут рисковать и играть только на победу, другой возможности исправить ситуацию нет. Вот почему букмекеры и эксперты отдают хозяевам статус фаворита. Но, давайте будем откровенными, месяц назад Дания была на голову сильнее своего оппонента. Как по счету, так и по уровню игры. Что могло измениться за это время? По большому счету ничего, поэтому вполне логичным прогнозом на этот матч будет вариант "Дания не проиграет". А, возможно, скандинавы замахнутся и на три очка. Нас такой сценарий совсем не удивит.