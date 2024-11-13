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Шотландия - Хорватия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.11.2024
Шотландия – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Сборная Шотландии под руководством Стивена Кларка набирает обороты после тяжелой серии поражений. После того как им удалось добыть первый балл в Лиге наций, они ставят своей целью повторить такой результат в противостоянии с хорватами. Зато Хорватия под руководством Златка Далича выглядит фаворитом этого матча, ведь в их составе есть игроки, которые способны сделать разницу в счете.
Лига Наций. Группа А1. Третий тур
15 ноября. 21:45. Шотландия, Глазго "Хэмпден-Парк"
Главный арбитр:
Шотландия - Хорватия
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Сборная Шотландии
Три поражения и ничья - вот такие результаты показывают подопечные Стивена Кларка. Добыв свой первый балл в Лиге наций, сыграв вничью с Португалией в своем последнем матче, зажгли игроков сборной Шотландии энтузиазмом. Теперь цель на следующую игру - пытаться достичь такого же результата в матче со сборной Хорватией. Помогать команде будут Джон МакГин, Джек Хендри, Скотт МакКенна и Томми Конвей, которые пропустили октябрьские матчи из-за травм. Подопечные Стивена Кларка попытаются улучшить свою тактическую игру, применяя высокий прессинг и контратаки в матче против хорватов, чтобы добыть необходимые очки и повысить свою позицию в группе.
Сборная Хорватии
У сборной Хорватии в этой Лиге наций ситуация куда лучше, чем у их будущих соперников. Подопечные Златка Далича имеют в активе две победы и одну ничью. Благодаря таким результатам они занимают второе место в таблице A1. Игроки сборной Хорватии блистают в международных турнирах, особенно нужно выделить игрока "Сосьедада" и "Аталанты" Луку Сучича и Марио Пашалича, которые продолжают демонстрировать высокое индивидуальное мастерство и талант к игре в атаке. В то же время полузащитник "Вольфсбурга" Ловро Майер, который прекрасно проявляет себя на поле, пропустит игру с шотландцами из-за травмы мышцы бедра. Несмотря на потерю одного из ключевых игроков, хорваты остаются командой с солидной обороной, которая может быстро переходить в контратаки.
Статистика встреч
Сборные Шотландии и Хорватии встречались трижды, из которых дважды победили хорваты, а один раз шотландцам удалось одолеть "шашечных". В матче Лиги наций 12 октября 2024 года сборная Хорватия победила со счетом 2:1. Предыдущая встреча на Евро-2024 также завершилась в пользу Хорватии, где они обыграли Шотландию со счетом 3:1. Однако, в отборочном матче к Чемпионату мира 2013/14 года Шотландия одержала победу 2:0.
Последние матчи команд
Шотландия
- Лига Наций 24-26 15.10.2024 | Шотландия 0 - 0 Португалия
- Лига Наций 24-26 12.10.2024 | Хорватия 2 - 1 Шотландия
- Лига Наций 2024/2025 08.09.2024 | Португалия 2 - 1 Шотландия
- Лига Наций 2024/2025 05.09.2024 | Шотландия 2 - 3 Польша
- Евро 2024 23.06.2024 | Шотландия 0 - 1 Венгрия
Хорватия
- Лига Наций 24-26 15.10.2024 | Польша 3 - 3 Хорватия
- Лига Наций 24-26 12.10.2024 | Хорватия 2 - 1 Шотландия
- Лига Наций 2024/2025 08.09.2024 | Хорватия 1 - 0 Польша
- Лига Наций 2024/2025 05.09.2024 | Португалия 2 - 1 Хорватия
- Евро 2024 24.06.2024 | Хорватия 1 - 1 Италия
Турнирное положение
Сборные Шотландии и Хорватии находятся в разном турнирном положении в группе A1 Лиги наций. Шотландия находится на последнем, четвертом месте с одним очком, не одержав ни одной победы и имея отрицательную разницу мячей (4-7). Между тем у сборной Хорватии ситуация намного лучше, ведь Хорватия имеет 7 очков после четырех матчей, занимает второе место благодаря двум победам и одной ничьей, а также демонстрирует положительную разницу забитых и пропущенных мячей (7-6).
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Матч между Шотландией и Хорватией обещает быть интересным. Шотландцы после тяжелой серии поражений добыли важную ничью в игре против Португалии, что подняло их моральный дух. Хорватия, в свою очередь, находится в значительно лучшей форме, одержав две победы и одну ничью, занимает второе место в группе A1. Хорватия выглядит сильнее, но Шотландия может создать проблемы благодаря улучшенному составу и энтузиазму после последнего результата. Прогноз - победа сборной Хорватии.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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