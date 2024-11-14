Бельгия - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.11.2024

Сборная Италии - единственная в группе А2 Лиги Наций, пребывающая в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Но даже это приносит ей не более одного очка преимущества над вторым местом в группе и еще не принесло официально выход в 1/4 финала. Такой выход обеспечит ничья против Бельгии. Пожалуй, сборной в худшем настроении в группе.

Лига Наций. Группа А2. Пятый тур

14 ноября. 21:45. Брюссель. "Король Бодуэн"

Бельгия - Италия

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Состояние команд

1 Италия 4 3 1 0 11-5 10 2 Франция 4 3 0 1 9-5 9 3 Бельгия 4 1 1 2 6-7 4 4 Израиль 4 0 0 4 4-13 0

Итальянцы всеми силами стараются забыть о провальном Евро, дистанцироваться от него. Николо Барелла, вернувшийся ныне в сборную впервые после того турнира, заявляет, что обнаружил значительные положительные изменения на психологическом уровне, гораздо большую ментальную силу. Его тренер Лучано Спаллетти согласен.

В Италии пытались вынести позитив даже из потерянной победы в матче против Бельгии, в том числе и в прессе. Говоря, что у сборной появились четкий путь, четкий план, желание и хорошее настроение. А удаление в том матче называя "форс-мажором".

Правда, дело еще не закончено, а, в сущности, только начато. Блестящая победа в гостях над Францией в первом туре Лиги Наций (3:1) состоялась после пропущенного уже на 13-ой секунде. Кроме этого, "Скуадра Адзурра" - единственная команда в группе, игравшая дважды против Израиля, которого все должны победить. Еще и пропустила от него в обоих матчах.

Предыдущий же матч против Бельгии завершился большим разочарованием. Начался голом на первой минуте, еще одним на 24-ой, полным доминированием до сороковой, но затем - красной карточкой Лоренцо Пеллегрини за подкат практически в центре поля, глухой обороной после этого, двумя пропущенными и потерянной победой.

Спаллетти очень доволен доминированием до сороковой минуты в том матче, да и обороной после, отмечая, что пропускала со стандартных положений и много с игры не позволяла. Заявил, что красная карточка выбросила все планы в окно, и игру в такой ситуации спланировать невозможно. То есть сохраняет оптимизм. Но удастся ли компенсировать в Бельгии?

Сами бельгийцы пытались черпать из того камбека вдохновение, говорить о начале нового пути, о загрузке молодого поколения, о выработке ментальной силы после своего провального Евро. Но после того матча уступили дома французам (1:2), не реализовав пенальти, привезя пенальти и не дожав в численном большинстве после удаления Чуамени на 76-ой минуте.

В сентябре во Франции вариантов добыть результат у них было гораздо меньше (0:2), а победа над Израилем дома в том же месяце (3:1) - само собой разумеющаяся. Хотя и "красные дьяволы" от него пропустили.

У них еще есть шансы прорваться в четвертьфинал, но для этого победа над итальянцами дома обязательна. Да и они скорее думают о построении сборной, о смене поколений, об избежании конфликтов и разговоров вокруг Тибо Куртуа, Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку, чем о результатах и турнирных задачах. Прежде всего хотят успокоиться и тихо поработать.

Спаллетти хочет увидеть продолжение хорошего поведения игроков, самоуважения, веры в себя и качества, считает такое продолжение фундаментальным. А Тедеско хочет продолжать омоложение сборной и просит время на это. При этом очень рад возвращению Лукаку, его лидерству. "Даже когда он просто заходит в комнату, что-то изменяется. Его аура всегда светит".

Италия приедет за ничьей. Хотя в катеначчо играть не будет, а постарается держать мяч в неопасных зонах и убегать в контратаки. Сценарий матча во Франции без пропущенного на 13-ой секунде ее полностью устроит. Бельгия же должна играть на победу и будет доминировать. Но в последнее время создает при доминировании немного. Как получится на этот раз?

Последние матчи команд

Кадры

Барелла, разумеется, сразу же вернется в стартовый состав. Тем более, что новый герой центра поля итальянцев Самуэле Риччи травмирован, а Пеллегрини дисквалифицирован. Потому в центре одна дилемма - Локателли из "Ювентуса" или дебютант Ровелла из "Лацио". Барелла или Фраттези даже сыграет под нападающим. Логичнее, что второй, забивший в трех из четырех матчей Лиги Наций.

В обороне травмирован Калафиори, но как раз набрал отличную форму лидер "Наполи" Буонджорно. В атаке же в блестящей форме Мойзе Кен и Матео Ретеги - по 11 голов в сезоне за свои клубы. За сборную в этой кампании Ретеги забил дважды, в том числе Бельгии. Кен забил Израилю в сентябре, но на октябрьские матчи не вызывался.

Забивал Бельгии и латераль Камбиазо. На латералей - него и автора гола против Франции Димарко - всегда следует обращать внимание.

У бельгийцев впервые в этой кампании Лиги Наций сыграет Лукаку. Огромное усиление, хотя Лоис Опенда наконец-то забил свой второй гол за сборную - как раз против Франции. Правда, Ромелу забил лишь один мяч в пяти последних матчах за клуб и выглядит в худшей форме, чем был месяц и два назад.

Не сыграют Менье, Доку, Де Кетеларе, Тилеманс (травмы), Де Брюйне (травма и немного ссоры с тренером) и Куртуа (травма, но прежде всего ссора с тренером). Очень серьезные потери. Потому Тедеско даже пришлось вызвать игроков из молодежной сборной.

19-летний Вермеерен из "Лейпцига" и 20-летний Лавиа из "Челси" - кандидаты на выход в стартовом составе в центре поля рядом с более опытными Онаной и Мангала или вместо кого-то из них. На флангах же атаки с более опытными Троссаром и Лукебакио конкурируют 20-21-летние Бакайоко (ПСВ) и Мбангула ("Ювентус").

Обратить внимание стоит на левый фланг, поскольку в Риме Италии забивали левый защитник Де Куйпер и левый вингер Троссар.

Бельгия (4-2-3-1): Кастеельс, Дебаст, Фаес, Теат, Де Куйпер, Онана, Мангала, Бакайоко, Вермеерен, Троссар, Лукаку

Италия (3-5-2): Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Камбиазо, Локателли, Тонали, Барелла, Димарко, Фраттези, Ретеги

Цифры и факты

Италия и Бельгия встречались 25 раз. 16 побед на счету первой, четыре - второй, пять ничьих. В четырех последних очных встречах бельгийцы не побеждали - три поражения и ничья. Хотя последний матч на бельгийской земле завершился их победой - товарищеский в 2015-ом году

В шести последних официальных очных матчах бельгийцы не побеждали - две ничьи и четыре поражения. Их последняя победа над Италией в таком матче состоялась в 1972-ом году

Бельгия выиграла лишь один из шести последних матчей - у Израиля. Италия выиграла три из последних четырех, но две из побед - против Израиля, а до этого периода "адзурри" не победили в трех матчах подряд

Свой последний матч Бельгия играла дома и проиграла - Франции. Это поражение стало ее первым на родной земле с июня 2022-го года, включая товарищеские матчи

Италия выиграла последний матч в стране соперника - во Франции. Но предыдущий такой проиграла - в Англии, а прямо перед этим сыграла вничью в Северной Македонии

Италия пропускала в восьми последних матчах против всех, как включая товарищеские матчи, так и лишь в официальных. При этом она забивала в семи из девяти последних, включая товарищеские, и в шести из восьми последних официальных

Бельгия пропускала в пяти последних матчах, забив в трех из них

Последний официальный матч, в котором сборная Италии не пропускала, состоялся в Отборочном турнире на Евро-2024 против сборной Украины - 0:0. Последний официальный матч, в котором сборная Бельгии не пропускала, состоялся на самом Евро, также против сборной Украины - также 0:0

Прогноз: Бельгия - Италия 1:1

Может получиться унылая игра не уверенной в себе и ослабленной Бельгии с ищущей ничью и играющей с четырьмя опорниками Италией. Но обе команды много пропускают, могут обе пропустить и сегодня, причем более одного мяча. И всегда могут быть сюрпризы вроде удаления. В целом же ситуация кажется близкой к ничьей.