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Дания - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.11.2024
Может решиться судьба первого места в группе
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главные претенденты на выход из 4-й группы Лиги наций сыграют очный поединок. Речь о сборных Дании и Испании. В первом круге чемпионы Европы одолели соперника со счетом 1:0. Но датчане продемонстрировали серьезное сопротивление, поэтому будут пытаться брать реванш.
Лига наций. 5 тур
15.11.2024. Паркен, Копенгаген
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Дания - Испания. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Дания
Какие бы тренеры не возглавляли команду, Дания остается на евроарене крепким орешком. Даст бой каждому - это факт. Хорошо выстроенная защита и достаточное количество мастеровитых футболистов впереди дают результат.
После 4-х туров Лиги наций датчане занимают 2-е место в группе. Сентябрь был весьма успешным - победы над Сербией и Швейцарией без пропущенных мячей (в обоих случаях 2:0). В октябре поводов для радости было меньше - всего 1 добытый балл (поражение Испании 0:1 и ничья 2:2 со Швейцарией).
Кстати, Дания не может победить испанцев уже более 30 лет. Что поделаешь - уровень соперника в любые времена остается высоким. Сейчас у скандинавов надежда на звездных Гейлунна, Гейбьерга, Эриксена и Поульсена. Плюс на воротах все тот же опытный Шмайхель.
Испания
"Красная фурия" сносит всех на своем пути. Ей вообще безразлично в каком турнире играть - победят всех. После триумфа на Евро-2024, настало время Лиги наций. После 4-х туров команда занимает заслуженное 1-е место в группе.
Сначала была нулевая ничья с Сербией (ой, могли бы уже и выиграть). Далее - разгром Швейцарии (4:1), победа над Данией (1:0) и очередные очки с сербами (3:0). Конечно, не все так легко, как могло быть, но тоже довольно уверенно.
Испания не проигрывает 14 поединков подряд. А если брать во внимание только официальные матчи - то вообще 19 игр без поражений! В последнее время соперникам в матчах с испанцами остается надеяться разве на чудо.
На последние туры группового этапа Лиги наций Луис де ла Фуэнте вызвал двух дебютантов - Марка Касадо из "Барселоны" и Саму Омородиона из "Порту".
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Дании:
15.10. Швейцария - Дания 2:2 (Лига наций)
12.10. Испания - Дания 1:0 (Лига наций)
08.09. Дания - Сербия 2:0 (Лига наций)
- Последние 3 встречи Испании:
15.10. Испания - Сербия 3:0 (Лига наций)
12.10. Испания - Дания 1:0 (Лига наций)
08.09. Швейцария - Испания 1:4 (Лига наций)
- Последние 3 очные встречи:
12.10. Испания - Дания 1:0 (Лига наций)
2008. Дания - Испания 0:3 (Контрольный матч)
2007. Дания - Испания 1:3 (Квалификация Евро)
Турнирная таблица
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Дания - Испания от UA-Футбол
Скорее всего, мы увидим похожую "картину", что и в первом матче между этими командами - осторожный футбол с небольшим количеством голов. Наш прогноз - минимальная победа Испании.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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