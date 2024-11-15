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Португалия – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.11.2024
Португальцам хватит пункта для квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, 5-й тур
Лиссабон, Эштадиу ду Драгау
Португалия – Польша 21:45
Трансляция – Megogo
Португалия
Португалия стартовала в Лиге наций с 3 побед в 3 матчах первого круга. Начали с минимальных домашних викторий над Хорватией (2:1) и Шотландией (2:1) с решающими голами Криштиану с подач Нуну Мендеша. На таком уровне Роналду все еще может делать разницу, хотя очевидные недостатки от продолжения его карьеры в сборной на лицо. Стилистически ограничивает команду.
На выезде единственный успех был как раз против Польши (1:3), где "селесау" комфортно повели в 2 мяча еще в первой половине. Но вот пробить шотландский автобус (0:0) в последнем туре не удалось. Мартинес менял варианты и игроков, закончив игру с Бернарду, Феликсом, Бруну, Леао и КР7 на поле одновременно. Но поскольку комбинационный футбол разменяли на Роналду-кросс, то пробить соперника так и не удалось.
Теперь Португалии достаточно пункта, чтобы выйти из группы. Но претензии на первое место придется доказывать в финальном туре в Хорватии. Разве что "шашковые" сами потеряют очки против "скоттов". Главная проблема Мартинеса – центр обороны. Основная пара Рубен Диаш – Гонсалу Инасиу недоступна. Также отсутствуют Диогу Жота и Гонсалу Рамуш.
Польша
Польше крайне необходим положительный результат в Лиссабоне, если команда хочет побороться за места в топ-2. Желательно как минимум не проиграть, хотя с нынешней кадровой ситуацией эта задача будет особенно трудной. Тем более проблемы в защите никуда не делись: несмотря на переход на схему с 5 защитниками поляки пропускали в 10 из 11 матчей в этом году.
Что можно сказать с уверенностью – к элитному дивизиону Лиги наций их сборная относится со всей серьезностью. И Польша не раз демонстрировала характер, то вырвав 3 очка в Шотландии на 90+6, то отыгравшись против Хорватии с 1:3. Но теперь даже впереди надеяться не на кого.
Ведь у капитана команды Роберта Левандовски травма поясницы. Плюс повреждение имеет Аркадиуш Милик, так что даже не факт, что наши соседи смогут выйти с дуэтом форвардов впереди, как было в минувших турах. Пиотровски и Козловски в лазарете, Павел Давидович из "Вероны" отбывает дисквалификацию.
Ориентировочные составы
Португалия: Кошта – Далот, Антониу Силва, Араужу, Мендеш – Бруну Фернандеш, Невеш, Бернарду Силва – Нету, Роналду, Леао
Польша: Булка – Франковски, Пионтковски, Беднарек, Кивьор, Залевски – Себастьян Шиманьски, Модер, Зелиньски – Свидерски, Пентек
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|О
|1
|Португалия
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|10
|2
|Хорватия
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|7
|3
|Польша
|4
|1
|1
|2
|7
|9
|4
|4
|Шотландия
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Португалия - Польша от UA-Футбол
У гостей шансов на матч откровенно немного. Могли бы попробоваться закрыться, но с их обороной это не особо перспективное занятие. Вопрос лишь в том, смогу ли поляки воспользоваться дырой в центре обороны Португалии, когда самим придется играть без Левандовски. Ставка: сухая победа Португалии с коэффициентом 1.97.
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