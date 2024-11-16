Нидерланды - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024

На первое место в своем квартете Нидерланды с Венгрией претендуют уже чисто теоретически. А вот победа в предстоящем поединке обеспечит одной из сборной вторую строчку и место в плей-офф.

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Нидерланды - Венгрия 21:45

Лига Наций. Лига A, группа 3. 5-й тур

16 ноября. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Видеотрансляция: Megogo 2

Нидерланды: последние новости

В прошлом туре подопечные Роналда Кумана имели возможность остаться в гонке за первое место в таблице группы, но не смогли преодолеть сопротивление Германии (0:1). Следующие две игры "Бундестим" проведет против Боснии и Герцеговины с Венгрией, так что отыграть отставание в пять очков уже практически невозможно.

Групповой этап Лиги наций Нидерланды начали с разгромной победы над Боснией (5:2), после этого расписали мировую ничью с Германией (2:2) и своим будущим соперником - Венгрией (1:1). Причем, последний поединок вышел очень сумбурный: на 79-й минуте при счете 0:1 за срыв опасной атаки вторую желтую карточку получил капитан Ван Дейк, но при этом уже через четыре минуты Дюмфрис восстановил паритет.

Стоит отметить существенные кадровые потери "оранжевых". Не примут участия в завтрашней встрече Аке, ван де Вен, Симонс, Гертрейда и Янссен.

Ориентировочный состав: Вербрюгген – Дюмфрис, ван Дейк, де Врей, Ю. Тимбер – Рейндерс, Гравенберх, К. Тимбер – Мален, Гакпо, Зиркзе

Венгрия: последние новости

Казалось, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций венгры прыгнули выше головы, но спустя время стало понятно, что средний уровень выступлений коллектива Марко Росси является достаточно конкурентным.

В первом туре "волшебные мадьяры" откровенно посыпались в выездной игре против Германии (0:5), после этого обидно упустили победу в матче с Нидерландами, не смогли дома обыграть Боснию и Герцеговину, но при этом взяли три очка на выезде благодаря дублю Собослаи.

Шансы на выход в плей-офф у Венгрии низкие: после выезда в Нидерланды ей предстоит сыграть с Германией. Впрочем, к той встрече "Бундестим" уже может решить все свои турнирные задачи.

В лазарете у венгров находится Керкез, под вопросом появление на поле Болла, также дисквалифицирован Фиолла.

Ориентировочный состав: Дибус – Дардаи, Орбан, Ботка – Надь, Собослаи, Него, Шефер, Никишер, Шаллаи – Варга

Последние матчи сборных

Нидерланды:

14.10. Германия - Нидерланды 1:0 (Лига наций)

11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)

10.09. Нидерланды – Германия 2:2 (Лига Наций)

Венгрия:

14.10. Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 (Лига наций)

11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)

10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)

Личные встречи

11.10.2024. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)

11.10.2013. Нидерланды – Венгрия 8:1 (отбор к ЧМ)

11.09.2012. Венгрия – Нидерланды 1:4 (отбор к ЧМ)

29.03.2011. Нидерланды – Венгрия 5:3 (отбор к ЧЕ)

25.03.2011. Венгрия – Нидерланды 0:4 (отбор к ЧЕ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Германия 4 3 1 0 10-3 10 2 Нидерланды 4 1 2 1 8-6 5 3 Венгрия 4 1 2 1 3-6 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 1 3 3-9 1

Ставки и коэффициенты

Нидерланды - Венгрия. Прогноз от UA-Футбол

С правильным настроем у подопечных Кумана проблем не должно возникнуть - все-таки на кону выход в плей-офф Лиги наций. К тому же, большую роль могут сыграть серьезные потери венгров в оборонной линии.

Наш прогноз - победа Нидерландов с форой (-1.5) с коэф.: 2.00.