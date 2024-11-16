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Нидерланды - Венгрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024
Нидерланды - Венгрия: Прогноз и анонс матча ⋉ {16.11.2024} ⋊ {Лига наций} на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На первое место в своем квартете Нидерланды с Венгрией претендуют уже чисто теоретически. А вот победа в предстоящем поединке обеспечит одной из сборной вторую строчку и место в плей-офф.
Нидерланды - Венгрия 21:45
Лига Наций. Лига A, группа 3. 5-й тур
16 ноября. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Видеотрансляция: Megogo 2
Нидерланды: последние новости
В прошлом туре подопечные Роналда Кумана имели возможность остаться в гонке за первое место в таблице группы, но не смогли преодолеть сопротивление Германии (0:1). Следующие две игры "Бундестим" проведет против Боснии и Герцеговины с Венгрией, так что отыграть отставание в пять очков уже практически невозможно.
Групповой этап Лиги наций Нидерланды начали с разгромной победы над Боснией (5:2), после этого расписали мировую ничью с Германией (2:2) и своим будущим соперником - Венгрией (1:1). Причем, последний поединок вышел очень сумбурный: на 79-й минуте при счете 0:1 за срыв опасной атаки вторую желтую карточку получил капитан Ван Дейк, но при этом уже через четыре минуты Дюмфрис восстановил паритет.
Стоит отметить существенные кадровые потери "оранжевых". Не примут участия в завтрашней встрече Аке, ван де Вен, Симонс, Гертрейда и Янссен.
Ориентировочный состав: Вербрюгген – Дюмфрис, ван Дейк, де Врей, Ю. Тимбер – Рейндерс, Гравенберх, К. Тимбер – Мален, Гакпо, Зиркзе
Венгрия: последние новости
Казалось, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций венгры прыгнули выше головы, но спустя время стало понятно, что средний уровень выступлений коллектива Марко Росси является достаточно конкурентным.
В первом туре "волшебные мадьяры" откровенно посыпались в выездной игре против Германии (0:5), после этого обидно упустили победу в матче с Нидерландами, не смогли дома обыграть Боснию и Герцеговину, но при этом взяли три очка на выезде благодаря дублю Собослаи.
Шансы на выход в плей-офф у Венгрии низкие: после выезда в Нидерланды ей предстоит сыграть с Германией. Впрочем, к той встрече "Бундестим" уже может решить все свои турнирные задачи.
В лазарете у венгров находится Керкез, под вопросом появление на поле Болла, также дисквалифицирован Фиолла.
Ориентировочный состав: Дибус – Дардаи, Орбан, Ботка – Надь, Собослаи, Него, Шефер, Никишер, Шаллаи – Варга
Последние матчи сборных
Нидерланды:
- 14.10. Германия - Нидерланды 1:0 (Лига наций)
- 11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)
- 10.09. Нидерланды – Германия 2:2 (Лига Наций)
Венгрия:
- 14.10. Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 (Лига наций)
- 11.10. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)
- 10.09. Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 (Лига наций)
Личные встречи
- 11.10.2024. Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига наций)
- 11.10.2013. Нидерланды – Венгрия 8:1 (отбор к ЧМ)
- 11.09.2012. Венгрия – Нидерланды 1:4 (отбор к ЧМ)
- 29.03.2011. Нидерланды – Венгрия 5:3 (отбор к ЧЕ)
- 25.03.2011. Венгрия – Нидерланды 0:4 (отбор к ЧЕ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|2
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|3
|4
|1
|2
|1
|3-6
|5
|4
|4
|0
|1
|3
|3-9
|1
Ставки и коэффициенты
Нидерланды - Венгрия. Прогноз от UA-Футбол
С правильным настроем у подопечных Кумана проблем не должно возникнуть - все-таки на кону выход в плей-офф Лиги наций. К тому же, большую роль могут сыграть серьезные потери венгров в оборонной линии.
Наш прогноз - победа Нидерландов с форой (-1.5) с коэф.: 2.00.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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