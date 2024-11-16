Лига наций, группа А3. 5-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Германия – Босния и Герцеговина 21:45

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Германия

После трех побед и ничьей Германия уже гарантировала себе как минимум второе место, что означает выход в четвертьфинал. В том числе была победа над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1 в Зенице в начале октября. Тогда Бундестим тотально доминировали даже ослабленным составом, но из 5 голов засчитали только два в исполнении Дениза Ундава.

Ундав получил травму подколенного сухожилия и в сборную не полетел. Впрочем, скрасить ситуацию должное возвращение сразу двоих ключевых игроков атаки для Нагельсманн – Джамала Мусиалы и Кая Хаверца. Плюс снова в строю другой важный игрок "Штутгарта" Крис Фюрих, хотя в старте слева ожидается Гнабри.

Вопросы возникают по краям защиты, опорной зоны и вратарской позиции. Без Раума слева остается только Миттельштедт, а его партнер по клубу Нюбель – на воротах. Еще один представитель "шваб" Анжело Штиллер покинул команду из-за травмы, что открывает путь для Феликса Нмечи, прогрессирующего в Дортмунде в последние месяцы.

Босния и Герцеговина

Ничья 0:0 с Венгрией во втором туре - единственный положительный результат для Боснии в четырех матчах Лиги Наций. Да и в той встрече был, откровенно говоря, отскок, ведь соперник был в разы опаснее. На таком уровне их защита катастрофически не справляется, даже несмотря на большую численность оборонцев в схеме с 5 защитниками. Не блещет и атака, где все держится на старых плечах Джеко (забил 2 из 3 голов сборной в ЛН).

Многочисленное представительство боснийцев в немецком футболе не оставляет им места для сюрприза, плюс позволяют легко сравнить кадровый потенциал соперников. Индивидуально сильнейший игрок Демирович страдает в стоячем футболе Сергея Барбареса, из-за чего 3-й игрок Бундеслиги по xG/90 имеет жалкие 2 мяча в составе национальной команды. Кипер "Санкт-Паули" Василь едва поднялся в элиту вместе с хавбеком "Хольштайна" Гиговичем.

Табакович - резервист даже в кризисной "Хоффенхайме". Хусейнбашич все еще во втором дивизионе Германии вместе с "Кельном", как и Бурнич с "Карлсруэ". У Барбареса в распоряжении все, кроме двоих исполнителей. Главная звезда обороны Амар Дедич будет играть после повреждения, а его дублер на позиции правого латераля Газибегович травмирован.

Ориентировочные составы

Германия: Нюбель – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт – Гросс, Андрих – Мусиала, Виртц, Гнабри – Хавертц

Босния и Герцеговина: Василь – Дедич, Катич, Баришич, Бичакчич, Бурнич – Гигович, Хусейнбашич – Башич – Демирович, Джеко

Турнирная таблица

# Команда И В Н П МЗ МП О 1 Германия 4 3 1 0 10 3 10 2 Нидерланды 4 1 2 1 8 6 5 3 Венгрия 4 1 2 1 3 6 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 1 3 3 9 1

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия - Босния и Герцеговина от UA-Футбол

Еще в Зенице все должно было закончиться разгромом. Но тогда кадровые потери и ВАР спасли боснийцев. Теперь же ответная игра дома, вернулись Мусиала и Хавертц. И Германии нужен последний успех для гарантированного первенства в группе. Ставка: фора на Германию (-3.5) с коэффициентом 2.96.