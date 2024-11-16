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Германия – Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024
Бундестим в шаге от гарантированного первенства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, группа А3. 5-й тур
Фрайбург, Европа Парк
Германия – Босния и Герцеговина 21:45
Трансляция – Megogo
Германия
После трех побед и ничьей Германия уже гарантировала себе как минимум второе место, что означает выход в четвертьфинал. В том числе была победа над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1 в Зенице в начале октября. Тогда Бундестим тотально доминировали даже ослабленным составом, но из 5 голов засчитали только два в исполнении Дениза Ундава.
Ундав получил травму подколенного сухожилия и в сборную не полетел. Впрочем, скрасить ситуацию должное возвращение сразу двоих ключевых игроков атаки для Нагельсманн – Джамала Мусиалы и Кая Хаверца. Плюс снова в строю другой важный игрок "Штутгарта" Крис Фюрих, хотя в старте слева ожидается Гнабри.
Вопросы возникают по краям защиты, опорной зоны и вратарской позиции. Без Раума слева остается только Миттельштедт, а его партнер по клубу Нюбель – на воротах. Еще один представитель "шваб" Анжело Штиллер покинул команду из-за травмы, что открывает путь для Феликса Нмечи, прогрессирующего в Дортмунде в последние месяцы.
Босния и Герцеговина
Ничья 0:0 с Венгрией во втором туре - единственный положительный результат для Боснии в четырех матчах Лиги Наций. Да и в той встрече был, откровенно говоря, отскок, ведь соперник был в разы опаснее. На таком уровне их защита катастрофически не справляется, даже несмотря на большую численность оборонцев в схеме с 5 защитниками. Не блещет и атака, где все держится на старых плечах Джеко (забил 2 из 3 голов сборной в ЛН).
Многочисленное представительство боснийцев в немецком футболе не оставляет им места для сюрприза, плюс позволяют легко сравнить кадровый потенциал соперников. Индивидуально сильнейший игрок Демирович страдает в стоячем футболе Сергея Барбареса, из-за чего 3-й игрок Бундеслиги по xG/90 имеет жалкие 2 мяча в составе национальной команды. Кипер "Санкт-Паули" Василь едва поднялся в элиту вместе с хавбеком "Хольштайна" Гиговичем.
Табакович - резервист даже в кризисной "Хоффенхайме". Хусейнбашич все еще во втором дивизионе Германии вместе с "Кельном", как и Бурнич с "Карлсруэ". У Барбареса в распоряжении все, кроме двоих исполнителей. Главная звезда обороны Амар Дедич будет играть после повреждения, а его дублер на позиции правого латераля Газибегович травмирован.
Ориентировочные составы
Германия: Нюбель – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт – Гросс, Андрих – Мусиала, Виртц, Гнабри – Хавертц
Босния и Герцеговина: Василь – Дедич, Катич, Баришич, Бичакчич, Бурнич – Гигович, Хусейнбашич – Башич – Демирович, Джеко
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|О
|1
|Германия
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|10
|2
|Нидерланды
|4
|1
|2
|1
|8
|6
|5
|3
|Венгрия
|4
|1
|2
|1
|3
|6
|5
|4
|Босния и Герцеговина
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|1
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Германия - Босния и Герцеговина от UA-Футбол
Еще в Зенице все должно было закончиться разгромом. Но тогда кадровые потери и ВАР спасли боснийцев. Теперь же ответная игра дома, вернулись Мусиала и Хавертц. И Германии нужен последний успех для гарантированного первенства в группе. Ставка: фора на Германию (-3.5) с коэффициентом 2.96.
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