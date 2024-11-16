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Турция – Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 16.11.2024

Лига наций

Турция - Уэльс: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Турция – Уэльс. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 16.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидеры группы В-4 Лиги Наций в очном матче выяснят, кто займет первое место и попадет напрямую в дивизион А.

Содержание

5-й тур Лиги Наций УЕФА
Суббота, 16 ноября
Турция, Кайсери, Кадир Хас
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэр (Испания)

Турция 19:00 Уэльс

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Турция: последние новости

После прихода на тренерский мостик Винченцо Монтеллы турецкая команда показывает стабильно хорошие результаты. Летом на групповом этапе Евро-2024 были обыграны Грузия и Чехия. В плей-офф турки довольно неожиданно обыграли блестящую Австрию Ральфа Рангника 2:1, а в четвертьфинале только на последних минутах уступила Нидерландам 1:2.

Удачно подопечные Монтеллы также выступают в Лиге Наций. После 4 туров команда лидирует в группе, имея в активе 10 очков. Единственная ничья была зафиксирована как раз в матче с Уэльсом в первом туре. В случае победы турки досрочно выиграют группу и получат прямую путевку в дивизион А. Ничья оставляет некоторые шансы Уэльсу на первое место, а вот победа гостей сделает их фаворитами группы.

У Турции не сыграть основной левый защитник Ферди Кадиоглу и получившие повреждения форвард Кахведжи.

Ориентировочный состав Турции: Чакир – Бардакчи, Челик, Демирал, Эльмали – Кокджу, Актюркоглу – Йилдиз, Чалханоглу, Гюлер – Акгюн

Уэльс: последние новости

В отличие от Турции, Уэльс не сумел квалифицироваться на Евро-2024. Команда заняла 3 место в группе, уступив Турции и Хорватии. В плей-офф среди команд, занявших 3 места, валлийцы победили Финляндию 4:1 и в решающем матче после ничьей 0:0 уступили в серии пенальти Польше 4:5.

А вот старт в Лиге Наций оказался удачным, команда дважды победила Черногорию и сыграла домашнюю ничью с Турцией и выездную с Исландией. Уэльс практически обеспечил себе 2 место, однако в случае победы сегодня есть шанс выиграть группу и получить прямую путевку в дивизион А.

После окончания карьеры Гарета Бейла, лидерами команды является центрбек "Тоттенхэма" Бен Дэвис, который в последнее время почти не имеет игровой практики в клубе и отвечающий за креатив в команде Гарри Уилсон До сих пор играет бывший хавбек "Ливерпуля" Джо Аллен, однако его роль уже не является ключевой.

Практически все игроки выступают в АПЛ и Чемпионшипе, поэтому хорошо готовы физически. Крейгу Беллами удалось создать добротную команду, которая показывает хорошую игру и результат.

Ориентировочный состав Уэльса: Дарлоу – Робертс, Мефам, Родон, Дэвис, Уильямс – Шиен, Купер – Джонсон, Уилсон, Мур

Турция - Уэльс. Последние матчи команд

Последние матчи Турции:

  • 14.10. Исландия - Турция 2:4 (Лига Наций)
  • 11.10. Турция – Черногория 1:0 (Лига Наций)
  • 09.09. Турция – Исландия 3:1 (Лига Наций)
  • 06.09. Уэльс – Турция 0:0 (Лига Наций)
  • 06.07. Нидерланды – Турция 2:1 (Евро-2024)

Последние матчи Уэльса:

  • 14.10. Уэльс - Черногория 1:0 (Лига Наций)
  • 11.10. Исландия - Уэльс 1:0 (Лига Наций)
  • 09.09. Черногория Уэльс 1:2 (Лига Наций)
  • 06.09. Уэльс 0:0 Турция (Лига Наций)
  • 09.06. Словакия - Уэльс 4:0 (Товарищеский матч)

Турция - Уэльс. Личные встречи

В последние годы команды часто играют между собой. На групповом этапе Евро-2020 Уэльс неожиданно праздновал победу со счетом 2:0. В квалификации к Евро-2024 уже Турция победила дома с аналогичным счетом, а в Кардиффе была зафиксирована ничья. Матч первого тура Лиги Наций завершился безголевой ничьей, хотя преимущество по моментам имели именно валлийцы.

  • 06.09.24 Уэльс – Турция 0:0 (Лига Наций)
  • 21.11.23 Уэльс – Турция 1:1 (квалификация Евро-2024)
  • 19.06.23 Турция -Уэльс 2:0 (квалификация Евро-2024)
  • 16.06.21 Турция -Уэльс 0:2 (Евро-2020)
  • 20.08.97 Турция -Уэльс 6:4 (квалификация ЧМ-1998)

Турция - Уэльс. Турнирное положение команд в группе В4

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Турция Турция 4 3 1 0 8-3 10
2 Уэльс Уэльс 4 2 2 0 5-3 8
3 Исландия Исландия 4 1 1 2 7-9 4
4 Черногория Черногория 4 0 0 4 1-6 0

Турция - Уэльс. Ставка и коэффициенты

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1.79
3.80
4.60
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Турция – Уэльс. Прогноз матча от UA-Футбол

Для того чтобы выиграть свою группу, Турции необходимо побеждать Уэльс. Считаем, что хозяевам по силам это сделать в домашнем матче поэтому прогнозируем их уверенную победу.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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