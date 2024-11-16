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С украинским следом. Швеция - Словакия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 16.11.2024
Швеция - Словакия: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Если посмотреть на вывеску этого поединка, то не сразу верится, что эти два коллектива встретятся в рамках Лиги С. Всем нам очевидно, что амбиции и уровень игроков этих сборных, должен бы позволить им выступать в более статусном дивизионе. Однако, именно в сегодняшнем противостоянии, какая-то из команд, возможно, это право себе и обеспечит. Матч пройдет под аккомпанемент судейства украинской бригады арбитров.
Лига Наций. 5-й тур
16.11.2024. "Strawberry Arena" (Сольна)
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
Швеция 21:45 Словакия
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Новости Швеции
Мы уже исторически привыкли считать сборную Швеции крепким "середнячком" европейского футбола, который всегда был достаточно близко по уровню к топовым национальным командам. Но последние несколько лет скандинавы провели очень неудачно. Шведы не только вылетели в Лигу С из Лиги В, но и не сумели квалифицироваться на Евро-2024. Однако, стоит отметить, что в этой Лиге Наций они выглядят уверенно.
Так, например, новый тренер "сине-желтых" Йон-Даль Томассон сумел обыграть в гостях команду Азербайджана (3:1). Вы, конечно, заметите, что это не очень-то и большое достижение, но его предшественник даже этого сделать не смог, лишив тем самым сборную шансов на попадание на нынешнее Евро. Что касается других матчей, то скандинавы осенью одержали три победы в четырех играх, расписав единственную ничью именно со Словакией.
Новости Словакии
За два последних года большинство фанатов довольны работой тренера их национальной команды Франческо Кальцони. Под его руководством словаки хоть и провалили предыдущую Лигу Наций, но затем уверенно прошли квалификацию на Евро-2024, где даже смогли выйти из группы, а в плей-офф едва не обыграли главного фаворита турнира - сборную Англии, но пропустили решающий гол на последних секундах того матча.
В нынешней Лиге Наций сборная Словакии также не разочаровывает - хоть и не очень уверенно, но побеждает аутсайдеров, а в важном матче со шведами была вырвана ничья "2:2". В этом поединке словаки смогли отыграть отставание в два мяча.
Швеция - Словакия. Последние матчи команд
Последние матчи Швеция:
- Эстония 0:3 Швеция
- Словакия 2:2 Швеция
- Швеция 3:0 Эстония
- Азербайджан 1:3 Швеция 1:3
- Швеция 0:3 Сербия
Последние матчи Словакия:
- Азербайджан 1:3 Словакия
- Словакия 2:2 Швеция
- Словакия 2:0 Азербайджан
- Эстония 0:1 Словакия 0:1 Словакия
- Англия 2:1(после ДЧ) Словакия
Швеция - Словакия. Турнирное положение
Когда шведы и словаки попали в одну группу нынешней Лиги Наций, то сразу стало понятно, что именно эти сборные будут разыгрывать между собой первое и второе места. Слишком уж слабый уровень оппозиции у этих двух коллективов. Ни Азербайджан, ни Эстония не смогли навязать конкуренцию фаворитам. Единственной потерей очков как для Швеции, так и для Словакии стал очный матч, где они расписали ничью. Но, несмотря на равенство в графе набранных очков (по 10), скандинавы все же идут первыми в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.
Вот почему сегодняшний поединок должен стать решающим в контексте борьбы за первую строчку, которая позволит напрямую повыситься в Лигу В. Шведам хватит даже ничьей, чтобы почти на сто процентов гарантировать себе лидерство по итогам группового этапа, а словаков устраивает только победа... ну или ничья плюс очень-очень разгромная победа в последнем туре над Эстонией.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Швеция
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|2
|Словакия
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|3
|Эстония
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|4
|Азербайджан
|4
|0
|0
|4
|3-11
|0
Швеция - Словакия. Личные встречи
История личных противостояний между этими двумя сборными насчитывает аж семь поединков. Среди них есть как свежий матч (месячной давности), так и ретро встречи в рамках отбора на ЧМ-2002. Интересно, что словаки ни разу не одерживали победу в играх со шведами. Сегодняшние гости четыре раза играли вничью и трижды уступали скандинавам. Ну а самым болезненным поражением, само собой, стал поединок 2017 года, когда Словакия была разгромлена со счетом "0:6". Хоть это была и товарищеская игра, но неприятный привкус от этого не исчезает.
Швеция - Словакия. Ставка и коэффициенты
Швеция - Словакия. Прогноз на матч от UA-Футбол
В противостоянии между этими двумя командами мы сегодня на стороне гостей. Да, конечно, шведы идут очевидными фаворитами и играют дома, но Словакия имеет более существенную мотивацию. По большому счету, гостей не устраивает даже ничья, поэтому они должны действовать активнее и агрессивнее. Ну и также стоит добавить, что у некоторых игроков из этого поколения Швеции еще нет опыта участия в решающих матчах за сборную. Подобный опыт словаки получили этим летом, классно проведя Чемпионат Европы. Наш прогноз - Словакия не проиграет.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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