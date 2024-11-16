С украинским следом. Швеция - Словакия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 16.11.2024

Если посмотреть на вывеску этого поединка, то не сразу верится, что эти два коллектива встретятся в рамках Лиги С. Всем нам очевидно, что амбиции и уровень игроков этих сборных, должен бы позволить им выступать в более статусном дивизионе. Однако, именно в сегодняшнем противостоянии, какая-то из команд, возможно, это право себе и обеспечит. Матч пройдет под аккомпанемент судейства украинской бригады арбитров.

Лига Наций. 5-й тур

16.11.2024. "Strawberry Arena" (Сольна)

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Швеция 21:45 Словакия

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Швеция - Словакия Смотреть трансляцию

Новости Швеции

Мы уже исторически привыкли считать сборную Швеции крепким "середнячком" европейского футбола, который всегда был достаточно близко по уровню к топовым национальным командам. Но последние несколько лет скандинавы провели очень неудачно. Шведы не только вылетели в Лигу С из Лиги В, но и не сумели квалифицироваться на Евро-2024. Однако, стоит отметить, что в этой Лиге Наций они выглядят уверенно.

Так, например, новый тренер "сине-желтых" Йон-Даль Томассон сумел обыграть в гостях команду Азербайджана (3:1). Вы, конечно, заметите, что это не очень-то и большое достижение, но его предшественник даже этого сделать не смог, лишив тем самым сборную шансов на попадание на нынешнее Евро. Что касается других матчей, то скандинавы осенью одержали три победы в четырех играх, расписав единственную ничью именно со Словакией.

Новости Словакии

За два последних года большинство фанатов довольны работой тренера их национальной команды Франческо Кальцони. Под его руководством словаки хоть и провалили предыдущую Лигу Наций, но затем уверенно прошли квалификацию на Евро-2024, где даже смогли выйти из группы, а в плей-офф едва не обыграли главного фаворита турнира - сборную Англии, но пропустили решающий гол на последних секундах того матча.

В нынешней Лиге Наций сборная Словакии также не разочаровывает - хоть и не очень уверенно, но побеждает аутсайдеров, а в важном матче со шведами была вырвана ничья "2:2". В этом поединке словаки смогли отыграть отставание в два мяча.

Швеция - Словакия. Последние матчи команд

Последние матчи Швеция:

Эстония 0:3 Швеция

Словакия 2:2 Швеция

Швеция 3:0 Эстония

Азербайджан 1:3 Швеция 1:3

Швеция 0:3 Сербия

Последние матчи Словакия:

Азербайджан 1:3 Словакия

Словакия 2:2 Швеция

Словакия 2:0 Азербайджан

Эстония 0:1 Словакия 0:1 Словакия

Англия 2:1(после ДЧ) Словакия

Швеция - Словакия. Турнирное положение

Когда шведы и словаки попали в одну группу нынешней Лиги Наций, то сразу стало понятно, что именно эти сборные будут разыгрывать между собой первое и второе места. Слишком уж слабый уровень оппозиции у этих двух коллективов. Ни Азербайджан, ни Эстония не смогли навязать конкуренцию фаворитам. Единственной потерей очков как для Швеции, так и для Словакии стал очный матч, где они расписали ничью. Но, несмотря на равенство в графе набранных очков (по 10), скандинавы все же идут первыми в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

Вот почему сегодняшний поединок должен стать решающим в контексте борьбы за первую строчку, которая позволит напрямую повыситься в Лигу В. Шведам хватит даже ничьей, чтобы почти на сто процентов гарантировать себе лидерство по итогам группового этапа, а словаков устраивает только победа... ну или ничья плюс очень-очень разгромная победа в последнем туре над Эстонией.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Швеция 4 3 1 0 11-3 10 2 Словакия 4 3 1 0 8-3 10 3 Эстония 4 1 0 3 3-8 3 4 Азербайджан 4 0 0 4 3-11 0

Швеция - Словакия. Личные встречи

История личных противостояний между этими двумя сборными насчитывает аж семь поединков. Среди них есть как свежий матч (месячной давности), так и ретро встречи в рамках отбора на ЧМ-2002. Интересно, что словаки ни разу не одерживали победу в играх со шведами. Сегодняшние гости четыре раза играли вничью и трижды уступали скандинавам. Ну а самым болезненным поражением, само собой, стал поединок 2017 года, когда Словакия была разгромлена со счетом "0:6". Хоть это была и товарищеская игра, но неприятный привкус от этого не исчезает.

Швеция - Словакия. Ставка и коэффициенты

Швеция - Словакия. Прогноз на матч от UA-Футбол

В противостоянии между этими двумя командами мы сегодня на стороне гостей. Да, конечно, шведы идут очевидными фаворитами и играют дома, но Словакия имеет более существенную мотивацию. По большому счету, гостей не устраивает даже ничья, поэтому они должны действовать активнее и агрессивнее. Ну и также стоит добавить, что у некоторых игроков из этого поколения Швеции еще нет опыта участия в решающих матчах за сборную. Подобный опыт словаки получили этим летом, классно проведя Чемпионат Европы. Наш прогноз - Словакия не проиграет.