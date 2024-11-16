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Легенда Зари поделился тем, что он ожидает от игр с Грузией и Албанией в Лиге наций

Лига наций

Считает, что сборная победит

Легенда Зари поделился тем, что он ожидает от игр с Грузией и Албанией в Лиге наций

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Новина українською

Легендарный экс-защитник Зари Никита Каменюка рассказал о том, чего ожидать от матчей сборной Украины против Грузии и Албании в Лиге наций.

Игрокам нужно прислушиваться к тому, что говорит тренер и делать это. И все.

Все критикуют только тогда, когда плохие матчи. Когда хорошие матчи, всех все устраивает. Даже в неудачных поединках эксперты, игроки и тренеры могут найти положительные моменты. Критиковать всегда легко после игры, а вот сказать, что нужно сделать и взять на себя ответственность может не каждый.

Сборную ожидают решающие матчи с Грузией и Албанией в Лиге наций. Чего вы от них ожидаете?

Побед. Будет тяжело, но будут победы. Для решения задачи нам нужны две победы? Они будут.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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