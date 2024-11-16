Финляндия - Греция. Анонс и прогноз матча Лиги наций УЕФА на 17.11.2024

17 ноября Греция и Финляндия проведут матч шестого тура Лиги наций УЕФА в Хельсинки. Гости выйдут на поле с мечтой о первом месте в группе при условии, что Англия споткнется об Ирландию. А хозяева будут мотивированы на то, чтобы порадовать своих болельщиков хотя бы одним голом в ворота соперников.

Лига наций. Группа F. Тур 6 из 6

Хельсинки (Финляндия). Стадион "Олимпийский"

Арбитр в поле: Вилли Делажо (Франция)

Финляндия 19:00 Греция

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Новости сборной Финляндии

В 2023 году финны мечтали повторить свой подвиг четырехлетней давности, когда они влетели в финальный этап чемпионата Европы 2020. Но на Евро-2024 команда Марку Канерва так и не смогла пробиться. Главного тренера не уволили, помня о его прежних успехах. Осень 2024 года и Лига наций принесла Финляндии очередное разочарование. Правда, учитывая, что Финляндия далеко не футбольная страна - ничего удивительного.

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"Филины" проиграли Греции, Англии (два матча) и Ирландии (два матча). Гол престижа Артту Хосконена в ворота сборной Англии в четвертом туре посеял семена надежды на то, что еще не все потеряно и есть шанс побороться за третье место. Но матч пятого тура с Ирландией перечеркнул все мечты болельщиков. "Филины" так и не смогли реализовать хоть один момент. И это при том, что за 90 минут совершили пять ударов в створ ворот против трех от Ирландии.

В составе сборной страны Суоми нет звездных футболистов. Но каждый игрок в отдельности достаточно сильный. Многие их них выступают в топ-чемпионатах Европы: Глен Камара (полузащитник, французский "Ренн"), Роберт Иванов (защитник, немецкий "Айнтрахт"), Артту Хосконен (защитник польской "Краковии"), Оливер Антман (защитник нидерландского "Гоу Эхед Иглс"), Беньямин Келльман (нападающий польской "Краковии"). Тем не менее, Финляндия практически все 90 минут находится в состоянии обороны. А только изредка им удается атаковать. Завершить же точным ударом свои прорывы в штрафную соперника получается крайне редко.

Единственная позиция, за которую более менее не страшно - первый номер команды Лукаш Градецки, который выступает за леверкузенский "Байер". Градецки в нынешнем году занял восьмое место в рейтинге лучших голкиперов мира по версии английского издания FourFourTwo.

Ориентировочный состав сборной Финляндии

У Марку Канерва нет травмированных футболистов.

Градецкий - Уронен, Пелтола, Иванов, Хонконен, Алхо - Кескинен, Шуллер, Камара, Йенсен - Кельман

Новости Греции

Сборная Греции по-хорошему удивляет. Выиграли у Финляндии (3:0), Ирландии (2:0 оба матча), Англии (1:2). Интересно, что третий тур греки проводили в гостях у англичан, где им удалось обыграть, хоть и не очень интересного на тот момент, но все-таки фаворита группы. Да и, пожалуй, одного из фаворитов турнира. И только в пятом туре на своем домашнем стадионе подопечные Ивана Йовановича споткнулись о команду "трех львов" (0:3). Правда, эту неудачу можно списать на везение англичан, у которых все получалось. А у греков моменты были, только с реализацией не доработали. Статистика матча говорит, что обе команды выглядели практически одинаково: удары по воротам - 10 (греки) / 9 (англичане); удары в створ ворот - по пять от обеих команд; точность передач - 84% (греки) / 90% (англичане).

Если закрыть глаза на проигранный матч Англии, можно смело сказать, что Греция - очередное открытие турнира на данном этапе. Качественный, атакующий футбол с хорошей реализацией моментов - девять голов в пяти матчах. Отдельного внимания заслуживает и оборона. Из пяти матчей в трех их ворота оставались на замке.

Ориентировочный состав сборной Греции

Травмированных игроков в сборной Греции нет. Не сможет выйти на поле только Зафеирис (полузащитник) - перебор желтых карточек.

Влаходимос - Яннулис, Хацидиакос, Мавропанос, Рота - Сиопис, Курбелис - Цолис, Бакасетас, Масурас - Павлидис

Финляндия - Греция. Статистика личных встреч

Финляндия и Греция встречались 19 раз. 10 побед одержала Греция, девять Финляндия. Три матча - ничья. На счету греков 32 забитых мяча, на счету финнов - 22. Самая крупная победа Греции состоялась в 1978 году (отборочные матчи к Чемпионату Европы 1980) - 8:1. Самая крупная победа Финляндии со счетом 5:1 - 2001 год, отборочные матчи к ЧМ-2002.

Финляндия - Греция. Последние матчи команд

Последние пять матчей сборной Финляндии

07.09.2024. Лига наций. Тур 1 из 6

Греция - Финляндия 3:0

10.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Англия - Финляндия 2:0

10.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Финляндия - Ирландия 1:2

13.10.2024. Лига наций. Тур 4 из 6

Финляндия - Англия 1:3

14.11.2024. Лига наций. Тур 5 из 6

Ирландия - Финляндия 1:0

Последние пять матчей сборной Греции

07.09.2024. Лига наций. Тур 1 из 6

Греция - Финляндия 3:0

10.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Ирландия - Греция 0:2

10.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Англия - Греция 1:2

13.10.2024. Лига наций. Тур 4 из 6

Греция - Ирландия 2:0

14.11.2024. Лига наций. Тур 5 из 6

Греция - Англия 0:3

Финляндия - Греция. Турнирное положение команд

Финляндия замыкает квартет группы 2 Дивизиона В так и не взяв ни одного очка в пяти турах. Все пять матчей финны проиграли, смогли забить два гола. Пропустили 11.

Греция идет на втором месте, имея в своей копилке одинаковое количество очков с Англией - 12. Четыре матча победили, один проиграли. Греки уступают англичанам в разнице забитых и пропущенных голов.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Англия 5 4 0 1 11-3 12 2 Греция 5 4 0 1 9-4 12 3 Ирландия 5 2 0 3 3-7 6 4 Финляндия 5 0 0 5 2-11 0

Финляндия - Греция. Ставка и коэффициенты

Финляндия - Греция. Прогноз на матч от UA-Футбол

Нет сомнений, что греки не собираются расслабляться в матче даже с аутсайдером и будут настроены только на победу. А их первый номер Влаходимос постарается изо всех сил удержать свои ворота без пропущенных мячей. Хозяева поля попытаются сделать несколько выпадов в сторону штрафной соперника, но после первого пропущенного мяча сядут в глубокую оборону. Возможно, финнам улыбнется удача и они смогут забить. Что очень маловероятно. Скорее всего, голов много не будет, учитывая, что хозяева не на голевом ходу. Фаворитом матча можно смело назвать Грецию.