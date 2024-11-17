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Норвегия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024

Лига наций

UA-Футбол делится ожиданиями встречи между Норвегией и Казахстаном в рамках Лиги Наций УЕФА

Норвегия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвегия борется за первое место группы, а вот у Казахстана турнирной мотивации уже нет.

5-й тур Лиги Наций УЕФА

Воскресенье, 17 ноября

Норвегия, Осло, Уллевол

Арбитр: Яспер Вергот (Бельгия)

Норвегия 19:00 Казахстан

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Норвегия: последние новости

Имея достаточно звездный состав, Норвегия не попала на Евро-2024, заняв всего 3 место в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. Главный тренер сборной Столе Сольбаккен получил еще один шанс после такого провала и сейчас команда уже сражается за победу в группе и выход в дивизион А Лиги Наций. Хотя были в результатах и неудачи, в том числе разгром от Австрии – 1:5 и ничья с тем же Казахстаном в 1 туре. А вот со Словенией у норвежцев проблем не было – разгромы в обоих матчах. В хорошей форме атакующее звено команды. Голланд, попавший в кризис с "Манчестер Сити", отличился голом и ассистом против Словении, дублем отличился форвард "Лейпцига" Антонио Нуса.

Матч с Казахстаном из-за травм пропустят основной голкипер сборной и "Севильи" Нюланд, а также защитники "Брентфорда" Аер и "Майнца" Ганче-Ольсен. Получил вызов, но впоследствии вернулся в расположение "Арсенала" Мартин Эдегор, хотя до этого он провел полный матч против "Челси" и даже отличился ассистом. Сам Мартин заявил, что он не готов на 100% играть, потому будет восстанавливать кондиции после травмы в клубе.

Для победы в группе норвежцам нужно выигрывать у казахов и надеяться на потерю очков австрийцев в матче со Словенией.

Ориентировочный состав Норвегии: Селвик – Педерсен, Эстигор, Хеггем, Риерсон – Торсбю, Берге, Йонсен – Серлот, Голланд, Нуса.

Норвегия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024 - изображение 4

Казахстан: последние новости

Казахстан в предыдущем розыгрыше Лиги Наций неожиданно выиграл группу дивизиона С с Азербайджаном, Словакией и Беларусью. Отдельно следует отметить две победы над Словакией.

В отборе на Евро-2024 казахи тоже выступили неплохо - хоть и 4 место, но 18 очков и победы над Данией, Финляндией, Северной Ирландией (дважды). Команда получила дополнительный шанс попасть на Евро благодаря победе в группе Лиги Наций, однако без шансов уступила сборной Греции.

Летом на тренерский мостик был приглашен специалист " из болот" Станислав Черчесов, под руководством которого команда набрала всего 1 очко в 5 матчах и досрочно вернулась в дивизион С.

У казахов не сыграет дисквалифицированный Марочкин, удаленный против Австрии.

Ориентировочный состав Казахстана: Покотилов – Астанов, Касим, Дарабаев, Жумаханов, Вороговский – Исламхан, Зайнутдинов, Тагиберген, Самородов – Аймбетов.

Норвегия – Казахстан. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024 - изображение 5

Последние матчи Норвегии:

14.11. Словения – Норвегия 1:4 (Лига Наций)

13.10. Австрия – Норвегия 5:1 (Лига Наций)

10.10. Норвегия – Словения 3:0 (Лига Наций)

09.09. Норвегия – Австрия 2:1 (Лига Наций)

06.09 Казахстан – Норвегия 0:0 (Лига Наций)

Последние матчи Казахстана:

14.11. Казахстан – Австрия 0:2 (Лига Наций)

13.10. Казахстан – Словения 0:1 (Лига Наций)

10.10. Австрия – Казахстан 4:0 (Лига Наций)

09.09. Словения – Казахстан 3:0 (Лига Наций)

06.09 Казахстан – Норвегия 0:0 (Лига Наций)

Личные встречи:

06.09 Казахстан – Норвегия 0:0 (Лига Наций)

Это будет всего лишь второй матч между командами в их истории. В первом круге норвежцы обладали беспрекословным преимуществом в течение всего поединка, однако так и не смогли отличиться.

Ставки и коэффициенты

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10.92
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Турнирная таблица группы В3

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Австрия Австрия 5 3 1 1 13-4 10
2 Норвегия Норвегия 5 3 1 1 10-7 10
3 Словения Словения 5 2 1 2 6-8 7
4 Казахстан Казахстан 5 0 1 4 0-10 1

Норвегия – Казахстан. Прогноз матча от UA-Футбол

Казахстан очень многое пропускает на выезде в последнее время. Учитывая звездную атаку Норвегии, считаем, что хозяева забьют сегодня минимум 3 гола (Норвегия ТБ 2,5).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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