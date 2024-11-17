Лига наций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Израиль - Бельгия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024
Израильтяне счастливы, бельгийцы в депрессии
Getty Images/Global Images Ukraine
При новом формате розыгрыша Лиги Наций матчей, не имеющих турнирного значения, остается очень мало. Имеет значение и отчетный. Победа Израиля с разницей в три мяча отправит его в плей-офф за выживание в Дивизионе А, а Бельгию опустит прямо в Дивизион Б. Но реален ли такой результат? Учитывая огромную разницу в настроении и в составах сборных - кто знает?!
Лига Наций. Группа А2. Шестой тур
17 ноября. 21:45. Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль - Бельгия
Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Состояние команд
|1
|5
|4
|1
|0
|12-5
|13
|2
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|3
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|4
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
Израильтяне в эйфории, счастливы после нулевой ничьей против Франции. Им предрекали шесть поражений в нынешней кампании, но ошиблись. А в первых четырех турах они еще и забивали. На этот раз не забили, но и не пропустили. Во многом благодаря сейвам вратаря мюнхенской "Баварии" Даниэля Переца, которого после матча форвард французов Маркус Тюрам назвал "Суперменом".
Бельгийцы же в глубокой депрессии после домашнего поражения от итальянцев (0:1), которое лишило их шансов на борьбу за выход в четвертьфинал. Тот матч они начали ужасно, пропустили ранний гол, до конца первого тайма на опомнились и нанесли лишь один удар по воротам. Во втором уже заиграли гораздо лучше и на гол наиграли, но не забили, да и должны были пропускать еще.
Выходит, что в четырех матчах против Франции и Италии "красные дьяволы" набрали лишь одно очко, да и то - благодаря удалению в составе итальянцев, до которого бельгийцы влетали им в одни ворота. Неудивительно, что после провального Евро-2024 и такой кампании давление на главного тренера Доменико Тедеско огромно, и вовсе не факт, что он продержится на посту до плей-офф.
Он оправдывается травмами, освобождениями и отказами игроков, потребностью в смене поколений, омоложении сборной, которое реально начал, говорит о хорошем настроении перед Италией, о позитиве во втором тайме против нее. Но любые его оправдания теперь никого не удовлетворяют. Да и сам он признает ощущение окончания сезона, когда все хотят отдохнуть.
В первом, "домашнем", матче против Израиля, который также играла в Венгрии по соображениям безопасности, Бельгия также начала неудачно, проведя совершенно невзрачный первый тайм. Счет 1:1 был справедливым, и Кевин Де Брюйне заявлял, что команда в нем действовала неправильно. Мощное начало второго тогда принесло 3:1, но позволит ли на этот раз соперник такое?
Ясно, кто сегодня будет владеть мячом и доминировать, но израильтяне во Франции продемонстрировали умение держаться под прессингом, а в первых четырех матчах кампании - даже устраивать отрезки доминирования и забивать. Тедеско отмечает, что соперник играет интенсивно и не прекращает бегать, что опасен на контратаках и довольно техничен.
Следует отметить, что матч также важен для Израиля в плане посева в Отборочном турнире на Чемпионат Мира. Его поражение от Бельгии опустит его из третьей в четвертую корзину, если Болгария победит беларусь.
Последние матчи команд
Кадры
Куртуа, Де Брюйне, Витсель, Феррейра-Карраско, Доку, Тилеманс, Де Кетеларе, Менье по разным причинам не были в заявке против Италии и не будут сейчас. А после того матча к ним добавились Лукаку, Онана, Де Куйпер, Теат и Лавиа. Четверо первых начинали матч против "адзурри" с первых минут. Тедеско говорит о травмах, но складывается впечатление, что их просто отпустили.
Дополнительно вызван 20-летний форвард Норман Бассетт, в последний раз забивавший (за "Мехелен") в апреле. Тедеско практически признал, что главный тренер молодежной сборной отпустил того, без кого мог обойтись.
В заявке сегодня ожидаются 16 полевых игроков. Тимоти Кастань впервые будет капитаном. Также следует отметить возможность отказа от схемы из трех центральных защитников, как в первом матче против Израиля.
В израильской сборной отсутствуют двое из игравших с первых минут против Франции. Двое латералей в схеме 3-5-2. Йехезкель дисквалифицирован, Абада отпущен тренером из-за своей свадьбы. Скорее всего, их заменят Даса, не игравший во Франции, и Хазиза, игравший там десять минут.
Ожидаются изменения и в других линиях. Джабер и Абу Фани неутомимо работали в центре поля и могут быть заменены Дором Перецем и автором девяти голов за "Гент" с начала сезона Омри Гандельманом. Возможна и замена форварда Турджемана на Давида.
В целом сообщают, что главный тренер Ран Бен Шимон даже не наигрывал стартовый состав, а игравшие с первых минут против Франции завершили последнюю тренировку перед Бельгией на 20 минут ранее.
Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг, Даса, Дор Перец, Гандельман, Хазиза, Глух, Соломон, Давид
Бельгия: Кастеельс, Дебаст, Фаес, Аль Дахил, Кастань, Энгельс, Мангала, Вермеерен, Лукебакио, Опенда, Троссар
Цифры и факты
- Израиль и Бельгия встречались восемь раз. Семь раз побеждала вторая, однажды - первый. Успех Израиля состоялся в товарищеском матче в 1978-ом году
- В последних двух очных матчах Бельгия побеждала со счетом 3:1, в трех до этого - победы с результатами 3:2 и 1:0 и поражение со счетом 0:1. Таким образом, Бельгия забивала Израилю в четырех последних матчах и в семи из восьми в целом, но и пропускала от него в четырех из пяти последних
- В последних семи матчах против всех Бельгия одержала лишь одну победу - над Израилем в сентябре, также сведя два матча вничью и проиграв четыре
- 0:0 во Франции Израиль прервал серию из четырех поражений подряд против всех. В восьми последних матчах на его счету эта ничья, победа над беларусью и шесть поражений
- Бельгия пропускала в последних шести матчах, а забивала в трех из последних семи
- Израиль не пропустил в последнем матче, но до этого пропустил в четырех подряд, и в каждом из них - как минимум два мяча. Он не забивал в последнем матче, но до него забил в четырех подряд и в целом забивал в девяти из последних 11-ти матчей
Ставки и киэффициенты
Прогноз: Израиль - Бельгия 1:2
О победе с разницей в три мяча и выходе на третье место никто не говорит даже в Израиле. Но добыть хотя бы ничью против депрессивной и ослабленной Бельгии очень хотят и способны. Ставить на такую все же опасно. Все же разница в классе и усталость израильских игроков - важные факторы. Но на их гол и на как минимум три гола в матче в целом стоит ставить.
Популярное сейчас
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром
- Португалия – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.11.2024
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля