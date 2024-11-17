Израиль - Бельгия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024

При новом формате розыгрыша Лиги Наций матчей, не имеющих турнирного значения, остается очень мало. Имеет значение и отчетный. Победа Израиля с разницей в три мяча отправит его в плей-офф за выживание в Дивизионе А, а Бельгию опустит прямо в Дивизион Б. Но реален ли такой результат? Учитывая огромную разницу в настроении и в составах сборных - кто знает?!

Лига Наций. Группа А2. Шестой тур

17 ноября. 21:45. Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль - Бельгия

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Состояние команд

1 Италия 5 4 1 0 12-5 13 2 Франция 5 3 1 1 9-5 10 3 Бельгия 5 1 1 3 6-8 4 4 Израиль 5 0 1 4 4-13 1

Израильтяне в эйфории, счастливы после нулевой ничьей против Франции. Им предрекали шесть поражений в нынешней кампании, но ошиблись. А в первых четырех турах они еще и забивали. На этот раз не забили, но и не пропустили. Во многом благодаря сейвам вратаря мюнхенской "Баварии" Даниэля Переца, которого после матча форвард французов Маркус Тюрам назвал "Суперменом".

Бельгийцы же в глубокой депрессии после домашнего поражения от итальянцев (0:1), которое лишило их шансов на борьбу за выход в четвертьфинал. Тот матч они начали ужасно, пропустили ранний гол, до конца первого тайма на опомнились и нанесли лишь один удар по воротам. Во втором уже заиграли гораздо лучше и на гол наиграли, но не забили, да и должны были пропускать еще.

Выходит, что в четырех матчах против Франции и Италии "красные дьяволы" набрали лишь одно очко, да и то - благодаря удалению в составе итальянцев, до которого бельгийцы влетали им в одни ворота. Неудивительно, что после провального Евро-2024 и такой кампании давление на главного тренера Доменико Тедеско огромно, и вовсе не факт, что он продержится на посту до плей-офф.

Он оправдывается травмами, освобождениями и отказами игроков, потребностью в смене поколений, омоложении сборной, которое реально начал, говорит о хорошем настроении перед Италией, о позитиве во втором тайме против нее. Но любые его оправдания теперь никого не удовлетворяют. Да и сам он признает ощущение окончания сезона, когда все хотят отдохнуть.

В первом, "домашнем", матче против Израиля, который также играла в Венгрии по соображениям безопасности, Бельгия также начала неудачно, проведя совершенно невзрачный первый тайм. Счет 1:1 был справедливым, и Кевин Де Брюйне заявлял, что команда в нем действовала неправильно. Мощное начало второго тогда принесло 3:1, но позволит ли на этот раз соперник такое?

Ясно, кто сегодня будет владеть мячом и доминировать, но израильтяне во Франции продемонстрировали умение держаться под прессингом, а в первых четырех матчах кампании - даже устраивать отрезки доминирования и забивать. Тедеско отмечает, что соперник играет интенсивно и не прекращает бегать, что опасен на контратаках и довольно техничен.

Следует отметить, что матч также важен для Израиля в плане посева в Отборочном турнире на Чемпионат Мира. Его поражение от Бельгии опустит его из третьей в четвертую корзину, если Болгария победит беларусь.

Последние матчи команд

Кадры

Куртуа, Де Брюйне, Витсель, Феррейра-Карраско, Доку, Тилеманс, Де Кетеларе, Менье по разным причинам не были в заявке против Италии и не будут сейчас. А после того матча к ним добавились Лукаку, Онана, Де Куйпер, Теат и Лавиа. Четверо первых начинали матч против "адзурри" с первых минут. Тедеско говорит о травмах, но складывается впечатление, что их просто отпустили.

Дополнительно вызван 20-летний форвард Норман Бассетт, в последний раз забивавший (за "Мехелен") в апреле. Тедеско практически признал, что главный тренер молодежной сборной отпустил того, без кого мог обойтись.

В заявке сегодня ожидаются 16 полевых игроков. Тимоти Кастань впервые будет капитаном. Также следует отметить возможность отказа от схемы из трех центральных защитников, как в первом матче против Израиля.

В израильской сборной отсутствуют двое из игравших с первых минут против Франции. Двое латералей в схеме 3-5-2. Йехезкель дисквалифицирован, Абада отпущен тренером из-за своей свадьбы. Скорее всего, их заменят Даса, не игравший во Франции, и Хазиза, игравший там десять минут.

Ожидаются изменения и в других линиях. Джабер и Абу Фани неутомимо работали в центре поля и могут быть заменены Дором Перецем и автором девяти голов за "Гент" с начала сезона Омри Гандельманом. Возможна и замена форварда Турджемана на Давида.

В целом сообщают, что главный тренер Ран Бен Шимон даже не наигрывал стартовый состав, а игравшие с первых минут против Франции завершили последнюю тренировку перед Бельгией на 20 минут ранее.

Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг, Даса, Дор Перец, Гандельман, Хазиза, Глух, Соломон, Давид

Бельгия: Кастеельс, Дебаст, Фаес, Аль Дахил, Кастань, Энгельс, Мангала, Вермеерен, Лукебакио, Опенда, Троссар

Цифры и факты

Израиль и Бельгия встречались восемь раз. Семь раз побеждала вторая, однажды - первый. Успех Израиля состоялся в товарищеском матче в 1978-ом году

В последних двух очных матчах Бельгия побеждала со счетом 3:1, в трех до этого - победы с результатами 3:2 и 1:0 и поражение со счетом 0:1. Таким образом, Бельгия забивала Израилю в четырех последних матчах и в семи из восьми в целом, но и пропускала от него в четырех из пяти последних

В последних семи матчах против всех Бельгия одержала лишь одну победу - над Израилем в сентябре, также сведя два матча вничью и проиграв четыре

0:0 во Франции Израиль прервал серию из четырех поражений подряд против всех. В восьми последних матчах на его счету эта ничья, победа над беларусью и шесть поражений

Бельгия пропускала в последних шести матчах, а забивала в трех из последних семи

Израиль не пропустил в последнем матче, но до этого пропустил в четырех подряд, и в каждом из них - как минимум два мяча. Он не забивал в последнем матче, но до него забил в четырех подряд и в целом забивал в девяти из последних 11-ти матчей

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Ставки и киэффициенты

Прогноз: Израиль - Бельгия 1:2

О победе с разницей в три мяча и выходе на третье место никто не говорит даже в Израиле. Но добыть хотя бы ничью против депрессивной и ослабленной Бельгии очень хотят и способны. Ставить на такую все же опасно. Все же разница в классе и усталость израильских игроков - важные факторы. Но на их гол и на как минимум три гола в матче в целом стоит ставить.