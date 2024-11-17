Лига наций, группа А4. 6-й тур

Лесковац, Дубочица

Сербия – Дания 21:45

Трансляция – Megogo

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Сербия

Обменявшись двумя поздними голами со Швейцарией в пятницу вечером, Сербия занимает третье место в группе А4, что означает, что шансы на первый выход в плей-офф Лиги Наций у команды Драгана Стойковича сохраняются. Нужно только переиграть Данию в финальном туре.

Сербия ожидается в традиционной схеме 3-4-1-2, с грозной парой форвардов впереди. Включающую капитана команды Александар Митровича и форварда "Юве" Душана Влаховича. Правда, с лавки усилить атаку не удастся, ведь нападающий "Милана" Лука Йович выбыл из строя из-за проблемы с грыжей.

Одноклубник Митровича в Саудовской Аравии Сергей Милинкович-Савич в этом месяце снова остался за бортом команды Драгана Стойковича, а его брат, вратарь Ваня Милинкович-Савич, отказался от приезда в сборную по личным причинам. Партнер последнего по команде "Торино" Иван Илич недоступен из-за травмы колена.

Дания

Бывший босс "Андерлехта" и ассистент тренера "Брентфорда" Брайан Ример потерпел неудачу в своем первом матче в качестве тренера сборной, хотя за минимальное поражение от Испании (1:2) никто дебютанта критиковать не стал. Тем более, что Дания находится в 90 минутах от выхода в плей-офф Лиги Наций, для чего будет достаточно ничьей на 8-тысячной "Дубочице".

Брайан Ример перестроил команду на 4 сзади, поднял Кристиана Эриксена плеймейкерить в последнюю треть, а также добавил динамизма на флангах атаки. Автор гола в ворота Испании Исаксен из "Лацио" наконец дождался своего шанса, как и динамо-машина "Лечче" Патрик Доргу. Дамсгор впервые за долгое время появился на поле национальной команды.

Есть вопросы по девятому номеру. Расмус Хейлунд в очередной раз потерялся на поле против Испании и в этом сезоне забил лишь дважды за "Манчестер Юнайтед". Возможно, вместо него будут рассматриваться кандидатуры финишера Каспера Дольберга и таргетмена Юссуфа Поульсена.

Ориентировочные составы

Сербия: Петрович – Стоич, Миленкович, Павлович – Неделькович, Максимович, Гудель, Терзич – Самарджич – Влахович, Митрович

Дания: Шмейхель – Ба, Андерсен, Вестергор, Кристиансен – Юлманд, Хейбьерг – Сков Ольсен, Эриксен, Доргу

Турнирная таблица

# Команда И В Н П МЗ МП О 1 Испания 5 4 1 0 10 2 13 2 Дания 5 2 1 2 7 5 7 3 Сербия 5 1 2 2 3 6 5 4 Швейцария 5 0 2 3 4 11 2

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Сербия - Дания от UA-Футбол

Дания сейчас непредсказуема, ведь проводит первый сбор с Римером во главе. Но в любом случае им должно хватить стойкости, чтобы сохранить вторую строчку за собой. Сербия с конфликтом внутри раздевалки, с слабо поставленной игрой. Домашние трибуны большого фактора не сыграют – арена вмещает всего 8 тысяч. Плюс атакует команда ужасающе плохо. Забила всего трижды в 5 матчах, несмотря на высочайшее качество форвардов. Ставка: ничья с коэффициентом 3.25.