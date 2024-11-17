Лига наций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сербия – Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024
Битва за вторую строчку
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, группа А4. 6-й тур
Лесковац, Дубочица
Сербия – Дания 21:45
Трансляция – Megogo
Сербия
Обменявшись двумя поздними голами со Швейцарией в пятницу вечером, Сербия занимает третье место в группе А4, что означает, что шансы на первый выход в плей-офф Лиги Наций у команды Драгана Стойковича сохраняются. Нужно только переиграть Данию в финальном туре.
Сербия ожидается в традиционной схеме 3-4-1-2, с грозной парой форвардов впереди. Включающую капитана команды Александар Митровича и форварда "Юве" Душана Влаховича. Правда, с лавки усилить атаку не удастся, ведь нападающий "Милана" Лука Йович выбыл из строя из-за проблемы с грыжей.
Одноклубник Митровича в Саудовской Аравии Сергей Милинкович-Савич в этом месяце снова остался за бортом команды Драгана Стойковича, а его брат, вратарь Ваня Милинкович-Савич, отказался от приезда в сборную по личным причинам. Партнер последнего по команде "Торино" Иван Илич недоступен из-за травмы колена.
Дания
Бывший босс "Андерлехта" и ассистент тренера "Брентфорда" Брайан Ример потерпел неудачу в своем первом матче в качестве тренера сборной, хотя за минимальное поражение от Испании (1:2) никто дебютанта критиковать не стал. Тем более, что Дания находится в 90 минутах от выхода в плей-офф Лиги Наций, для чего будет достаточно ничьей на 8-тысячной "Дубочице".
Брайан Ример перестроил команду на 4 сзади, поднял Кристиана Эриксена плеймейкерить в последнюю треть, а также добавил динамизма на флангах атаки. Автор гола в ворота Испании Исаксен из "Лацио" наконец дождался своего шанса, как и динамо-машина "Лечче" Патрик Доргу. Дамсгор впервые за долгое время появился на поле национальной команды.
Есть вопросы по девятому номеру. Расмус Хейлунд в очередной раз потерялся на поле против Испании и в этом сезоне забил лишь дважды за "Манчестер Юнайтед". Возможно, вместо него будут рассматриваться кандидатуры финишера Каспера Дольберга и таргетмена Юссуфа Поульсена.
Ориентировочные составы
Сербия: Петрович – Стоич, Миленкович, Павлович – Неделькович, Максимович, Гудель, Терзич – Самарджич – Влахович, Митрович
Дания: Шмейхель – Ба, Андерсен, Вестергор, Кристиансен – Юлманд, Хейбьерг – Сков Ольсен, Эриксен, Доргу
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|О
|1
|Испания
|5
|4
|1
|0
|10
|2
|13
|2
|Дания
|5
|2
|1
|2
|7
|5
|7
|3
|Сербия
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|5
|4
|Швейцария
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|2
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Сербия - Дания от UA-Футбол
Дания сейчас непредсказуема, ведь проводит первый сбор с Римером во главе. Но в любом случае им должно хватить стойкости, чтобы сохранить вторую строчку за собой. Сербия с конфликтом внутри раздевалки, с слабо поставленной игрой. Домашние трибуны большого фактора не сыграют – арена вмещает всего 8 тысяч. Плюс атакует команда ужасающе плохо. Забила всего трижды в 5 матчах, несмотря на высочайшее качество форвардов. Ставка: ничья с коэффициентом 3.25.
Популярное сейчас
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
- Португалия – Польша. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 15.11.2024
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой