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Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций
Хозяевам нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно
Фото: frf.ro
Лига наций, дивизион C
Группа 2, шестой тур
18 ноября, 21:45. "Национальный стадион" (Бухарест)
Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Предыдущий матч Румынии завершился скандалом. Он уже мог гарантировать команде Мирчи Луческу первое место, но пока остаются теоретические (но минимально практические) шансы слететь вниз. В то же время Кипр ни на что не претендует.
Новости Румынии
Лидеры группы после четырех побед в четырех матчах встречались с Косово несколько дней назад. Завоевать три очка хотела только одна команда, и это был не наш географический сосед. Румыны за 90 минут ноль раз попали в створ соперника. Но этому есть и логическое объяснение: хватало ничьей для гарантированного первого места за тур до финиша.
В конце концов поединок завершился скандалом. За минуту до конца встречи некоторые игроки обеих команд потолкались, потом косовары услышали с трибун в Бухаресте "Косово - это Сербия" и понеслось. Гости решили сойти с поля и не продолжать игру. УЕФА уже открыл производство против обеих команд, поэтому ожидаем вердикт. Но может быть так, что после последнего тура его и не будет нужно, если говорить о турнирной составляющей.
Кадры хозяев
Это практически та же команда, которая летом на Евро громила Украину. Есть все авторы голов, есть главная звезда – Дрегушин. Разве Луческу прибегнет к ротации, тогда у гостей будут шансы.
Новости Кипра
Для подопечных Августи предыдущий матч был напряженным, но сугубо с футбольной точки зрения. Киприоты забили Латвии первыми, затем пропустили на старте второго тайма, а затем снова вышли вперед. В конце концов одержали вторую победу в группе. И снова над латвийцами.
У Кипра сейчас шесть очков. Против других команд, кроме Латвии, были сугубо поражения. И, что любопытно, все сухие и разгромные: от 0:3 до 0:4. Совершенно не совсем тот уровень на фоне гораздо более сильных оппонентов. Поэтому команда закрепилась на третьем месте и больше ни на что не претендует. Это "мертвая" позиция, которая не предполагает ни вылета, ни какого-либо плей-офф, ни продвижения дальше. Поэтому поездка в Бухарест – это экскурсия.
Кадры гостей
Основная когорта футболистов представляет кипрскую лигу. Далеко не самую лучшую. Есть и две местные звезды, выступающие в Италии: Кастанос за "Верону" в Серии А и Иоанну за "Сампдорию" в Серии Б. На фоне румын – небо и земля.
Последние пять матчей Румынии и Кипра
Последние пять встреч хозяев
- 15.11. Румыния - Косово 0:0 (остановленный на 90+3 минуте) (Лига Наций)
- 15.10. Литва - Румыния 1:2 (Лига наций)
- 12.10. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)
- 09.09. Румыния – Литва 3:1 (Лига наций)
- 06.09. Косово - Румыния 0:3 (Лига наций)
Последние пять встреч гостей
- 15.11. Кипр – Литва 2:1 (Лига наций)
- 15.10. Косово – Кипр 3:0 (Лига наций)
- 12.10. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)
- 09.09. Кипр – Косово 0:4 (Лига наций)
- 06.09. Литва – Кипр 0:1 (Лига наций)
Последние пять матчей между соперниками
12.10.24. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)
09.02.11. Кипр - Румыния 1:1 (пен. 4:5) (Товарищеский турнир)
31.03.10. Кипр – Румыния 1:0 (ТМ)
16.08.06. Румыния – Кипр 2:0 (ТМ)
26.04.00. Румыния – Кипр 2:0 (ТМ)
Турнирная таблица группы 2
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|2
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|3
|5
|2
|0
|3
|3-11
|6
|4
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Румыния – Кипр
Прогноз на матч Румыния – Кипр от UA-Football
Команде Луческу многое не нужно, поэтому она будет играть, как и против Косово: спокойно, без напряжения. Тем более, что соперник - слишком низкий уровень для того, чтобы потерять против него очки или хотя бы пропустить. А забить хозяева могут. Прогноз: Тотал менее 3 (Кф 1,7).
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