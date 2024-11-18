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Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций

Хозяевам нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно

Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Фото: frf.ro

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, дивизион C

Группа 2, шестой тур

18 ноября, 21:45. "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

Трансляция матча
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Трансляція матчу Румунія - Кіпр
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Содержание


Предыдущий матч Румынии завершился скандалом. Он уже мог гарантировать команде Мирчи Луческу первое место, но пока остаются теоретические (но минимально практические) шансы слететь вниз. В то же время Кипр ни на что не претендует.

Новости Румынии

Лидеры группы после четырех побед в четырех матчах встречались с Косово несколько дней назад. Завоевать три очка хотела только одна команда, и это был не наш географический сосед. Румыны за 90 минут ноль раз попали в створ соперника. Но этому есть и логическое объяснение: хватало ничьей для гарантированного первого места за тур до финиша.

В конце концов поединок завершился скандалом. За минуту до конца встречи некоторые игроки обеих команд потолкались, потом косовары услышали с трибун в Бухаресте "Косово - это Сербия" и понеслось. Гости решили сойти с поля и не продолжать игру. УЕФА уже открыл производство против обеих команд, поэтому ожидаем вердикт. Но может быть так, что после последнего тура его и не будет нужно, если говорить о турнирной составляющей.

Кадры хозяев

Это практически та же команда, которая летом на Евро громила Украину. Есть все авторы голов, есть главная звезда – Дрегушин. Разве Луческу прибегнет к ротации, тогда у гостей будут шансы.

Новости Кипра

Для подопечных Августи предыдущий матч был напряженным, но сугубо с футбольной точки зрения. Киприоты забили Латвии первыми, затем пропустили на старте второго тайма, а затем снова вышли вперед. В конце концов одержали вторую победу в группе. И снова над латвийцами.

У Кипра сейчас шесть очков. Против других команд, кроме Латвии, были сугубо поражения. И, что любопытно, все сухие и разгромные: от 0:3 до 0:4. Совершенно не совсем тот уровень на фоне гораздо более сильных оппонентов. Поэтому команда закрепилась на третьем месте и больше ни на что не претендует. Это "мертвая" позиция, которая не предполагает ни вылета, ни какого-либо плей-офф, ни продвижения дальше. Поэтому поездка в Бухарест – это экскурсия.

Кадры гостей

Основная когорта футболистов представляет кипрскую лигу. Далеко не самую лучшую. Есть и две местные звезды, выступающие в Италии: Кастанос за "Верону" в Серии А и Иоанну за "Сампдорию" в Серии Б. На фоне румын – небо и земля.

Последние пять матчей Румынии и Кипра

Последние пять встреч хозяев

  • 15.11. Румыния - Косово 0:0 (остановленный на 90+3 минуте) (Лига Наций)
  • 15.10. Литва - Румыния 1:2 (Лига наций)
  • 12.10. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)
  • 09.09. Румыния – Литва 3:1 (Лига наций)
  • 06.09. Косово - Румыния 0:3 (Лига наций)

Последние пять встреч гостей

  • 15.11. Кипр – Литва 2:1 (Лига наций)
  • 15.10. Косово – Кипр 3:0 (Лига наций)
  • 12.10. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)
  • 09.09. Кипр – Косово 0:4 (Лига наций)
  • 06.09. Литва – Кипр 0:1 (Лига наций)

Последние пять матчей между соперниками

12.10.24. Кипр – Румыния 0:3 (Лига наций)

09.02.11. Кипр - Румыния 1:1 (пен. 4:5) (Товарищеский турнир)

31.03.10. Кипр – Румыния 1:0 (ТМ)

16.08.06. Румыния – Кипр 2:0 (ТМ)

26.04.00. Румыния – Кипр 2:0 (ТМ)

Турнирная таблица группы 2

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций - изображение 4Румыния

 4 4 0 0 11-2 12
2

Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций - изображение 5Косово

 4 3 0 1 9-4 9
3

Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций - изображение 6Кипр

 5 2 0 3 3-11 6
4

Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций - изображение 7Литва

 5 0 0 5 4-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Румыния – Кипр

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5.20
10.00
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5.80
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Прогноз на матч Румыния – Кипр от UA-Football

Команде Луческу многое не нужно, поэтому она будет играть, как и против Косово: спокойно, без напряжения. Тем более, что соперник - слишком низкий уровень для того, чтобы потерять против него очки или хотя бы пропустить. А забить хозяева могут. Прогноз: Тотал менее 3 (Кф 1,7).

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