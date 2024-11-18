Швеция - Азербайджан: Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024

В субботу вечером сборная Швеции одержала победу в группе Лиги наций C и уже готова к старту против Азербайджана во вторник, чтобы выйти в Лигу B. Тем временем Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией (0:0). Однако потеря мотивации среди игроков сборной Азербайджана из-за их расположения в группе вряд ли поможет изменить ситуацию и одолеть "сине-желтых".

Лига Наций. Группа С1. 6 тур

19 ноября. 21:45. Швеция, Стокгольм "Френдс Арена"

Главный арбитр: Рачковский Павел

Швеция - Азербайджан

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Сборная Швеции

Швеция одержала победу в группе С Лиги наций, забитые в начале каждого из таймов голы обеспечили Швеции победу над Словакией со счетом 2:1. Переход Швеции в Лигу B очевиден еще до начала матча, который состоится 19 ноября, вот почему для них этот матч не будет таким важным, как для их соперников.

Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон вызвал двух новых игроков в состав команды на финальный матч Лиги наций во вторник, а именно состав дополнили защитники Густав Лагербельке и Хенрик Кастегрен. Такие игроки, как Исак Хиен и Виктор Линделеф, не смогут сыграть из-за того, что Хиен получил желтую карточку в матче против Словакии и поэтому дисквалифицирован на матч против Азербайджана, а капитан сборной Швеции Виктор Линделеф получил травму паха и покинул расположение сборной.

Сборная Азербайджана

Азербайджан после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал лишь один балл. В своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с Эстонией.

В общем Азербайджан пропускает в каждом из последних 7 матчей, такая форма гостей в которой они сейчас находятся вряд ли принесет им победу на "Френдс Арена". Фернанду Сантуш принял решение исключить из сборной защитников Эльвина Джафаргулиева, Рахиля Мамедова и полузащитника Мустафу Ахмедзаде. Для чемпиона Европы 2016 года стоит сложная задача: мотивировать сборную на победу в матче, чтобы сохранить теоретические шансы на прописку в дивизионе.

Статистика встреч

За последние три встречи между сборными Швеции и Азербайджана шведская команда имеет преимущество, выиграв две из них со значительной разницей в счете. Во время квалификации к Евро-2024, 27 марта 2023 года, Швеция одержала убедительную победу дома со счетом 5:0. Однако в следующей игре, которая состоялась 16 ноября 2023 года, Азербайджан неожиданно обыграл Швецию со счетом 3:0, показав сильную игру на своем поле. Последний раз команды встречались в рамках Лиги Наций 5 сентября 2024 года, где Швеция снова одержала победу со счетом 3:1.

Последние матчи команд

Швеция

Лига Наций 24-26 16.11.2024 | Швеция 2 - 1 Словакия

Лига Наций 24-26 14.10.2024 | Эстония 0 - 3 Швеция

Лига Наций 24-26 11.10.2024 | Словакия 2 - 2 Швеция

Лига Наций 2024/2025 08.09.2024 | Швеция 3 - 0 Эстония

Лига Наций 2024/2025 05.09.2024 | Азербайджан 1 - 3 Швеция

Азербайджан

Лига Наций 24-26 16.11.2024 | Азербайджан 0 - 0 Эстония

Лига Наций 24-26 14.10.2024 | Азербайджан 1 - 3 Словакия

Лига Наций 24-26 11.10.2024 | Эстония 3 - 1 Азербайджан

Лига Наций 2024/2025 08.09.2024 | Словакия 2 - 0 Азербайджан

Лига Наций 2024/2025 05.09.2024 | Азербайджан 1 - 3 Швеция

Турнирное положение

Сборная Швеции уверенно лидирует в группе C1 Лиги наций. После пяти матчей Швеция одержала четыре победы и одну ничью, сохраняя беспроигрышную серию и имея впечатляющую разницу мячей 13-4. Зато Азербайджан занимает последнее место, имея лишь одну ничью и четыре поражения, с общей разницей мячей 3-11.

Ставка и коэффициенты



Прогноз на матч

В этом матче Швеция, которая уже обеспечила себе выход в Лигу B, имеет значительное преимущество в классе и форме. Их победа над Словакией в предыдущем матче со счетом 2:1 подтвердила стабильность игры команды. Азербайджан, наоборот, находится в кризисном состоянии, с одним набранным очком за пять туров. Команда демонстрирует слабую оборону, пропуская в каждом из последних семи матчей. Хотя их ничья с Эстонией в предыдущем туре является небольшим утешением, шансы на успех в игре со Швецией выглядят минимальными.

С учетом разницы в уровне команд и форме, Швеция остается явным фаворитом. Вероятный результат - победа хозяев.