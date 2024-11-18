Чехия – Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 19.11.24

Лига Наций. Лига В. Группа 1. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Оломоуц. "Андрув Стадион"

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Трансляция: Megogo Football 2

Матч, который интересует украинских болельщиков не меньше, чем встреча нашей сборной против Албании. Конечно, если команда Сергея Реброва выиграет свой матч, то все внимание будет приковано к результату в Оломоуце.

Чехия подходит к матчу фаворитом, поскольку даже играет у себя дома и остается главным претендентом на выход из группы с первого места. Подопечные Ивана Гашека могут удовлетвориться и ничьей, но это при условии победы украинцев над албанцами. Короче говоря, все мотивированы именно побеждать, чтобы не надеяться на других, от этого интрига в данной группе на своем пике накануне последнего тура.

Новости Чехии

Команда Ивана Гашека провела неплохой, однако неровный отрезок в Лиге Наций осеннего цикла. Сначала они проиграли Грузии со счетом 4:1 и после того были разговоры о вероятном увольнении главного наставника, но после того позора они оправились.

Победили Украину в непростом матче со счетом 2:1, а затем и Албанию со счетом 2:0. В дальнейшем было две ничьи, как с украинцами, так и с албанцами, однако и поражение от грузин, наверное, до сих пор болит, учитывая какой там был погром. Теперь у них есть шанс реабилитироваться и отомстить за поражение.

Интересно, что не только чувство мести будет мотивировать их в этом матче. Турнирное положение диктует такие условия, что здесь необходимо только побеждать, или еще может устроить ничья при хорошем для них результате в параллельной игре. Очевидно, они не хотят на это надеяться и будут биться до самого конца в своем матче, решая судьбу дальнейшего выхода в дивизион А.

Новости Грузии

Подопечные Вилли Саньйоля с такой мощью начали групповой этап Лиги Наций в сентябре, наверное, еще на мотивации после Евро, что стали едва ли не главной сенсацией, которая удивила Европу.

Сначала разгром над чехами со счетом 4:1, а затем и минимальная победа над Албанией (1:0). Вот только после этого все пошло не совсем так удачно, как того можно было ожидать. Характер и страсть у этой команды остаются, однако этого не всегда хватает для получения хороших результатов.

Поражение от сборной Украины со счетом 1:0 слегка пошатнуло отличное положение, а затем сильно его расшатало поражение от Албании с таким же счетом. Несколько дней назад они разыграли боевую ничью с Украиной в Батуми (1:1) и понимают, что для выхода дальше им просто необходима победа против чехов на выезде. Способны ли они на это? Конечно, способны, но для этого нужно будет показать что-то особенное.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Чехия 5 2 2 1 7-7 8 2 Грузия 5 2 1 2 6-4 7 3 Албания 5 2 1 2 3-4 7 4 Украина 5 1 2 2 6-7 5

Личные встречи

07.09.24 ЛНУ Грузия — Чехия 4:1

22.06.24 ЕВР Грузия — Чехия 1:1

Цифры и факты

Чехия еще никогда не побеждала Грузию в официальных матчах, хотя таких было всего два;

В последних 3 матчах сборной Чехии проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 4 матчах сборной Грузии проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне такого важного матча Иван Гашек имеет сразу две важные потери из-за перебора желтых карточек. Не смогут помочь своей команды Томаш Соучек и Томаш Хори. Все остальные готовы.

У Вилли Саньйоля нет даже таких проблем, у него полностью готова вся команда.

Чехия, 3-4-3: Корваж — Голеш, Емелка, Боржил — Цоуфал, Крал, Черв, Провод — Шульц, Гложек, Черны

Грузия, 3-5-1-1: Мамардашвили — Квирквелия, Кашия, Лочошвили — Какабадзе, Давиташвили, Кочорашвили, Китеишвили, Цитаишвили — Кварацхелия — Микаутадзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Чехией и Грузией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Решающие матчи всегда особенно тяжелые для прогнозирования, один случайный гол переворачивает все с ног на голову, но если оценивать реальные силы обеих команд, то Чехия выглядит более солидным коллективом. Обоим хватает мотивации, здесь скорее вопрос о готовности играть под давлением. Несмотря на то, что Чехии очень не будет хватать Соучека, мы поставим на их минимальную победу в непростой игре и выход с первого места этой группы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.