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Чехия – Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 19.11.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Чехией и Грузией в рамках Лиги Наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Наций. Лига В. Группа 1. Шестой тур
19 ноября. 21:45. Оломоуц. "Андрув Стадион"
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)
Трансляция: Megogo Football 2
Матч, который интересует украинских болельщиков не меньше, чем встреча нашей сборной против Албании. Конечно, если команда Сергея Реброва выиграет свой матч, то все внимание будет приковано к результату в Оломоуце.
Чехия подходит к матчу фаворитом, поскольку даже играет у себя дома и остается главным претендентом на выход из группы с первого места. Подопечные Ивана Гашека могут удовлетвориться и ничьей, но это при условии победы украинцев над албанцами. Короче говоря, все мотивированы именно побеждать, чтобы не надеяться на других, от этого интрига в данной группе на своем пике накануне последнего тура.
Новости Чехии
Команда Ивана Гашека провела неплохой, однако неровный отрезок в Лиге Наций осеннего цикла. Сначала они проиграли Грузии со счетом 4:1 и после того были разговоры о вероятном увольнении главного наставника, но после того позора они оправились.
Победили Украину в непростом матче со счетом 2:1, а затем и Албанию со счетом 2:0. В дальнейшем было две ничьи, как с украинцами, так и с албанцами, однако и поражение от грузин, наверное, до сих пор болит, учитывая какой там был погром. Теперь у них есть шанс реабилитироваться и отомстить за поражение.
Интересно, что не только чувство мести будет мотивировать их в этом матче. Турнирное положение диктует такие условия, что здесь необходимо только побеждать, или еще может устроить ничья при хорошем для них результате в параллельной игре. Очевидно, они не хотят на это надеяться и будут биться до самого конца в своем матче, решая судьбу дальнейшего выхода в дивизион А.
Новости Грузии
Подопечные Вилли Саньйоля с такой мощью начали групповой этап Лиги Наций в сентябре, наверное, еще на мотивации после Евро, что стали едва ли не главной сенсацией, которая удивила Европу.
Сначала разгром над чехами со счетом 4:1, а затем и минимальная победа над Албанией (1:0). Вот только после этого все пошло не совсем так удачно, как того можно было ожидать. Характер и страсть у этой команды остаются, однако этого не всегда хватает для получения хороших результатов.
Поражение от сборной Украины со счетом 1:0 слегка пошатнуло отличное положение, а затем сильно его расшатало поражение от Албании с таким же счетом. Несколько дней назад они разыграли боевую ничью с Украиной в Батуми (1:1) и понимают, что для выхода дальше им просто необходима победа против чехов на выезде. Способны ли они на это? Конечно, способны, но для этого нужно будет показать что-то особенное.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Чехия
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|2
|Грузия
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|3
|Албания
|5
|2
|1
|2
|3-4
|7
|4
|Украина
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
Личные встречи
07.09.24 ЛНУ Грузия — Чехия 4:1
22.06.24 ЕВР Грузия — Чехия 1:1
Цифры и факты
- Чехия еще никогда не побеждала Грузию в официальных матчах, хотя таких было всего два;
- В последних 3 матчах сборной Чехии проходила ставка ТМ 2.5;
- В последних 4 матчах сборной Грузии проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне такого важного матча Иван Гашек имеет сразу две важные потери из-за перебора желтых карточек. Не смогут помочь своей команды Томаш Соучек и Томаш Хори. Все остальные готовы.
У Вилли Саньйоля нет даже таких проблем, у него полностью готова вся команда.
Чехия, 3-4-3: Корваж — Голеш, Емелка, Боржил — Цоуфал, Крал, Черв, Провод — Шульц, Гложек, Черны
Грузия, 3-5-1-1: Мамардашвили — Квирквелия, Кашия, Лочошвили — Какабадзе, Давиташвили, Кочорашвили, Китеишвили, Цитаишвили — Кварацхелия — Микаутадзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Чехией и Грузией от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:0. Решающие матчи всегда особенно тяжелые для прогнозирования, один случайный гол переворачивает все с ног на голову, но если оценивать реальные силы обеих команд, то Чехия выглядит более солидным коллективом. Обоим хватает мотивации, здесь скорее вопрос о готовности играть под давлением. Несмотря на то, что Чехии очень не будет хватать Соучека, мы поставим на их минимальную победу в непростой игре и выход с первого места этой группы.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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