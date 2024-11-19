Венгрия - Германия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 19.11.2024

Даже при новом формате Лиги Наций, когда каждое место в группе имеет значение, невозможно избежать матчей, ни на что не влияющих. Особенно - в шестом туре. Сборная Германии уже обеспечила себе победу в группе А3, сборная Венгрии точно будет там третьей. Остается насладиться футболом и избежать травм.

Лига Наций. Группа А3. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Будапешт. "Пушкаш Арена"

Венгрия - Германия

Главный арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)

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Состояние команд

1 Германия 5 4 1 0 17-3 13 2 Нидерланды 5 2 2 1 12-6 8 3 Венгрия 5 1 2 2 3-10 5 4 Босния и Герцеговина 5 0 1 4 3-16 1

Германия, разумеется, в эйфории после 7:0 над Боснией и Герцеговиной три дня назад. Юлиан Нагельсманн особенно доволен тем, что его подопечные не останавливались ни при счете 4:0, ни при счете 5:0 и игроки, вышедшие на замену, не отбывали номер, а играли со страстью и желанием оставить и свой отпечаток на игре.

В целом группа выиграна с многими видами выступлений. 7:0 дома над боснийцами, 5:0 дома над венграми, четырьмя очками против Нидерландов в плотной борьбе, плотной гостевой победой в Боснии (2:1). Чего еще не было - это уверенной гостевой победы. Этот пробел "Манншафт" постарается заполнить в Будапеште.

Заполнить, правда, будет непросто, поскольку на "Пушкаш Арене" Венгрия в этой кампании еще не проигрывала - две ничьи. Да и вообще дома никому не проигрывала более двух лет. В целом она еще боролась на равных с Нидерландами за второе место и прекратила эту борьбу из-за 0:4 в гостях против них три дня назад.

На тот матч очень сильно повлияла проблема со здоровьем помощника главного тренера Адама Салая в начале матча. Его увезли в больницу, венгерских игроков спрашивали, хотят ли они продолжать, получили утвердительный ответ, но после матча вратарь Денес Дибуш признавал, что в тот вечер мысли были не о футболе.

Начали матч в Нидерландах венгры как раз положительно, опасными моментами, и, например, Нагельсманн считает, что если бы реализовали - все могло пойти по другому. Но после случая с Салаи и возобновления игры быстро привезли пенальти, в раздевалку - еще один, и во втором тайме уже борьбы не было.

Ныне Салай в порядке, вернулся в Венгрию. Неизвестно, будет ли он работать на матче, но на данный момент хотя бы можно сосредоточиться на футболе.

Венгрия владение мячом никогда не ищет. В ничейном матче дома против голландцев владела лишь 26 процентов, в гостевом - 28. 44 процента, как в гостях против немцев - это еще очень много для нее. А вот сами немцы желают владеть много и будут, будут и создавать больше. Реализуют ли больше - уже другой вопрос.

Последние матчи команд

Кадры

Семь игроков сборной Германии пропускают ноябрьские матчи из-за травм - Тер Штеген, Ундав, Фюллькруг, Павлович, Левелинг, Раум, Штиллер. В этом матче к ним присоединится дисквалифицированный Та. Возможно, и замененный из-за повреждения против боснийцев Киммих.

Также ожидается замена вратаря, ведь Нагельсманн обещал, что и Бауманн, и Нюбель получат игровые минуты. Теперь очередь второго.

В целом Нагельсманн обещает много замен и хочет поэкспериментировать. Сане, Гозенс, Нмеча, Фюрих, Шлоттербек, Гнабри, Хенрихс, Брандт могут получить место в "старте" за счет Мусиалы, Виртца, Миттельштедта, Киммиха, Та, Хавертца.

В Венгрии после предыдущего матча вылетел Болла, зато отбыл дисквалификацию опытный защитник Фиола. Гулачи и Керкес не усилят вратарскую позицию и оборону, как не усилили и в Нидерландах, поскольку в сборную не приехали. Сабо выходил на замену в Голландии, но ныне под вопросом из-за травмы.

В целом больших изменений не ожидается.

Венгрия: Дибуш, Балог, Орбан, Дардаи, Него, Никитшер, Шефер, Фиола, Саллаи, Варга, Собослай

Германия: Нюбель, Хенрихс, Шлоттербек, Рюдигер, Гозенс, Гросс, Фюрих, Сане, Брандт, Гнабри, Кляйндинст

Цифры и факты

Венгрия проиграла Германии два последних матча - 0:2 и 0:5, но до этого не проиграла ей три подряд - 2:2, 1:1 и 1:0

На венгерской земле в последних семи матчах Венгрия не переигрывала Германию - четыре ничьи и три поражения

В последних 14-ти матчах против всех в основное время Германия не проигрывала - десять побед, четыре ничьи. Не проигрывала в основное время и в последних 12-ти официальных матчах - восемь побед, четыре ничьи

Венгрия выиграла один из последних пяти матчей - также две ничьи и два поражения

На своей земле Венгрия не проигрывала в 12-ти последних матчах - девять побед, три ничьи. Если считать лишь официальные, Венгрия не проигрывала на своей земле в шести последних - четыре победы и две ничьи

Результаты Германии в последних 12-ти матчах за пределами своей страны - четыре победы, шесть ничьих и два поражения

Германия - лидер нынешнего розыгрыша Лиги Наций по забитым мячам с 17-ю

Германия забивала в 11-ти последних матчах во всех турнирах. Венгрия не забивала в четырех из семи последних

Прогноз: Венгрия - Германия 1:2

"Манншафт" дома и в гостях - две большие разницы. Как и Венгрия дома и в гостях. Немцы еще и будут играть другим составом, по логике - менее сыгранным. Хотя более свежим. Нагельсманн еще и говорит, что главное в таком матче - не результат, а игра, сохранение игровой структуры.

В целом матч может повернуться в любую сторону, и стоит ожидать голов от обеих сборных. Но на результат лучше все же ставить в пользу Германии.