Босния и Герцеговина – Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги наций

Лига наций, дивизион A

Группа 3, шестой тур

19 ноября, 21:45. "Билино Поле" (Зеница)

Главный арбитр: Алиар Агаев (Азербайджан)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Нідерланди Смотреть трансляцию

В группе три уже известен весь расклад. Германия и Нидерланды с первого и второго места соответственно проходят в плей-офф борьбы за трофей Лиги наций. Венгрия уже не сможет догнать "оранье" из-за худшей статистики у личных встреч, а Босния и Герцеговина гарантированно вылетела. Все заняли места, которые им прогнозировали до старта турнира. Этот матч несет чисто товарищеский характер. Разве что может он ответить на вопрос, готовы ли боснийцы победить впервые за 13 месяцев?

Новости Боснии и Герцеговины

Боснийцы в текущем состоянии в дивизионе A – это чудо для соперников. В тамошней федерации происходит беспорядок, команда не является командой, какой она должна быть. Но все же предыдущая кампания прошла удачно, потому и Босния и Герцеговина получила шанс сыграть с более сильными. И с треском его провалила.

Начали ярко – с 2:5 против Нидерландов в Эйндховене. Дальше были нули в гостях против Венгрии, а потом пошло поехало... Ноль очков в трех встречах, и 0:7 – в недавнем поединке с Германией. Кататься перед матчами на аттракционах больше не стоит. Серия неудачных результатов продолжилась. Боснийцы не побеждают уже 11 матчей подряд, в 10 из которых они проиграли. В последний раз три очка команда брала еще в октябре прошлого года против Лихтенштейна. Веселого мало, разве что определенные временные отрезки в определенных матчах.

Кадры хозяев

Основной голкипер команды – Никола Василь. Тот, который раньше представлял "Зарю", а сейчас играет за "Санкт-Паули" в Бундеслиге. Также есть Демирович из “Штутгарта” – основная звезда современной сборной. А вот живая легенда Джеко предыдущий матч против Германии пропускал, хоть и раньше все встречи проводил по 90 минут. В том числе забивал сегодняшнему сопернику.

Новости Нидерландов

Немного штормит "оранье". Из группы на Евро едва вышли из третьего места, затем после проходных соперников в плей-офф (Румыния, Турция) проиграли Англии. Хоть и звучит – полуфиналист в прошлом ЧЕ. Можно даже сказать, что бронзовый призер. Но даже в этой Лиге наций было тяжело. Уверенно побеждать (и вообще побеждать) получалось только дома против аутсайдеров группы.

Босния и Герцеговина была разгромлена 5:2, Венгрия несколько дней назад – 4:0. Германия из Амстердама вывезла ничью, а в Мюнхене благодаря голу нападающего "Штуттгарта" Левелинга минимально победила прямого конкурента за первое место квартета. А еще была ничья с венграми, где удалось вырвать зачетный пункт лишь в конце встречи играя в меньшинстве. Интересная Лига наций вышла для подопечных Кумана.

Кадры гостей

Имеет возможность сегодня наставник "Оранье" поэкспериментировать с составом. Собственно, у него по несколько игроков на одну позицию примерно одинакового качества, поэтому просто пересмотрит, кто больше заслуживает основного состава. Против Венгрии вышла едва ли не самая сильная одиннадцатка, за исключением Хави Симонса – он травмирован. С боснийцами половина футболистов останется отдыхать.

Последние пять матчей Боснии и Герцеговины и Нидерланды

Последние пять встреч хозяев

16.11. Германия – Босния и Герцеговина 7:0 (ЛН)

14.10. Босния и Герцеговина – Венгрия 0:2 (ЛН)

11.10. Босния и Герцеговина – Германия 1:2 (ЛН)

10.09. Венгрия – Босния и Герцеговина 0:0 (ЛН)

07.09. Нидерланды – Босния и Герцеговина 5:2 (ЛН)

Последние пять встреч гостей

16.11. Нидерланды – Венгрия 4:0 (ЛН)

14.10. Германия – Нидерланды 1:0 (ЛН)

11.10. Венгрия – Нидерланды 1:1 (ЛН)

10.09. Нидерланды – Германия 2:2 (ЛН)

07.09. Нидерланды – Босния и Герцеговина 5:2 (ЛН)

Личные матчи между соперниками

07.09. Нидерланды – Босния и Герцеговина 5:2 (ЛН)

15.11. Нидерланды – Босния и Герцеговина 3:1 (ЛН)

11.10. Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0 (ЛН)

Турнирная таблица группы 3

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Германия 5 4 1 0 17-3 13 2 Нидерланды 5 2 2 1 12-6 8 3 Венгрия 5 1 2 2 3-10 5 4 Босния и Герцеговина 5 0 1 4 3-16 1

Ставки и коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Нидерланды

Прогноз матча Босния и Герцеговина – Нидерланды от UA-Football

В предыдущем поединке против нидерландцев боснийцы забили дважды, а всего – трижды за турнир. Давно они побеждают, да, однако регулярно забивают дома. В том числе в воротах Украины отмечались в этом году. Ввиду потенциальной ротации от Кумана сделать это будет легче, однако и не пропустить хозяева не могут. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,05).