Шанс получить преимущество перед ответным матчем. Армения – Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 20.03.2025

Лига Наций, стыковые матчи

20 марта, 19:00. "Республиканский" (Ереван)

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Сборные Армении и Грузии встретятся в первом стыковом матче. Сегодня мы не узнаем, кто поднимется, а кто опустится. Но сборные сделают к этому шаг.

Новости Армении

Сборная Армении стартовала в Лиге Наций с победы над Латвией, поражением Северной Македонии и ничьей с Фарерскими островами.

В октябре 2024 года сборная Армении попрощалась с Александром Петраковым. При украинском тренере сборная набрала 4 балла.

В итоге национальная команда набрала 7 очков и запрыгнула на второе место. Теперь сборная под руководством Сурена Чахаляна претендуют на попадание в дивизион В.

Кадры хозяев

Сурен Чахалян вызвал 23-х футболистов на матчи против сборной Грузии. Большая часть футболистов уже провели две тренировки.

Позже всех к команде присоединились Ваан Бичахчян и Георгий Арутюнян. Они прибыли утром 18 марта.

Дисквалификаций на матч нет.

Новости Грузии

Сборная Грузии стартовала в турнире с двух побед – над Чехией и Албанией. Но в следующих четырёх матчах сборной удалось взять лишь один балл – в матче против Украины.

В результате национальная команда Грузии заняла третье место в группе, набрав 7 очков и попала в стыковые матчи за сохранение / понижение.

В сборную Грузии вызваны трое футболистов из УПЛ: защитники Иракли Азаров ("Шахтёр"), Лука Лацабидзе ("Черноморец") и полузащитник Шота Ноникашвили ("ЛНЗ"). Также в заявке есть знакомый украинским болельщикам Георгий Гочолеишвили – защитник "Шахтёра", играющий на правах аренды за "Копенгаген".

У футболистов и тренера Вилли Саньоля есть одна задача – сохраниться в дивизионе В. Но опять же, это предположения.

Кадры гостей

Вилли Саньоль вызвал на матчи 25 футболистов. Дисквалификаций среди игроков на матч нет.

Последние пять матчей Армении и Грузии

Последние пять встреч хозяев

17.11.2024 Латвия – Армения 1:2 (Лига Наций)

1:2 (Лига Наций) 14.11.2024 Армения – Фарерские Острова 0:1 (Лига Наций)

– Фарерские Острова 0:1 (Лига Наций) 13.10.2024 Армения – Северная Македония 0:2 (Лига Наций)

– Северная Македония 0:2 (Лига Наций) 10.10.2024 Фарерские острова – Армения 2:2 (Лига Наций)

2:2 (Лига Наций) 10.09.2024 Северная Македония – Армения 2:0 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

19.11.2024 Чехия – Грузия 2:1 (Лига Наций)

2:1 (Лига Наций) 16.11.2024 Грузия – Украина 1:1 (Лига Наций)

– Украина 1:1 (Лига Наций) 14.10.2024 Грузия – Албания 0:1 (Лига Наций)

– Албания 0:1 (Лига Наций) 11.10.2024 Украина – Грузия 1:0 (Лига Наций)

1:0 (Лига Наций) 10.09.2024 Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)

Очные встречи между соперниками

Последний раз команды встречались друг с другом в Лиге Наций в 2020 году

15.11.2020 Грузия – Армения 1:2 (Лига Наций)

11.10.2020 Армения – Грузия 2:2 (Лига Наций)

Ориентировочные составы на матч

Армения: Чанчаревич – Мурадян, Удо, Ароян, Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян, Сперцян, Иву – Ранос, Зеларян.

Грузия: Мамардашвили –Гочолеишвили, Кашия, Двали – Меквабишвили – Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвили, Лочошвили – Микаутадзе, Кварацхелия.

Цифры и факты

В Лиге Наций Армения в среднем забивает 1,3 гола за игру, пропускает 1,5. Грузия забивает 1,2, пропускает 1,2 гола;

В последних 4 матчах команда Грузия пропускает первой.

Ставки и коэффициенты на матч Армения – Грузия

Прогноз на матч Армения – Грузия от UA-Футбол

Сборные Армении и Грузии забивают и пропускают. Гостевая команда по статистике пропускает первой.

Но у сборной Грузии звёздная атака, которая играет в европейских ТОП-клубах и они захотят себя проявить.

По ощущениям, голевой перестрелки в матче не будет, но обе команды забьют. Даже возможно, одна из команд получит минимальное преимущество перед ответным матчем.

Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,91)