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Шанс получить преимущество перед ответным матчем. Армения – Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 20.03.2025
Третья встреча сборных в официальных турнирах
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Лига Наций, стыковые матчи
20 марта, 19:00. "Республиканский" (Ереван)
Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Сборные Армении и Грузии встретятся в первом стыковом матче. Сегодня мы не узнаем, кто поднимется, а кто опустится. Но сборные сделают к этому шаг.
Новости Армении
Сборная Армении стартовала в Лиге Наций с победы над Латвией, поражением Северной Македонии и ничьей с Фарерскими островами.
В октябре 2024 года сборная Армении попрощалась с Александром Петраковым. При украинском тренере сборная набрала 4 балла.
В итоге национальная команда набрала 7 очков и запрыгнула на второе место. Теперь сборная под руководством Сурена Чахаляна претендуют на попадание в дивизион В.
Кадры хозяев
Сурен Чахалян вызвал 23-х футболистов на матчи против сборной Грузии. Большая часть футболистов уже провели две тренировки.
Позже всех к команде присоединились Ваан Бичахчян и Георгий Арутюнян. Они прибыли утром 18 марта.
Дисквалификаций на матч нет.
Новости Грузии
Сборная Грузии стартовала в турнире с двух побед – над Чехией и Албанией. Но в следующих четырёх матчах сборной удалось взять лишь один балл – в матче против Украины.
В результате национальная команда Грузии заняла третье место в группе, набрав 7 очков и попала в стыковые матчи за сохранение / понижение.
В сборную Грузии вызваны трое футболистов из УПЛ: защитники Иракли Азаров ("Шахтёр"), Лука Лацабидзе ("Черноморец") и полузащитник Шота Ноникашвили ("ЛНЗ"). Также в заявке есть знакомый украинским болельщикам Георгий Гочолеишвили – защитник "Шахтёра", играющий на правах аренды за "Копенгаген".
У футболистов и тренера Вилли Саньоля есть одна задача – сохраниться в дивизионе В. Но опять же, это предположения.
Кадры гостей
Вилли Саньоль вызвал на матчи 25 футболистов. Дисквалификаций среди игроков на матч нет.
Последние пять матчей Армении и Грузии
Последние пять встреч хозяев
- 17.11.2024 Латвия – Армения 1:2 (Лига Наций)
- 14.11.2024 Армения – Фарерские Острова 0:1 (Лига Наций)
- 13.10.2024 Армения – Северная Македония 0:2 (Лига Наций)
- 10.10.2024 Фарерские острова – Армения 2:2 (Лига Наций)
- 10.09.2024 Северная Македония – Армения 2:0 (Лига Наций)
Последние пять встреч гостей
- 19.11.2024 Чехия – Грузия 2:1 (Лига Наций)
- 16.11.2024 Грузия – Украина 1:1 (Лига Наций)
- 14.10.2024 Грузия – Албания 0:1 (Лига Наций)
- 11.10.2024 Украина – Грузия 1:0 (Лига Наций)
- 10.09.2024 Албания – Грузия 0:1 (Лига Наций)
Очные встречи между соперниками
Последний раз команды встречались друг с другом в Лиге Наций в 2020 году
- 15.11.2020 Грузия – Армения 1:2 (Лига Наций)
- 11.10.2020 Армения – Грузия 2:2 (Лига Наций)
Ориентировочные составы на матч
Армения: Чанчаревич – Мурадян, Удо, Ароян, Арутюнян, Тикнизян – Бичахчян, Сперцян, Иву – Ранос, Зеларян.
Грузия: Мамардашвили –Гочолеишвили, Кашия, Двали – Меквабишвили – Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвили, Лочошвили – Микаутадзе, Кварацхелия.
Цифры и факты
- В Лиге Наций Армения в среднем забивает 1,3 гола за игру, пропускает 1,5. Грузия забивает 1,2, пропускает 1,2 гола;
- В последних 4 матчах команда Грузия пропускает первой.
Ставки и коэффициенты на матч Армения – Грузия
Прогноз на матч Армения – Грузия от UA-Футбол
Сборные Армении и Грузии забивают и пропускают. Гостевая команда по статистике пропускает первой.
Но у сборной Грузии звёздная атака, которая играет в европейских ТОП-клубах и они захотят себя проявить.
По ощущениям, голевой перестрелки в матче не будет, но обе команды забьют. Даже возможно, одна из команд получит минимальное преимущество перед ответным матчем.
Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,91)
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