Косово – Исландия Анонс и прогноз матча Лиги наций на 20.03.2025

Хозяева будут бороться за место в Лиге B, тогда как Исландия будет бороться за то, чтобы избежать вылета в Лигу C.

Лига наций

20.03.2025. Фадиль Вокри (Приштине, Косово)

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк

Прямая трансляция: MEGOGO 9

Трансляция матча В эфире Трансляция. Косово - Исландия Смотреть трансляцию

Косово

Сборная Косово провела весьма впечатляющую кампанию в Лиге Наций, заняв второе место в группе 2 Лиги C, что дало ей шанс побороться за выход в Лигу B. Подопечные Алена Жиресса выиграли четыре, а проиграли две игры.

Кадровая ситуация у Косово не является проблемной. Игроки, которые выходили в стартовом составе в октябрьских и ноябрьских играх, сыграют и в матче, который состоится в марте, а именно защитник Амир Ррахмани и полузащитники Валон Бериша и Милот Рашица.

Исландия

Исландия подходит к матчу в четверг в крайне нестабильной форме. В последних девяти матчах подопечные Арнога Бергманна Гюннлейгссона одержали три победы, проиграли четыре матча и сыграли одну игру вничью. На текущий момент "викинги" занимают 3-е место в таблице.

Кадровая ситуация. Сборная Исландии подходит к мартовской игре с новым капитаном - 20-летним нападающим "Реал Сосьедада" Орри Оускарссоном. В матче будет отсутствовать атакующий полузащитник Гилфи Сигурдссон, а вместо него выйдет 21-летний Хакон Арнар Харальдссон. Также на игру выйдет Йоун Торстейнссон.

Последние матчи

Косово

Лига Наций 2024-2026, 18.11.2024 | Косово 1 - 0 Литва

Лига Наций 2024-2026, 15.10.2024 | Косово 3 - 0 Кипр

Лига Наций 2024-2026, 12.10.2024 | Литва 1 - 2 Косово

Лига Наций 2024/2025, 09.09.2024 | Кипр 0 - 4 Косово

Лига Наций 2024/2025, 06.09.2024 | Косово 0 - 3 Румыния

Исландия

Лига Наций 2024-2026, 19.11.2024 | Уэльс 4 - 1 Исландия

Лига Наций 2024-2026, 16.11.2024 | Черногория 0 - 2 Исландия

Лига Наций 2024-2026, 14.10.2024 | Исландия 2 - 4 Турция

Лига Наций 2024-2026, 11.10.2024 | Исландия 2 - 2 Уэльс

Лига Наций 2024/2025, 09.09.2024 | Турция 3 - 1 Исландия

Личные встречи

Чемпионат мира FIFA 2017/2018, 09.10.2017 | Исландия 2 - 0 Косово

Чемпионат мира FIFA 2016/2017, 24.03.2017 | Косово 1 - 2 Исландия



Турнирная таблица

Сборная Косово имеет хороший результат в группе: подопечные Алена Жиресса заняли вторую позицию в таблице С2, заработав 12 баллов (4 победы и 2 поражения). В целом команда забила 10 голов, а пропустила 7, что дало положительную разницу мячей (+3).

Их соперники, сборная Исландии, находятся на третьем месте в таблице В4. Они получили 7 очков в 6 матчах (2 победы, 1 ничья, 3 поражения). В целом "викинги" пропустили 13 голов.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Ожидается, что Косово активно начнет матч, используя преимущество домашнего поля и опыт своих ключевых игроков, тогда как Исландия, вероятно, попытается оживить свою атаку с помощью молодых игроков.

Прогноз: победа Косово или ничья.