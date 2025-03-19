Хорватия - Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 20.03.2025

Настало время четвертьфиналов Лиги наций. В одном из противостояний встретятся сборные Хорватии и Франции. Первый матч состоится на поле "шашечных" уже в четверг. Это будут первые игры в 2025 году для сборных.

Лига наций. 1/4 финала

20.03.2025. Полюд (Сплит)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Хорватия - Франция. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Хорватия

Последний раз хорваты побеждали еще в октябре. После той виктории их ждали 2 ничьи и поражение. В 9-ти из 10-ти последних игр команда пропускала. Если брать этот же промежуток времени и забитые мячи, то Хорватия только в двух поединках отметилась двумя или более голами.

Команде откровенно повезло с группой Лиги наций в первом дивизионе. Ведь даже при неуверенных выступлениях удалось забрать второе место, которое вывело ее в плей-офф. Безоговорочную лидерскую позицию забрала Португалия (14 очков), а вот ниже Хорватии (8) оказались Шотландия (7) и Польша (4).

В общем, в этой группе "шашечные" одержали 2 победы, сыграли в 2 ничьи и потерпели 2 поражения. 2-2-2. Как могут, так и играют.

Франция

После вылета от Испании на Евро-2024, Франция проиграла лишь раз - сразу в следующем матче Италии (в рамках Лиги наций). А дальше 3 подряд победы, ничья и реванш у итальянцев.

В напряженной борьбе с "лазурными" за первую строчку группы Лиги наций, французы таки взяли желаемое. Команды получили одинаковое количество очков (13), но по дополнительным показателям выше финишировала команда Дешама. Третьими стали бельгийцы (4), а замкнул квартет Израиль (4). Против грандов мирового футбола эти коллективы шансов не имели. Хотя, конечно, бельгийцы должны были рассчитывать на большее.

Пока мы ждали поединки сборных, главный тренер Франции Дидье Дешам объявил, что покинет команду после завершения контракта. Случится это, как завершится чемпионат мира-2026. Кстати, Лигу наций "синие" под его руководством уже выигрывали.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Хорватии:

2024. Хорватия - Португалия 1:1 (Лига наций)

2024. Шотландия - Хорватия 1:0 (Лига наций)

2024. Польша - Хорватия 3:3 (Лига наций)

Последние 3 встречи Франции:

2024. Италия - Франция 1:3 (Лига наций)

2024. Франция - Израиль 0:0 (Лига наций)

2024. Бельгия - Франция 1:2 (Лига наций)

Последние 3 очные встречи:

2022. Франция - Хорватия 0:1 (Лига наций)

2022. Хорватия - Франция 1:1 (Лига наций)

2020. Хорватия - Франция 1:2 (Лига наций)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хорватия - Франция от UA-Футбол

В последнее время сборная Хорватии уже не выглядит той командой, которую боятся соперники. Что же поделать, звезды типа Модрича, Ковачича, Перишича, или Крамарича не молодеют. Разве, возможно, этот перерыв пойдет на пользу хорватам. Франция остается Францией. С хорватами ей всегда непросто, поэтому поставим на ТМ 2,5 в этой игре (коф. 1,83).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша