Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025

Лига наций

Плей-офф дивизиона А, первый матч

20 марта, 21:45. "Эстадио Энрике Рока" (Мурсия)

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

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После четырех месяцев паузы в игру возвращается главная футбольная команда страны. В течение сезона болельщики могут поддерживать "Динамо" или "Шахтер", "Карпаты" или "Полесье", "Ниву" винницкую или тернопольскую… список можно продолжать сколько угодно. Но в дни международных матчей внимание приковано именно к сине-желтой дружине. И поддержка идет только этой одной команде. По крайней мере, до начала матча…

Соперник у подопечных Реброва очень и очень непрост. Да, определенный кризис Бельгии имеет. Именно поэтому и играет в стыковых матчах за сохранения прописки в Лиге А. Но восстановление от относительных неудач будет проходить со звездами мирового класса в составе. В распоряжении украинского тренера также ряд очень качественных игроков. Поэтому дуэль обещает быть, как минимум, эмоциональной и захватывающей.

Новости сборной Украины

Ужасно начали "сине-желтые" прошлую Лигу наций. После двух поражений подряд моментами даже казалось, что и не вылететь напрямую будет счастьем. Однако работа над ошибками от Реброва, заряженность самих футболистов и открытие новых кадров позволили не только гарантировать сохранение прописки во втором дивизионе Лиги наций, но и получить шанс замахнуться на то, чтобы перейти на шаг вперед.

Украина выиграла у прямых конкурентов Грузии и Албании, также с первыми сыграла вничью. Чехам откровенно уступила, поэтому они и заняли лидерскую позицию. В частности, против албанцев в финальном матче Лиги наций удалось получить быстрое преимущество благодаря голам на пятой и десятой минутах, а затем его удержать. Эта победа была решающей в борьбе за второе место.

Кадры номинальных хозяев

Почти все самые сильнеы готовые к матчу. Отсутствуют два друга: Михаил Мудрик и Макс Таловеров. Первый – из-за допинга, второй – приехал на сбор в Испанию, но покинул расположение команды из-за травмы. Вместо защитника "Плимута" оперативно прилетел Александр Сваток. Едва ли не впервые резервный список реально сработал, а не был составлен "для галочки". Однако под вопросом сразу два футболиста: Артем Довбик и Валерий Бондарь. Первый – подхватил вирус, второй – занимался индивидуально на предматчевой тренировке.

Новости сборной Бельгии

"Красные дьяволы" с победы начали выступления в дивизионе А Лиги наций. В поединке против Израиля бельгийцы забили четыре гола: три – сопернику, один – себе. Эта победа со счетом 3:1 в итоге и стала единственной за весь турнир. Также удалось заработать один зачетный пункт в матче против Италии, когда Бельгия с 38 минуты играла в большинстве. Четыре очка – это все, что смогли подопечные тогда еще Тедеско. Вперед они пропустили итальянцев и французов, а сзади оставили израильтян.

Теперь у команды уже новый тренер – Руди Гарсия. Раньше он возглавлял исключительно клубы. К примеру, "Марсель" или "Рому". Последним его местом работы было "Наполи", из которого его уволили после 16 матчей во главе команды. Со сборными раньше не работал никогда, но на работу в Бельгии настроен очень серьезно. Вернул в команду лидеров Куртуа и де Брюйне, поставил задачу выиграть Украину и начать выход команды из кризиса. Довольно амбициозно.

Кадры номинальных гостей

Главное, что кадры для этого у него есть. Если говорить чисто языком цифр от аналитического портала Transfermarkt, то стоимость состава “красных дьяволов” больше почти в 1,7 раза за стоимость состава сборной Украины (522 млн евро против 308,5 млн евро). Потери также есть, хотя и незначительные: представитель “Лиона” Малик Фофана и защитник немецкого "Айнтрахта" Артюр Теат отсутствуют в выборе Гарсии из-за травм.

Последние пять матчей Украины и Бельгии

Последние пять встреч номинальных хозяев

19.11.2024. Албания – Украина 1:2

16.11.2024. Грузия – Украина 1:1

14.10.2024. Украина – Чехия 1:1

11.10.2024. Украина – Грузия 1:0

10.09.2024. Чехия – Украина 3:2

Последние пять встреч номинальных гостей

17.11.2024. Израиль – Бельгия 1:0

14.11.2024. Бельгия – Италия 0:1

14.10.2024. Бельгия – Франция 1:2

10.10.2024. Италия – Бельгия 2:2

09.09.2024. Франция – Бельгия 2:0

Личные встречи между соперниками

Здесь стоит применить единственное число, ведь только однажды играли между собой команды. В третьем туре группового этапа Евро-2024 Украина и Бельгия расписали нулевую ничью. Довольно нескучную, кстати. Все могло перевернуться вплотную до последней минуты. Да, да – до того же удара Судакова. И не только его. Напряженная борьба, после которой "сине-желтые" покинули турнир. Бельгия же вылетела в следующем раунде.

Ориентировочные составы на матч

Вряд ли Ребров прибегнет к схеме с тремя центральными защитниками, которая моментами ой как просится. Особенно при отсутствии левого вингера уровня Мудрика. Поэтому Сергей Станиславович все-таки начнет своей стандартной схемой. И практически без сюрпризов, но с интересами

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный – Гуцуляк, Судаков, Зинченко, Цыганков – Яремчук.

Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный – Гуцуляк, Судаков, Зинченко, Цыганков – Яремчук. Бельгия: Куртуа – Аль-Дахиль, Дебаст, Фас, Кастань – де Кетеларе, Тилеманс, де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард.

Ставки и коэффициенты на матч Украина – Бельгия

Прогноз матча Украина – Бельгия от UA-Football

Илья Забарный на предматчевой пресс-конференции заявил, что для игроков это будут не просто контрольные поединки с повышенной ответственностью, а что команда действительно на них настраивается. Вот что хочется увидеть от подопечных Реброва: характер, желание и хотя бы моментами игру. И проход, и не проход Бельгии имеет свои достоинства. Поэтому до этих матчей нам, простым болельщикам, нам нужно спокойно подойти. И точно не летать в облаках, как это многие любят делать. Прогноз: Победа Бельгии.