Австрия - Сербия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 20.03.2025

Встреча одной из самых результативных с одной из наименее забивных команд группового этапа. Игровая философия какой сборной окажется более эффективной?

Австрия - Сербия 21:45

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (первый матч)

20 марта. Вена. "Эрнст Хаппель"

Арбитр: Жоао Пинейро (Португалия)

Видеотрансляция: Megogo 6

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Австрия: последние новости

После солидного выступления на Евро-2024 Австрия считалась фаворитом своей группы в Лиги наций, но в конечном итоге первой в таблице этот этап завершила Норвегия.

Дважды на групповом этапе "команда" потеряла очки со Словенией (1:1 в двух играх), а также уступила на выезде Холанду и Ко со счетом 1:2 (правда, потом взяла дома убедительный реванш 5:1).

"Важно, чтобы мы немедленно вернулись в свой ритм и показали, на что мы способны в нашем стиле игры. Здесь будет прекрасная атмосфера перед заполненным до отказа стадионом", — сказал наставник австрийцев Рангник на предматчевой пресс-конференции.

Примечательно, что в последних семи поединках в родных стенах Австрия одержала пять побед.

Кадровая ситуация у "команды" удручающая: в лазарете находятся защитники Пош, Дансо, Прасс, Вёбер и полузащитник Забитцер. Также из-за дисквалификации не сыграет с Сербией Лаймер.

Ориентировочный состав: Пентц; Лайнер, Алаба, Линхарт, Мвене; Зайвальд, Шлагер, Шмид, Баумгартнер, Грюлль; Арнаутович

Сербия: последние новости

Жребий на групповом этапе Сербии выпал не лучший. В одном квартете с балканской сборной оказались победитель Евро-2024 Испания и еще две команды, отлично проявившие себя на том турнире - Дания и Швейцария.

Лидерство в группе без проблем взяла "Фурия Роха", а вот забраться на вторую строчку у сербов были шансы вплоть до последнего тура. Несмотря на игровое преимущество, коллектив Стойковича расписал ничью с Данией и, таким образом, вылетел в плей-офф.

Стоит отметить, что на счету Сербии наименьшее количество забитых мячей в Лиге А - 3.

По разным причинам пропустят следующий матч братья Милинкович-Савичи, Младенович, Груич, Илич и Митрович.

Ориентировочный состав: Райкович; Бабич, Велькович, Эракович; Самарджич, Максимович, Лукич, Топич, Бирманшевич; Влахович, Йович.

Австрия - Сербия. Последние матчи

Австрия:

17.11.24. Австрия - Словения 1:1 (ЛН)

14.11.24. Казахистан - Австрия 0:2 (ЛН)

13.10.24. Австрия - Норвегия 5:1 (ЛН)

Сербия:

18.11.24. Сербия - Дания 0:0 (ЛН)

15.11.24. Швейцария - Сербия 1:1 (ЛН)

15.10.24. Испания - Сербия 3:0 (ЛН)

Личные встречи

В пяти очных поединках трижды победу одержала Сербия, дважды - Австрия. В июне 2024 года в товарищеской игре верх взяли подопечные Рангника.

Ставки и коэффициенты

Австрия - Сербия. Прогноз от UA-Футбол

С высокой долей вероятности австрийцы воспользуются ослабленной линией обороны сербов и смогут обеспечить себе небольшой задел перед ответным матчем.

Наш прогноз - победа Австрии и тотал больше (1,5) с общим коэффициентом 2,46.