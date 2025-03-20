Словакия - Словения. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025

Лига наций. Плей-офф. Первый матч

20 марта. 21:45. Братислава. "Национальный футбольный стадион"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Футбол 7

Сборные Словакии и Словении сыграют между собой впервые с 2021 года. Тогда команды встретились на стадии отбора в квалификационной группе к чемпионату мира 2022 года, дважды сыграв вничью. В этот раз им придется сойтись в двухматчевом противостоянии, которое определит их место в следующем сезоне Лиги наций.

Новости Словакии

Национальная сборная Словакии под руководством Франческо Кальцоны демонстрирует неплохие результаты. В группе "C1" Лиги наций в этом сезоне "соколы" заняли второе место, набрав 13 очков в шести матчах. Таким образом они завоевали право сыграть в плей-офф за место в Дивизионе B, где они будут противостоять команде, занявшей третье место в группе "B3".

В группе вместе со Швецией, Эстонией и Азербайджаном словаки одержали четыре победы, однажды сыграли вничью и потерпели одно поражение. По три зачетных балла сборная Словакии довольно ожидаемо набрала в матчах против Эстонии и Азербайджана, обыграв их и дома, и на выезде.

А вот в поединках со шведами они потеряли очки, пропустив их вперед. В домашнем матче "соколы" вырвали ничью — 2:2, однако на выезде они все же проиграли со счетом 2:1.

Новости Словении

Подопечные Матяжа Кека в очень конкуретній группе с Норвегией, Австрией и Казахстаном не смогли добиться успеха и заняли лишь третье место, набрав всего 8 очков в шести матчах.

Они одержали лишь две победы на этом этапе, обыграв дважды сборную Казахстана: дома со счетом 3:0, и на выезде — 0:1. Две ничьи пришлись на поединки с Австрией, при чем обе встречи закончились с идентичным счетом — 1:1.

Ну и, соответственно, два поражения словенцы потерпели именно от норвежцев. Обе игры с ними закончились разгромно. Сначала они проиграли "норманам" на выезде со счетом 3:0, а затем проиграли им дома со счетом 4:1.

Личные встречи

11.11.21 ЧМ Словакия — Словения 2:2

01.09.21 ЧМ Словения— Словакия 1:1

01.09.17 ЧМ Словакия — Словения 1:0

08.10.16 ЧМ Словения — Словакия 1:0

10.10.09 ЧМ Словакия — Словения 0:2

Цифры и факты

Сборная Словакии забивает в 5 домашних матчах подряд в официальных соревнованиях;

Словения одержала лишь одну победу в последних 4 официальных выездных матчах (2 поражения и 1 ничья);

В 4 из последних 6 матчей сборной Словакии в Лиге наций было забито по крайней мере два гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе национальной команды Словакии под вопросом остается участие Давида Стрелеца в следующем матче, несмотря на то, что он попал в заявку Франческо Кальцоны. А также интересной является позиция голкипера, где вместо обладателя Кубка английской лиги в составе "Ньюкасла" Мартина Дубравки может сыграть Доминик Грейф из "Мальорки".

Словенцам в первом матче не поможет Адам Гнезда Черин, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Словакия, 4-3-3: Дубравка — Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Дьёмбер — Бенеш, Лоботка, Дуда — Гараслин, Боженик, Суслов

Словения, 4-4-2: Облак — Янжа, Бийол, Брекало, Карничник — Млакар, Елсник, Хорват, Стоянович — Шешко, Випотник

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Словакией и Словенией от UA-Футбол

ОЗ — 1,88. Хозяева считаются номинальными фаворитами в этом матче, по мнению букмекеров. Мы ожидаем, что в первом поединке этого двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги наций мы сможем увидеть результативную игру от обеих сборных, поэтому прогнозируем голы от обеих команд.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.