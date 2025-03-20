Нидерланды – Испания. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 20.03.2025

Действующие чемпионы Европы и победители Лиги Наций начнут защиту своего титула в противостоянии с неуступчивыми Нидерландами. Первый матч четвертьфинала плей-офф пройдет в Роттердаме, где Нидерланды выступают достаточно успешно.

Лига Наций УЕФА

Четверг, 20 марта

Нидерланды, Роттердам, "Де Кейп"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Нидерланды 21:45 Испания

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол

видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3

Нидерланды: последние новости

Нидерланды финишировали на второй позиции в группе Лиги Наций, уступив только Германии. В шести матчах нидерландцы одержали 2 победы, трижды сыграли вничью и один раз уступили.

Удачно "оранжевые" выступали на собственном поле, где обыграли Боснию и Герцеговину 5:2 и Венгрию 4:0. С Германией была зафиксирована боевая ничья 2:2.

В гостях подопечные Рональда Кумана выступали не столь уверенно, сыграв по 1:1 с Венгрией и Боснией и Герцеговиной. Игра с Германией вообще закончилась поражением 0:1. Видим, что Нидерланды хорошо выступают на своем поле и гораздо хуже на чужом. Поэтому на домашний матч с испанцами будет сделана большая ставка, чтобы обеспечить себе гандикап перед матчем на выезде.

Не помогут команде травмированные Натан Аке и Стефан Де Врей.

Ориентировочный состав Нидерландов: Вербрюгген – Дюмфрис, Ван Дейк, Де Лигт, Хато – де Йонг, Гравенберг, Копмейнерс – Симонс, Бробби, Гакпо.

Испания: последние новости

Испания проводит блестящий последний год. На Евро-2024 команда выиграла все 7 матчей и закономерно стала победителем турнира. В сентябре испанцы начали защиту титула обладателя Лиги Наций матчем против Сербии. "Фурия роха" имела полное игровое и территориальное преимущество, которое не смогла конвертировать в победный результат.

Остальные 5 матчей группового этапа испанцы выиграли и закономерно заняли первое место в турнирной таблице. В частности, дважды были побеждены Дания и Швейцария, однажды – Сербия.

В заявку на матч с Нидерландами попал один дебютант – Рауль Асенсио. Из-за травм не помогут испанцам Родри и Карвахаль, выбывшие до конца сезона и Касадо, который пропустит 2 месяца.

Ориентировочный состав Испании: Симон – Порро, И. Мартинес, Ле Норман, Кукурелья – Педри, Субименди, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Н. Уильямс.

Нидерланды – Испания: статистика личных встреч

11.11.20. Нидерланды – Испания 1:1 (Товарищеский матч)

31.03.15. Нидерланды – Испания 1:1 (Товарищеский матч)

13.06.14. Испания – Нидерланды 1:5 (Чемпионат мира)

11.07.10. Нидерланды – Испания 0:1 (Чемпионат мира)

27.03.02. Нидерланды - Испания 1:0 (Товарищеский матч)



В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы Нидерландов, 2 ничьи и одна победа Испании. Эту победу можно считать знаковой, ведь это был финал чемпионата мира в 2010 году с голом Иньесты в дополнительное время.

Последние матчи Нидерландов

19.11. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1 (Лига Наций)

16.11. Нидерланды – Венгрия 4:0 (Лига Наций)

14.10. Германия - Нидерланды 1:0 (Лига Наций)

11.10. Венгрия – Нидерланды 1:0 (Лига Наций)

10.09. Нидерланды – Германия 2:2 (Лига Наций)



Последние матчи Испании

18.11. Испания – Швейцария 3:2 (Лига Наций)

15.11. Дания - Испания 1:2 (Лига Наций)

15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)

12.10. Испания – Дания 1:0 (Лига Наций)

08.09. Швейцария – Испания 1:4 (Лига Наций)

Нидерланды – Испания: ставки и коэффициенты

Нидерланды – Испания. Прогноз на матч от UA-Футбол



Испанцы являются фаворитами встречи, но Нидерланды дома точно дадут бой сопернику. Считаем, что матч будет результативным, поэтому предлагаем поставить, что в игре будут забиты минимум 3 гола (ТБ 2,5) за коэффициент 2,01.