Италия - Германия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 20.03.2025

Сборная Германии выступает в Лиге Наций неудачно. В трех первых розыгрышах турнира она ни разу не выигрывала свою группу, а значит - ни разу не пробивалась в финальную четверку. На этот раз выиграла группу, но вмешалось изменение формата, и приходится играть четвертьфинал. Против сборной Италии, выходившей в финальную четверку в двух предыдущих турнирах.

Лига Наций. Дивизион А. Четвертьфинал. Первый матч

20 марта. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Германия

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Італія - Німеччина Смотреть трансляцию

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Состояние команд

Юлиан Нагельсманн, в январе продливший контракт со сборной до 2028-го года, прямо заявляет, что его цель - вывести ее на пик формы к Чемпионату Мира-2026. И что он следует большому плану по подготовке к Мундиалю. Лучано Спаллетти вовсю перестраивает свою сборную и обещает окончание процесса к концу этого года. Значит, оба тренера не планируют быть на пике уже сейчас, и нынешнее противостояние для них - лишь подготовка.

Вместе с тем, к нему относятся серьезно. Антонио Рюдигер даже заявил, что предпочитает выиграть Лигу Наций со сборной, а не Лигу Чемпионов с клубом, поскольку сборная начала важный процесс после провалов на двух Чемпионатах Мира и Евро-2020 и нуждается в подтверждении правильности пути. Сильно нуждается в таком и Италия после невыхода на два Чемпионата Мира и провала на Евро-2024.

Да и, в конце концов, Италия против Германии - всегда легендарное противостояние. О его легендарности и сейчас вспоминают в обеих странах. В последних шести итальянцы не побеждали, в том числе получив 1:4 и в последнем - 2:5. Не побеждали и в последнем на вылет, уступив в серии пенальти на Евро-2016. Зато побеждали в полуфинале Евро-2012, Чемпионата Мира-2006, финале ЧМ-1982, полуфинале ЧМ-1970. Так что обеим есть за что брать реванш.

В групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Наций Германия проблем не испытывала, набрав 14 очков в шести матчах и легко обойдя Нидерланды, Боснию и Герцеговину и Венгрию. Правда, матчи против первых были сложными - 1:0 дома и 2:2 в гостях. Но в целом настроение в стане "Манншафт" отличное. Учитывая и последний Евро, который считают успешным, они видят себя на правильном пути.

Итальянцы же на последнем Евро выступили кошмарно, и потому для них успешное выступление осенью в Лиге Наций было критически важным. Прежде всего - для Спаллетти, которого чуть не уволили. И оно состоялось с впечатляющей победой в гостях над Францией (3:1), четырьмя очками против Бельгии и шести - Израиля. Лишь поражение дома от французов в последнем туре отбросило "адзурри" с первого места на второе.

Германия Нагельсманна всегда играет в активный футбол, всегда хочет владеть мячом, доминировать. Даже в гостях. Ныне он говорит, что ставит целью победить Италию в обоих матчах. Спаллетти же ставит схему с тремя центральными защитниками, с которыми доминировать, владеть мячом труднее, зато можно прессинговать, можно и защищаться и выбегать в стремительные контратаки.

Спаллетти предостерегает от скорости Германии и от ее давления, признает, что придется страдать в немалом количестве эпизодов в матче. Хотя и его команда умеет атаковать очень быстро. Он говорит о гордости, об истории итальянского футбола. А Нагельсманн требует баланс своей команды, участие всех в обороне и в атаке. Отмечая и баланс соперника и его умение атаковать и защищаться.

Последние матчи команд

Италия

Франция - Италия 1:3 (Лига Наций)

Израиль - Италия 1:2 (Лига Наций)

Италия - Бельгия 2:2 (Лига Наций)

Италия - Израиль 4:1 (Лига Наций)

Бельгия - Италия 0:1 (Лига Наций)

Италия - Франция 1:3 (Лига Наций)

Германия

Германия - Венгрия 5:0 (Лига Наций)

Нидерланды - Германия 2:2 (Лига Наций)

Босния и Герцеговина - Германия 1:2 (Лига Наций)

Германия - Нидерланды 1:0 (Лига Наций)

Германия - Босния и Герцеговина 7:0 (Лига Наций)

Венгрия - Германия 1:1 (Лига Наций)

Кадры

Итальянцы потеряли лучшего бомбардира Серии А в сезоне с 22-мя голами Матео Ретеги. Он был вызван в сборную, но затем отпущен. Остается Мойзе Кен, автор 20-ти голов в сезоне за "Фиорентину" во всех турнирах, но лишь одного - за последние 3.5 года за сборную - в сентябре против Израиля. Либо Лоренцо Лукка, во всей карьере отыгравший за сборную шесть минут.

Позади одного из них сыграет Джакомо Распадори, отлично играющий в "Наполи" в той же схеме 3-5-2 в последнее время. В центре поля места Бареллы и Тонали несомненны, а в конкуренции Риччи, отлично игравшего за нее осенью, с Ровеллой, Фраттези и новичком Касадеи, побеждает первый. Хотя Фраттези и Мальдини (два матча за сборную Даниэля) могут и выйти вместо одного из опорников либо и вовсе вместо Распадори.

Дилеммы и в обороне. Травмированы крайние защитники Камбиазо и Димарко. Последний сыграл очень важную роль в атаке в победе во Франции. Справа есть Ди Лоренцо, спешно вызванный из "Аталанты" Белланова и даже играющий сейчас латераля в "Наполи" Политано. А слева - Удоджи из "Тоттенхэма" и Руджери из "Аталанты". В центре обороны ожидаются Бастони, Калафиори и как раз Ди Лоренцо, но может выйти и лидер обороны "Наполи" Буонджорно.

В Германии главный вопрос - вратарский. Мануэль Нойер и Марк-Андре Тер Штеген отсутствуют. Ростер состоит из Бауманна, Нюбеля и Ортеги. Как сообщают СМИ, Нагельсманн выбрал первого, хотя Оливер играет за аутсайдера Бундеслиги "Хоффенхайм", да и был травмирован почти полтора месяца и вернулся лишь в начале марта. Отыграв три матча. За сборную в карьере он отыграл два - как раз в этой Лиге Наций. Не пропустив.

Травмированы Виртц и Хавертц. Кляйндинст, Ундав и Буркардт - кандидаты на позицию центрфорварда - не наиграли вместе в сборной и 12-ти матчей. Хотя первые двое забили в нынешнем розыгрыше Лиги Наций в целом пять мячей. Первый, автор шести голов в 2025-ом году за клуб - главный кандидат. А на позиции "десятки" почти наверняка расположится Мусиала, отлично чувствующий себя на такой в последнее время в "Баварии".

Сане, Адейеми, Левелинг, вызванный впервые за четыре года Амири - кандидаты на позиции вингеров. Все они не очень продуктивны. Слева может появиться и второй левый защитник Миттельштедт. В центре поля впервые с 2023-года вызван Горетцка, и Нагельсманн заявляет, что Леон в отличной форме и ментально повзрослел, но есть и Гросс, Андрих, Штиллер.

Вечная тема Йозуа Киммиха у Нагельсманна решается одинаково - правый фланг обороны, а не центр поля. Тренер подтвердил такое решение прессе и на этот раз. На остальных позициях в обороне также сюрпризы вряд ли будут. Дебютант сборной Биссек отлично знаком с Италией, поскольку играет за "Интер", но вряд ли выйдет на поле сразу же.

Хенрихс, Фюллькруг, Нмеча и Павлович травмированы или больны. Гнабри и Брандт не вызваны.

В целом Нагельсманн говорит, что стабильность состава для него - главное задание, и он видит фундамент сборной из лишь 13-14 игроков.

Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, А. Бастони, Политано, С. Риччи, Тонали, Барелла, Удоджи, Кен, Распадори

Германия: О. Бауманн, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Андрих, Гросс, Сане, Мусиала, Адейеми, Кляйндинст

Цифры и кадры

В последних шести очных матчах Италия не побеждала - четыре ничьи и два поражения (если считать лишь основное время). Причем поражения состоялись с результатами 1:4 и 2:5. Последнее - в последнем очном матче - в Германии в Лиге Наций в июне 2022-го года. Последний очный матч в Италии состоялся в том же месяце того же года в том же турнире и завершился со счетом 1:1

Италия проиграла последний матч (в ноябре, дома, Франции, со счетом 1:3) после пяти без поражений подряд на всех полях - четырех побед и ничьей. То поражение также прервало серию из семи на итальянской земле без них - пять побед, две ничьи. Двух поражений подряд на своей земле "адзурри" не терпели с 2012-го года, а в официальных матчах - никогда

В групповом турнире Лиги Наций осенью Германия дома переиграла Нидерланды (1:0), Боснию и Герцеговину (7:0) и Венгрию (5:0), в гостях же победила лишь боснийцев со счетом 2:1. С Нидерландами в гостях она сыграла 2:2, с венграми - 1:1

Италия в групповом турнире в гостях выиграла все три матча - 3:1 над Францией, 1:0 над Бельгией и 2:1 над Израилем, а дома проиграла Франции (1:3), не победила Бельгию (2:2) и победила лишь Израиль (4:1)

В основное время Германия не проигрывала в последних 15-ти матчах - десять побед, пять ничьих. В официальных в основное время она не проигрывала в последних 13-ти - восемь побед, пять ничьих

Германия забивала в 12-ти последних матчах в целом и в 15-ти последних официальных. Италия забивала в последних шести в целом и в последних шести официальных. При этом Италия пропускала в девяти из последних десяти в целом и в девяти из последних десяти официальных

Прогноз: Италия - Германия 1:1

Обе сборные ослаблены кадрово, особенно - в атаке. У немцев ныне нет сильных бомбардиров. Впрочем, Италия ведь потеряла своего главного бомбардира. А вообще отстает в развитии, в готовности команды, в уверенности в себе от Германии, просто выглядит слабее. Хотя нынешний состав "адзурри" по опыту больших матчей сильнее "Манншафт".

Ничья в первом матче логична. Тем более, что осенью Италия мало побеждала дома, а Германия мало побеждала в гостях. Ничья скромная, поскольку бомбардиров нет.