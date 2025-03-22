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Ирландия – Болгария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

Лига наций

Матч состоится в воскресенье, 23 марта

Ирландия – Болгария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

В первой игре ирландцы закономерно одержали победу. Теперь в столице Ирландии подопечным Илиана Илиева нужно постараться.

Лига наций.
23.03.2025. Авива Стэдиум (Дублин, Ирландия)

Ирландия - Болгария. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO 6

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Трансляция: Ирландия - Болгария
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Ирландия

Первый стыковый матч ирландцы, как и стоило ожидать, выиграли со счетом 2:1, несмотря на ужасное качество газона. После разгромного поражения от Англии 5:0 победа над болгарами явно подняла их мотивацию продолжить борьбу за сохранение прописки в дивизионе B.

Кадровая ситуация. В первой игре достаточно игроков "зеленой армии" получили желтые карточки, а именно автор первого гола Азаз, нападающий Майкл Джонстон и два полузащитника Атанасов и Найт. Из-за такого количества игроков на желтой карточке Геймиру Хадльгримссону придется провести ротацию, чтобы избежать дисквалификации одного из ключевых игроков состава.

Джош Каллен, который присутствовал в матче против болгар, может вновь появиться на поле 23 марта, равно как и центральные защитники Натан Коллинз и Дара О'Ши, которые великолепно провели игру и не дали забить голы сопернику.

Болгария

Сборная Болгарии смогла забить лишь один мяч в игре, прошедшей в четверг. Это мало для подопечных Илиана Илиева, чтобы заявить о своем желании бороться за высшие места в дивизионах Лиги наций.

Сейчас команда переживает не лучшие времена. До проигрыша против Ирландии болгары не сумели обыграть сборную Беларуси, и матч закончился со счетом 1:1. Однако перед противостоянием с Беларусью подопечные Илиана Илиева неожиданно выиграли у Люксембурга со счетом 1:0.

Кадровая ситуация. Скорее всего, на ответную игру Илиан Илиев снова выпустит полузащитников Василия Панайотова, Андриана Краева и Георгия Миланова, а также нападающего Марина Петкова, который забил единственный гол в матче 20 марта. А вот в защите стоит ожидать изменений.

Последние матчи

Ирландия

  • Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
  • Лига Наций 24-26, 17.11.2024 | Англия 5 - 0 Ирландия
  • Лига Наций 24-26, 14.11.2024 | Ирландия 1 - 0 Финляндия
  • Лига Наций 24-26, 13.10.2024 | Греция 2 - 0 Ирландия 2 - 0 Ирландия
  • Лига Наций 24-26, 10.10.2024 | Финляндия 1 - 2 Ирландия

Болгария

  • Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
  • Лига Наций 24-26, 18.11.2024 | Болгария 1 - 1 Беларусь
  • Лига Наций 24-26, 15.11.2024 | Люксембург 0 - 1 Болгария
  • Лига Наций 24-26, 15.10.2024 | Северная Ирландия 5 - 0 Болгария
  • Лига Наций 24-26, 12.10.2024 | Болгария 0 - 0 Люксембург

Последние встречи

  • Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
  • Лига Наций 2020/2021, 18.11.2020 | Ирландия 0 - 0 Болгария
  • Лига Наций 2021, 03.09.2020 | Болгария 1 - 1 Ирландия
  • Международные товарищеские матчи, 10.09.2019 | Ирландия 0 - 0 Болгария

Ставка и коэффициенты

Favbet
1.74
3.75
5.10
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Прогноз на матч

Ирландцы подходят к ответному матчу в отличном настроении после победы 2:1 в первой игре. Ирландия снова выглядит фаворитом этого противостояния. Учитывая их стабильность и сильную оборону, Болгарии будет сложно создать опасные моменты.

Прогноз: Ирландия снова победит, но с минимальным преимуществом - 1:0 или 2:1.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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