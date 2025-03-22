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Ирландия – Болгария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025
Матч состоится в воскресенье, 23 марта
Getty Images/Global Images Ukraine
В первой игре ирландцы закономерно одержали победу. Теперь в столице Ирландии подопечным Илиана Илиева нужно постараться.
Лига наций.
23.03.2025. Авива Стэдиум (Дублин, Ирландия)
Ирландия - Болгария. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO 6
Ирландия
Первый стыковый матч ирландцы, как и стоило ожидать, выиграли со счетом 2:1, несмотря на ужасное качество газона. После разгромного поражения от Англии 5:0 победа над болгарами явно подняла их мотивацию продолжить борьбу за сохранение прописки в дивизионе B.
Кадровая ситуация. В первой игре достаточно игроков "зеленой армии" получили желтые карточки, а именно автор первого гола Азаз, нападающий Майкл Джонстон и два полузащитника Атанасов и Найт. Из-за такого количества игроков на желтой карточке Геймиру Хадльгримссону придется провести ротацию, чтобы избежать дисквалификации одного из ключевых игроков состава.
Джош Каллен, который присутствовал в матче против болгар, может вновь появиться на поле 23 марта, равно как и центральные защитники Натан Коллинз и Дара О'Ши, которые великолепно провели игру и не дали забить голы сопернику.
Болгария
Сборная Болгарии смогла забить лишь один мяч в игре, прошедшей в четверг. Это мало для подопечных Илиана Илиева, чтобы заявить о своем желании бороться за высшие места в дивизионах Лиги наций.
Сейчас команда переживает не лучшие времена. До проигрыша против Ирландии болгары не сумели обыграть сборную Беларуси, и матч закончился со счетом 1:1. Однако перед противостоянием с Беларусью подопечные Илиана Илиева неожиданно выиграли у Люксембурга со счетом 1:0.
Кадровая ситуация. Скорее всего, на ответную игру Илиан Илиев снова выпустит полузащитников Василия Панайотова, Андриана Краева и Георгия Миланова, а также нападающего Марина Петкова, который забил единственный гол в матче 20 марта. А вот в защите стоит ожидать изменений.
Последние матчи
Ирландия
- Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
- Лига Наций 24-26, 17.11.2024 | Англия 5 - 0 Ирландия
- Лига Наций 24-26, 14.11.2024 | Ирландия 1 - 0 Финляндия
- Лига Наций 24-26, 13.10.2024 | Греция 2 - 0 Ирландия 2 - 0 Ирландия
- Лига Наций 24-26, 10.10.2024 | Финляндия 1 - 2 Ирландия
Болгария
- Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
- Лига Наций 24-26, 18.11.2024 | Болгария 1 - 1 Беларусь
- Лига Наций 24-26, 15.11.2024 | Люксембург 0 - 1 Болгария
- Лига Наций 24-26, 15.10.2024 | Северная Ирландия 5 - 0 Болгария
- Лига Наций 24-26, 12.10.2024 | Болгария 0 - 0 Люксембург
Последние встречи
- Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия
- Лига Наций 2020/2021, 18.11.2020 | Ирландия 0 - 0 Болгария
- Лига Наций 2021, 03.09.2020 | Болгария 1 - 1 Ирландия
- Международные товарищеские матчи, 10.09.2019 | Ирландия 0 - 0 Болгария
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Ирландцы подходят к ответному матчу в отличном настроении после победы 2:1 в первой игре. Ирландия снова выглядит фаворитом этого противостояния. Учитывая их стабильность и сильную оборону, Болгарии будет сложно создать опасные моменты.
Прогноз: Ирландия снова победит, но с минимальным преимуществом - 1:0 или 2:1.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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