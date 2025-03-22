Ирландия – Болгария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

В первой игре ирландцы закономерно одержали победу. Теперь в столице Ирландии подопечным Илиана Илиева нужно постараться.

Лига наций.

23.03.2025. Авива Стэдиум (Дублин, Ирландия)

Прямая трансляция: MEGOGO 6

Трансляция матча В эфире Трансляция: Ирландия - Болгария Смотреть трансляцию

Ирландия

Первый стыковый матч ирландцы, как и стоило ожидать, выиграли со счетом 2:1, несмотря на ужасное качество газона. После разгромного поражения от Англии 5:0 победа над болгарами явно подняла их мотивацию продолжить борьбу за сохранение прописки в дивизионе B.

Кадровая ситуация. В первой игре достаточно игроков "зеленой армии" получили желтые карточки, а именно автор первого гола Азаз, нападающий Майкл Джонстон и два полузащитника Атанасов и Найт. Из-за такого количества игроков на желтой карточке Геймиру Хадльгримссону придется провести ротацию, чтобы избежать дисквалификации одного из ключевых игроков состава.

Джош Каллен, который присутствовал в матче против болгар, может вновь появиться на поле 23 марта, равно как и центральные защитники Натан Коллинз и Дара О'Ши, которые великолепно провели игру и не дали забить голы сопернику.

Болгария

Сборная Болгарии смогла забить лишь один мяч в игре, прошедшей в четверг. Это мало для подопечных Илиана Илиева, чтобы заявить о своем желании бороться за высшие места в дивизионах Лиги наций.

Сейчас команда переживает не лучшие времена. До проигрыша против Ирландии болгары не сумели обыграть сборную Беларуси, и матч закончился со счетом 1:1. Однако перед противостоянием с Беларусью подопечные Илиана Илиева неожиданно выиграли у Люксембурга со счетом 1:0.

Кадровая ситуация. Скорее всего, на ответную игру Илиан Илиев снова выпустит полузащитников Василия Панайотова, Андриана Краева и Георгия Миланова, а также нападающего Марина Петкова, который забил единственный гол в матче 20 марта. А вот в защите стоит ожидать изменений.

Последние матчи

Ирландия

Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия

Лига Наций 24-26, 17.11.2024 | Англия 5 - 0 Ирландия

Лига Наций 24-26, 14.11.2024 | Ирландия 1 - 0 Финляндия

Лига Наций 24-26, 13.10.2024 | Греция 2 - 0 Ирландия 2 - 0 Ирландия

Лига Наций 24-26, 10.10.2024 | Финляндия 1 - 2 Ирландия

Болгария

Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия

Лига Наций 24-26, 18.11.2024 | Болгария 1 - 1 Беларусь

Лига Наций 24-26, 15.11.2024 | Люксембург 0 - 1 Болгария

Лига Наций 24-26, 15.10.2024 | Северная Ирландия 5 - 0 Болгария

Лига Наций 24-26, 12.10.2024 | Болгария 0 - 0 Люксембург

Последние встречи

Лига Наций 24-26, 20.03.2025 | Болгария 1 - 2 Ирландия

Лига Наций 2020/2021, 18.11.2020 | Ирландия 0 - 0 Болгария

Лига Наций 2021, 03.09.2020 | Болгария 1 - 1 Ирландия

Международные товарищеские матчи, 10.09.2019 | Ирландия 0 - 0 Болгария

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Ирландцы подходят к ответному матчу в отличном настроении после победы 2:1 в первой игре. Ирландия снова выглядит фаворитом этого противостояния. Учитывая их стабильность и сильную оборону, Болгарии будет сложно создать опасные моменты.

Прогноз: Ирландия снова победит, но с минимальным преимуществом - 1:0 или 2:1.