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Венгрия - Турция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025
Турки впереди
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Венгрия и Турция сыграют во втором очном поединке Лиги наций за место в дивизионе А. Несколько дней назад в Стамбуле турки переиграли оппонента со счетом 3:1. Теперь нужно закрепить результат в Будапеште.
Лига наций. Лига А/В
23.03.2025. Пушкаш Арена (Будапешт)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Венгрия - Турция. 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
Венгрия
Венгры играют матчи на сохранение прописки в дивизионе А, ведь заняли в группе третье место. В принципе, довольно закономерный итог. Ожидаемый.
Команда Марко Росси получила 4 очка с аутсайдером Боснией и Герцоговиной, а с Германией и Нидерландами добыла по одной ничьей и получила по одному разгромному поражению. Примечательно, что неудачи произошли на выезде. В общем - 4 гола и 11 пропущенных за 6 матчей.
За последние 10 игр Венгрия смогла лишь на 2 победы. В этот период времени еще произошли 5 поражений и 3 ничьи. Не лучшая форма. Хотя, вроде и в первом матче с Турцией можно было рассчитывать на гораздо лучший результат. Но случилось, как случилось.
Турция
Турки не смогли забрать первое место в своей группе Лиги наций дивизиона В. В напряженной борьбе Уэльс таки забрал лидерскую позицию, обогнав Турцию на 1 очко.
Команда Монтеллы дважды победила Исландию, имела 3 очка с Черногорией и 2 раза имела ничью с Уэльсом. А в последнем туре произошла неожиданная осечка в поединке с аутсайдерами квартета - черногорцами. Итог - 9 голов и 6 пропущенных в 6-ти играх.
В последних 10-ти поединках Турция одержала 6 побед, имела 2 ничьи и столько же поражений. То есть довольно неплохо. Даже с венграми выжали максимум.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Венгрии:
20.03. Турция - Венгрия 3:1 (Лига наций)
2024. Венгрия - Германия 1:1 (Лига наций)
2024. Нидерланды - Венгрия 4:0 (Лига наций)
- Последние 3 встречи Турции:
20.03. Турция - Венгрия 3:1 (Лига наций)
2024. Черногория - Турция 3:1 (Лига наций)
2024. Турция - Уэльс 0:0 (Лига наций)
- Последние 3 очные встречи:
20.03. Турция - Венгрия 3:1 (Лига наций)
2024. Венгрия - Турция 1:1 (Контрольный матч)
2020. Венгрия - Турция 2:0 (Лига наций)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Венгрия - Турция от UA-Футбол
В равном первом матче турки получили преимущество в 2 мяча. Если заглянуть в статистику, то венгры даже создали больше моментов. Это лишь свидетельствует о том, что в этом противостоянии ничего не решено. На своем поле коллектив Росси будет давить еще упорнее. Ставим на минимум 2 гола от хозяев (индивидуальный ТБ 1,5 по коф. 2,59). А вот хватит ли этого для успеха - это уже другой вопрос.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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