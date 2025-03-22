Разница в один гол. Исландия – Косово. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.03.2025

Лига Наций. Стыковые матчи

23 марта, 19:00. "Энрике Рока" (Мурсия)

Главный арбитр: Хесус Мансано (Испания)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

Болельщикам из испанской Мурсии повезло насладиться Лигой Наций. На "Энрике Роке" 20 марта сыграла сборная Украины, а сегодня там сыграет сборная Исландии, которая проиграла Косово с разницей в один мяч.

В этом матче ничего не решено. Тем интереснее.

Новости Исландии

Сборная Исландии близка к прощанию с Дивизионом В, в группе которого она заняла третье место. Но это в худшем случае.

У исландцев в турнире второе поражение подряд. В предыдущем матче по статистике, исландцы ничем не уступали Косово, и хозяева выиграли благодаря своему голкиперу. Но теперь ответный матч

Напомним, что сборная Исландии заняла третье место в группе В4, в которой играла с Турцией, Уэльсом и Черногорией.

Кадры хозяев

Хоть футболисты сборной Исландии и получали жёлтые карточки, но ни один из них не пропустит ответный матч.

Травмированных футболистов также нет.

Новости Косово

Сборная выполнила задачу-минимум и победила в домашнем матче. Косовские футболисты нанесли на один удар по воротам меньше исландцев, но забили на гол больше.

Впереди ответный матч и исход этой встречи не решён.

Напомним, что сборная Косово заняла второе место в группе с Румынией, Литвой и Кипром.

Кадры гостей

У сборной Косово нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов.

Последние пять матчей Исландии и Косово

Последние пять встреч хозяев

20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)

2:1 (Лига Наций) 19.11.2024 Уэльс – Исландия 4:1 (Лига Наций)

4:1 (Лига Наций) 16.11.2024 Черногория – Исландия 0:2 (Лига Наций)

0:2 (Лига Наций) 14.10.2024 Исландия – Турция 2:4 (Лига Наций)

– Турция 2:4 (Лига Наций) 11.10.2024 Исландия – Уэльс 2:2 (Лига Наций)

Последние пять встреч гостей

20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)

– Исландия 2:1 (Лига Наций) 18.11.2024 Косово – Литва 1:0 (Лига Наций)

– Литва 1:0 (Лига Наций) 15.11.2024 Румыния – Косово 3:0 (Лига Наций)

3:0 (Лига Наций) 15.10.2024 Косово – Кипр 3:0 (Лига Наций)

– Кипр 3:0 (Лига Наций) 12.10.2024 Литва – Косово 1:2 (Лига Наций)

Очные встречи между соперниками

20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)

09.10.2017 Исландия – Косово 2:0 (отбор к ЧМ-2018)

24.03.2017 Косово – Исландия 1:2 (отбор к ЧМ-2018)

Ориентировочные составы на матч

Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингасон. Гуннарссон, Томассон – Харальдссон, Йоханессон, Эллертссон – Гюдмондссон, Оскарссон, Гуджонсен.

Косово: Мурич – Войвода, Рахмани, Деллова, Пакарада – Рексбечай, Бериша – Красники, Рашица, Ррудхани – Мурики.

Цифры и факты

Исландия забивает в восьми матчах подряд;

Последние 7 матчей сборной Косово не заканчивались вничью;

Исландия выиграла один матч из шести последних.

Ставки и коэффициенты на матч Исландия – Косово

Прогноз на матч Исландия – Косово от UA-Футбол

Сборной Исландии нужно отыграть один мяч. Задача реальна. Букмекеры отдают преимущество хозяевам матча.

Но проблемы в обороне Исландии дают о себе знать. Поскольку обе команды забивные, то дадим прогноз "Обе забьют".

Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,92)