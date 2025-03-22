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Разница в один гол. Исландия – Косово. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.03.2025
Первый матч закончился победой Косово
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций. Стыковые матчи
23 марта, 19:00. "Энрике Рока" (Мурсия)
Главный арбитр: Хесус Мансано (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Болельщикам из испанской Мурсии повезло насладиться Лигой Наций. На "Энрике Роке" 20 марта сыграла сборная Украины, а сегодня там сыграет сборная Исландии, которая проиграла Косово с разницей в один мяч.
В этом матче ничего не решено. Тем интереснее.
Новости Исландии
Сборная Исландии близка к прощанию с Дивизионом В, в группе которого она заняла третье место. Но это в худшем случае.
У исландцев в турнире второе поражение подряд. В предыдущем матче по статистике, исландцы ничем не уступали Косово, и хозяева выиграли благодаря своему голкиперу. Но теперь ответный матч
Напомним, что сборная Исландии заняла третье место в группе В4, в которой играла с Турцией, Уэльсом и Черногорией.
Кадры хозяев
Хоть футболисты сборной Исландии и получали жёлтые карточки, но ни один из них не пропустит ответный матч.
Травмированных футболистов также нет.
Новости Косово
Сборная выполнила задачу-минимум и победила в домашнем матче. Косовские футболисты нанесли на один удар по воротам меньше исландцев, но забили на гол больше.
Впереди ответный матч и исход этой встречи не решён.
Напомним, что сборная Косово заняла второе место в группе с Румынией, Литвой и Кипром.
Кадры гостей
У сборной Косово нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов.
Последние пять матчей Исландии и Косово
Последние пять встреч хозяев
- 20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)
- 19.11.2024 Уэльс – Исландия 4:1 (Лига Наций)
- 16.11.2024 Черногория – Исландия 0:2 (Лига Наций)
- 14.10.2024 Исландия – Турция 2:4 (Лига Наций)
- 11.10.2024 Исландия – Уэльс 2:2 (Лига Наций)
Последние пять встреч гостей
- 20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)
- 18.11.2024 Косово – Литва 1:0 (Лига Наций)
- 15.11.2024 Румыния – Косово 3:0 (Лига Наций)
- 15.10.2024 Косово – Кипр 3:0 (Лига Наций)
- 12.10.2024 Литва – Косово 1:2 (Лига Наций)
Очные встречи между соперниками
- 20.03.2025 Косово – Исландия 2:1 (Лига Наций)
- 09.10.2017 Исландия – Косово 2:0 (отбор к ЧМ-2018)
- 24.03.2017 Косово – Исландия 1:2 (отбор к ЧМ-2018)
Ориентировочные составы на матч
Исландия: Вальдимарссон – Пальссон, Ингасон. Гуннарссон, Томассон – Харальдссон, Йоханессон, Эллертссон – Гюдмондссон, Оскарссон, Гуджонсен.
Косово: Мурич – Войвода, Рахмани, Деллова, Пакарада – Рексбечай, Бериша – Красники, Рашица, Ррудхани – Мурики.
Цифры и факты
- Исландия забивает в восьми матчах подряд;
- Последние 7 матчей сборной Косово не заканчивались вничью;
- Исландия выиграла один матч из шести последних.
Ставки и коэффициенты на матч Исландия – Косово
Прогноз на матч Исландия – Косово от UA-Футбол
Сборной Исландии нужно отыграть один мяч. Задача реальна. Букмекеры отдают преимущество хозяевам матча.
Но проблемы в обороне Исландии дают о себе знать. Поскольку обе команды забивные, то дадим прогноз "Обе забьют".
Прогноз: Обе забьют – Да (кф 1,92)
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