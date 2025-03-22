Грузия – Армения. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги Наций на 23.03.25

Лига Наций. Плей-офф лиги В/С. Ответный матч

23 марта. 16:00. Тбилиси. "Динамо Арена"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

Кварацхелия и компания провели неплохой сезон в Лиге В, однако не смогли на 100% уберечь себя там, пришлось играть плей-офф матчи за право остаться. Первая игра с Арменией на выезде завершилась практически безальтернативной победой, остается только спокойно довести все до победного завершения. Способны ли на это хозяева матча?

Новости Грузии

Подопечные Вилли Саньйоля боролись до конца в непростой группе вместе с Украиной, но все же пропустили команду Реброва впереди себя, поэтому теперь имеют лишние проблемы и должны побеждать своего соперника, чтобы просто остаться в Лиге В. Частично в таком они виноваты сами.

Очень качественно они начали групповой этап Лиги Наций, обыграв Чехию и Албанию. В тот момент показалось, что эта команда готова даже претендовать на повышение в классе, однако дальнейшие матчи принесли скорее разочарование. Они проиграли Украине, а затем сыграли с ними вничью. А также уступили Албании и Чехии, хотя сначала смогли обыграть эти коллективы.

Теперь соперником выступает куда более скромная Армения и в первом матче они уже доказали, насколько сильной командой обладают. Остается лишь спокойно завершить то, что начали несколько дней назад.

Новости Армении

Команда Сурена Чахаляна неровно провела свой групповой этап в Лиге Наций, впрочем, все же смогла получить шанс побороться за повышение в классе против Грузии. Соперник выпал им очень непростой и теперь их шансы на итоговый успех резко упали после поражения в первой игре со счетом 0:3.

А на групповом этапе они смогли обыграть Латвию (дважды), а что касается других соперников по группе, то там все было сложнее. Самое удивительное было именно то, как им не удалось одолеть Фарерские острова на выезде, а затем и проиграть им у себя дома. Это была настоящая катастрофа. Также дважды проиграли Северной Македонии.

Но этого хватило, чтобы занять вторую строчку. Однако уже сейчас стало очевидно, что к реальным вызовам этот коллектив еще не готов. Смогут ли они доказать обратное уже в следующей игре?

Личные встречи

20.03.25 ЛНУ Португалия — Дания 1:0

15.11.20 ЛНУ Дания — Португалия 0:1

11.10.20 ЛНУ Дания — Португалия 2:3

09.02.11 МТМ Дания — Португалия 2:1

21.02.04 МТМ Португалия — Дания 3:1

Цифры и факты

В последних 4 матчах между Арменией и Грузией проходила ставка ТБ 2.5

В 4 из последних 6 матчей сборной Грузии проходила ставка ТМ 2.5;

Сборная Армении выиграла лишь 1 из последних 6 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне матча оба наставника не имеют потерь в составе из-за травм, также никто не имеет дисквалификаций, поэтому мы сможем увидеть сильнейший состав у обеих команд.

Грузия, 4-2-3-1: Мамардашвили — Какабадзе, Лочошвили, Кашия, Азаров — Квеквескири, Кочорашвили — Китеишвили, Давиташвили, Кварацхелия — Микаутадзе

Армения, 3-5-2: Чанчаревич — Мурадян, Ароян, Арутюнян — Дашян, Манвелян, Иву, Севикян, Тикнизян — Миранян, Барсегян

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Грузией и Арменией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Несколько дней назад в Ереване грузины смогли спокойно разобраться с соперником даже без Кварацхелии. Кажется, что в родных стенах и с главным лидером в составе они с легкостью повторят нечто подобное. Единственное, что может их остановить - отсутствие большой мотивации, ведь судьба противостояния, кажется, уже решена. Но и домашние трибуны надо порадовать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.