Лига наций, плей-офф



Любляна, Стожице



Первая игра – 0:0

Словения – Словакия 19:00

Трансляция – Megogо

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Словения

Словения одержала две победы, две ничьи и два поражения в шести матчах Лиги B, в результате чего заняла третье место в группе после Норвегии и Австрии. Команда Матьяжа Кека стремится избежать вылета в Лигу C, и они уже сделали первый шаг в этом направлении после нулевой ничьей в четверг. Теперь преимущество домашнего поля на их стороне.

Словения, как и их оппонент, лучше всего действует на нейтрализацию соперника, в то время как впереди надеются, порой излишне, на талант Беньямина Шешко. Который часто изолирован от партнеров. У него та же история в "Лейпциге", где его результативность серьезно упала на фоне отсутствия креатива команды в центре поля. Но обыграть их реально трудно – вспомнил 0:0 с Англией на последнем Евро и те же нули в основное время с Португалией в плей-офф.

Ян Млакар получил травму в первом матче и явно не готов вернуться на поле не ответную игру. Его позицию на фланге должен занять Ян Випотник – таргетмен, способный отработать на фланге без мяче и быть дополнительной опцией в штрафной при навесах. Других потерь в команде Матьяжа Кека нет.

Словакия

Словакия в дивизионе С была, возможно, самой невезучей командой. Подопечные Франческо Кальцоне финишировали с 13 очками, но все равно уступили первую строчку Швеции. Решающим оказалось минимальное поражение в Стокгольме, единственное в 6 турах. Эстонию и Азербайджан "орлы" переигрывали по два раза и довольно уверенно.

Из положительного – Словении они не проигрывают с октября 2016-го года. С тех пор команды неизменно играют вничью (1:1, 2:2, 0:0). Из плохого – на выезде в этом противостоянии из 10 матчей был лишь один выигрыш, и это были словенцы. Гости в 5 из 10 случаев не забивали, а больше трех голов на двоих забивали лишь раз.

Денис Вавро получил травму на 11-й минуте первой игры. Вместо атлетичного ЦЗ "Вольфсбурга" вышел Адам Оберт из "Кальяри" и тоже сломался. В перерыве его заменил дебютант Иван Месик, который должен выйти с первых минут в воскресенье. На остальных позициях изменений не ждем.

Ориентировочные составы

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа – Стоянович, Ловрич, Элшник, Випотник – Шешко, Петрович

Словакия: Дубравка – Дьомбер, Месик, Шкриньяр, Ганцко – Беро, Лоботка, Дуда – Суслов, Боженик, Гараслин

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словения – Словакия от UA-Футбол

Обе команды играют в прагматичный футбол, и у обоих лучшие кадры в защите и на воротах. Исключение – Шешко, он последние месяцы в РБ доказывают, что без поддержки ему крайне трудно. Словения – небольшой фаворит из-за более сильного состава и фактора домашнего поля. Но у словаков приличный центр поля, с помощью которого они в стиле Хорватии могут сбивать темп игры и большими отрезками контролировать мяч. Ждем вялого прагматичного футбола с минимум моментов с игры. Ставка: ничья в основное время + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 3.45.