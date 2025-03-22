Сербия - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 23.03.2025

Лишь каким-то чудом Австрия не сумела обыграть Сербию в этот четверг на домашнем стадионе. Смогут ли австрийцы снова подтвердить статус более сильной команды, но уже и по счету?

Сербия - Австрия 19:00

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. Белград. "Райко Митич"

Арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Видеотрансляция: Megogo 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Сербія - Австрія Смотреть трансляцию

Сербия: последние новости

В первом матче с Австрией сербы нанесли лишь один удар в створ, и он оказался результативным. Шикарный удар из-за пределов штрафной площади нанес Самарджич.

Учитывая то, что на групповом этапе Лиги наций сербы свои 5 из 6 очков набрали именно в родных стенах - их сопротивление будет гораздо сильнее.

Вполне возможно, что в случае неудачи будущий поединок станет последним для Стойковича на тренерском мостике Сербии. До этого "белые орлы" под руководством 60-летнего специалиста не смогли выйти в плей-офф ни на чемпионате мира-2022, ни на чемпионате Европы-2024.

А вот кадровое положение у сербов крайне благоприятное. В стан сборной после дисквалификации вернулись Терзич, Миленкович, Живкович и Павлович. Из-за повреждения не сыграет только Митрович.

Ориентировочный состав: Райкович; Миленкович, Велькович, Павлович; Живкович, Самарджич, Максимович, Гудель, Терзич; Влахович, Йович

Австрия: последние новости

Австрия, в отличие от Сербии, продемонстрировала в очной встрече красивую комбинационную игру и множество голевых моментов. Не хватало лишь их реализации. Своего соперника "команда" переиграла со следующими статистическими показателями: 2,31:0,36 по xG, 24:8 по ударам и 69% на 31 по владению мячом.

"В воскресенье мы должны быть уверены, что вознаградим себя за такое же выступление. Нам не нужно делать ничего кардинально другого, просто не быть такими расточительными при реализации больших моментов", - сказал Рангник на предматчевой пресс-конференции.

В целом, австрийцы набрали приличный ход в Лиге наций, и не проигрывают в этом турнире уже пять игр.

Усилит в следующем матче центр поля Австрии вернувшийся после дисквалификации Лаймер. Правда, лазарете у "команды" остается еще один ключевой хавбек Забитцер.

Ориентировочный состав: Пентц; Виммер, Алаба, Линхарт, Мвене; Зайвальд, Лаймер, Шмид, Баумгартнер, Грегорич; Арнаутович

Сербия - Австрия. Последние матчи

Сербия:

20.03.25. Австрия - Сербия 1:1 (ЛН)

18.11.24. Сербия - Дания 0:0 (ЛН)

15.11.24. Швейцария - Сербия 1:1 (ЛН)

Австрия:

20.03.25. Австрия - Сербия 1:1 (ЛН)

17.11.24. Австрия - Словения 1:1 (ЛН)

14.11.24. Казахстан - Австрия 0:2 (ЛН)

Личные встречи

В шести очных поединках трижды победу одержала Сербия, дважды - Австрия. В предыдущей встрече впервые между этими командами была зафиксирована ничья.

Ставки и коэффициенты

Сербия - Австрия. Прогноз от UA-Футбол

Скорее всего Австрия вновь взломает оборону Сербии, но и сами хозяева в атаке будут смотреться интереснее.

Наш прогноз - обе забьют (да) с коэффициентом 1,84.