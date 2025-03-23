Франция - Хорватия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 23.03.2025

Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч

23 марта. 21:45. Париж. "Стад де Франс"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Команда Златко Далича, соответственно, будет защищать свое преимущество в два мяча. Давайте разбираться с тем, кто из них пройдет дальше.

Новости Франции

У подопечных Дидье Дешама есть проблемы, которые необходимо обязательно решить перед ответным матчем с хорватами. В первой игре французы показали невыразительную игру в обороне, поэтому сразу после перерыва 56-летний специалист решил снять с игры Ибраима Конате. Похоже, что Дешам до сих пор доверяет Вильяму Салибу, а вот его партнером в следующем поединке будет Дайо Упамекано. Также, вероятно, будет несколько изменений в нападении и полузащите, ведь он имеет широкий выбор исполнителей.

Не считая последний матч, у сборной Франции была серия из пяти матчей без поражений в Дивизионе "А" в Лиге наций. Именно благодаря таким удачным выступлениям "Ле Блё" обеспечили себе первое место в группе, набрав 13 очков. Звездная команда теперь должна собраться и совершить камбэк, чтобы выйти в следующую стадию турнира, который они уже выигрывали ранее.

Заметим, что для Дидье Дешама возможность выиграть Лигу наций не является главной задачей, ведь ранее он объявил, что покинет национальную команду в 2026 году после завершения чемпионата мира. Впрочем, если "трехцветные" действительно хотят добавить в свою коллекцию трофеев еще один кубок мира, им стоит начать свою подготовку к мундиалю прямо сейчас.

Новости Хорватии

Сборная Хорватии очень эмоционально праздновала свою домашнюю победу над Францией (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги наций, однако эта победа не стала поводом для общенационального праздника, поскольку это была лишь первая игра. Вообще, нельзя сказать, что победа над французами для них стала обыденностью, однако хорваты не проигрывают им уже три матча подряд. А последние две встречи закончились победами «клетчатых». Теперь надо закрепить этот успех.

Несмотря на то, что подопечные Златко Далича вышли в плей-офф Лиги наций со второго места, они набрали всего 8 очков в шести матчах. Их последние результаты все же трудно назвать удачными. Две победы за групповой этап, две ничьи и два поражения. Хотя этого, как оказалось потом, было достаточно для попадания в следующий раунд соревнований.

Игровая нестабильность "шашечных" может сыграть с ними злую шутку, если они захотят сидеть в обороне и отбиваться на "Стад де Франс", отдав мяч своим соперникам, которые будут настраиваться лишь на то, чтобы победить перед своей публикой. Они уже продемонстрировали свою эффективность в атаке в первой встрече, но нет уверенности в том, что им удастся выдержать давление от "синих" несмотря на комфортное преимущество перед ответным матчем в Париже.

Личные встречи

20.03.25 ЛН Хорватия — Франция 2:0

13.06.22 ЛН Франция— Хорватия 0:1

06.06.22 ЛН Хорватия — Франция 1:1

14.10.20 ЛН Хорватия — Франция 1:2

08.09.20 ЛН Франция — Хорватия 4:2

Цифры и факты

Сборная Франции проиграла лишь один раз в последних 8 домашних официальных матчах (6 побед и 1 ничья);

Хорваты не выиграли ни одного из трех последних выездных матчей в Лиге наций (2 поражения и 1 ничья);

Франция не может победить Хорватию на протяжении трех матчей подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе сборной Франции на этот матч под вопросом остается участие Ибраима Конате после не очень уверенной игры в первом поединке. Также Дидье Дешам может выпустить в старте Брэдли Барколя и Эдуардо Камавингу.

Ожидается, что у хорватов будет одно изменение по сравнению с прошлым матчем — вместо Мартина Батурины сыграет Марио Пашалич.

Франция, 4-3-3: Меньян — Динь, Салиба, Упамекано, Кунде — Рабьо, Чуамени, Камавинга — Барколя, Мбаппе, Дембеле

Хорватия, 4-2-3-1: Ливакович — Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич — Ковачич, Модрич — Крамарич, Пашалич, Перишич — Будимир

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Францией и Хорватией от UA-Футбол

Проход Франции — 2,55. После того, как хорваты на своем поле забили два безответных мяча в ворота Франции, они будут пытаться защищать это преимущество. Команде Дидье Дешама будет не очень легко отыграться. По мнению букмекеров, шансов у "шашечных" больше, но мы ожидаем, что "Ле Блё" удастся выйти в полуфинал Лиги наций.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.