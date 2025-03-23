Германия - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.03.2025

Германия сумела выбраться из "Сан Сиро" с победой над Италией, еще и камбеком. Осталось дело техники - не проиграть в Дортмунде и прошествовать в полуфинал Лиги Наций, который будет принимать дома. Впрочем, в Дортмунде над Германией итальянцы одержали одну из своих величайших побед в истории - в полуфинале Чемпионата Мира-2006. И как раз с подходящим сегодня счетом 2:0. Удастся ли повторить ее?

Лига Наций. Дивизион А. Четвертьфинал. Ответный матч

23 марта. 21:45. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Германия - Италия

Результат первого матча - 2:1

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Состояние команд

В сборной Италии заявляют, что еще способны побороться и выиграть противостояние. И не только из-за того, что как спортсмены обязаны это заявлять. А и благодаря своему выступлению в первом матче, весьма неплохому. Вратарь немцев Оливер Бауманн работал гораздо тяжелее, чем вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, последний заявил, что пропущенные можно было предотвратить и что его сборная много создала.

"Скуадра Адзурра" рано открыла счет, создавала моменты после этого и в первом тайме, и во втором. Пропустила же с двух ударов головой. Тема ударов головой и стандартных положений (семь пропущенных в последних пяти матчах со "стандартов") после этого матча в Италии весьма популярна. Лучано Спаллетти заявляет, что проблема всем известна, но призывает прекратить обсуждать ее, поскольку пользы в обсуждениях нет.

В целом Спаллетти считает, что никакой разницы в уровне сборных в первом матче не было заметно, и, если его команда сыграет на том же уровне во втором, результат будет иным, лучшим. Также отмечает созданные моменты. Заявляет, что игру решили эпизоды, а также преимущество соперника в росте и физической мощи.

В немецкой сборной, разумеется, спокойны и довольны после результата первого матча. Они уверены, что сумеют довершить дело при поддержке замечательных дортмундских болельщиков. Юлиан Нагельсманн, правда, называет результат первого матча опасным и даже отказывается давать любую информацию о составе на второй, заявляя, что не желает помогать Спаллетти. Но и обещает готовность своей команды.

В целом проект Нагельсманна опережает проект Спаллетти в развитии, хотя первый пришел в сборную позже второго (на месяц позже). Разницу в развитии, в уровне мы видели и на Евро, хорошем для Германии и совершенно провальном для Италии. Потому результат матча на "Сан Сиро" не должен удивлять. Тем не менее, команда Спаллетти играла там и вправду неплохо, значит, способна кое-что показать и в ответном матче.

Владение мячом в первом матче было в пользу Германии - 58:42. Ныне ожидается еще большее преимущество в этом компоненте. Но, возможно, это как раз и на пользу Италии, не очень хорошо играющей с мячом, зато опасной в контратаках. Так "адзурри" забили свой мяч, по ударам по воротам и в створ в матче превзошли "Манншафт", несмотря на недостаток владения.

Последние матчи команд

Кадры

По сравнению с первым матчем Италия недосчиталась Риккардо Калафиори. Он получил серьезную травму. Хотя замена готова - лидер обороны "Наполи" Алессандро Буонджорно. Лидер обороны "Ювентуса" Федерико Гатти также здесь. Лидер атаки "Лацио" Маттиа Дзакканьи чувствует себя лучше и может выйти на замену. А вот защитник "Ювентуса" Андреа Камбиазо покинул сборную вместе с Калафиори.

В атаке из-за травмы лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги, не игравшего и в первом матче, вновь ожидается Мойзе Кен. Лоренцо Лукка подождет в запасе, а рядом с Кеном выйдет либо вновь Джакомо Распадори, либо в первом своем "старте" за сборную Даниэль Мальдини. Дилемма также на позиции последнего опорника - останется Николо Ровелла или появится Самуэле Риччи?

Кое-какие шансы на освежение позиций латералей в схеме 3-5-2 - Белланова и Руджери вместо Политано и Удоджи. Но скорее всего, такого не будет с первых минут. Спаллетти также заявлял, что ему нужны полузащитники с присутствием в штрафной площадке соперника. Значит ли это, что с первых минут в центре поля появится Фраттези? Или тот же Мальдини? Вместо Ровеллы или даже Бареллы?

В Германии потерь нет. Но Джонатан Буркардт не полностью здоров и может уступить место форварда Тиму Кляйндинсту, вышедшему на замену и забившему в четверг. Также ожидается замена вингера Недима Амири на Джейми Левелинга или Карима Адейеми. Возможно, выйдут даже оба, и тогда Лерой Сане также уйдет в запас.

Возможна и замена слева в обороне - Миттельштедт или Шлоттербек вместо Раума, в центре поля Штиллер или Андрих вместо Гросса. Если слева в обороне выйдет Шлоттербек, который почти всегда и в клубе, и в сборной играет в ее центре, получится более оборонительная формация. Возможно, даже переходящая в игру с тремя центральными защитниками.

Германия: О. Бауманн, Киммих, Рюдигер, Та, Шлоттербек, Андрих, Горетцка, Левелинг, Мусиала, Сане, Кляйндинст

Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, А. Бастони, Политано, С. Риччи, Тонали, Барелла, Удоджи, Кен, Распадори

Цифры и факты

В последних семи очных матчах Италия не побеждала - четыре ничьи и три поражения (если считать лишь основное время). Причем два поражения состоялись в последних двух матчах. В четверг в Италии (1:2) и в июне 2022-го года в Германии (2:5). Оба - в Лиге Наций

Италия проиграла против всех два матча подряд после пяти подряд без поражений - четырех побед и ничьей. Трех поражений подряд она не терпела с 2012-го года, а трех поражений в официальных матчах подряд - с 1983-го

В основное время Германия не проигрывала в последних 16-ти матчах - 11 побед, пять ничьих. В официальных в основное время она не проигрывала в последних 14-ти - девять побед, пять ничьих

На своей земле в основное время Германия не проигрывала в последних 11-ти матчах - восемь побед, три ничьи. В официальных матчах она не проигрывала на своей земле в последних восьми - шесть побед, две ничьи

Италия выиграла три своих последних гостевых матча. Все - в Лиге Наций осенью 2024-го года

Германия забивала в 13-ти последних матчах в целом и в 16-ти последних официальных

Италия забивала в последних семи матчах в целом и в последних семи официальных. При этом пропускала в десяти из последних 11-ти в целом и в десяти из последних 11-ти официальных

Прогноз: Германия - Италия 3:1

Италия добывает лучшие результаты в гостях, чем дома, лучше играет на контратаках. Она способна устроить плотную игру в Дортмунде. Но ведь Германия играет дома лучше, чем в гостях. Более того - воодушевлена результатом первого матча. Да и ныне выглядит более собранной, более сильной, чем Италия.

5:2, как в 2022-ом году в Менхенгладбахе, на стадионе другой "Боруссии", не стоит ожидать. Но и не стоит ожидать 0:2, как в 2006-ом в Дортмунде. А стоит - победу Германии с разницей в два мяча. Италия разве что забьет.