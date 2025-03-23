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Испания – Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 23.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от ответного матча между Испанией и Нидерландами в рамках Лиги Наций УЕФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Европы и победители Лиги Наций чуть не проиграли Нидерландам в первом матче. Испанцы выглядели хуже в течение большей части матча, так что ничью для них можно считать удачным результатом.
Лига Наций УЕФА
Воскресенье, 23 марта
Испания, Валенсия, "Месталья"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Испания 21:45 Нидерланды
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 3
Испания: последние новости
Испанцы избежали поражения в первом матче уже в добавленное арбитром время. Это можно считать удачным результатом, учитывая ход матча. Теперь подопечные Де ла Фуэнте должны побеждать соперника на своем поле.
Испания доминировала на поле первые 20 минут, и было впечатление, что матч завершится их разгромной победой, но Нидерланды сумели перехватить инициативу и едва не победили.
Из-за травм не помогут испанцам Родри, Карвахаль и Касадо, не игравшие в первом матче. Травму в первом матче получил Кубарси, вместо которого сыграет партнер Забарного по центру обороны "Борнмута" – Хейсен. Вполне возможна ротация в центре поля, ведь перерыв между матчами составляет всего 3 дня.
Ориентировочный состав Испании: Симон – Порро, Хейсен, Ле Норман, Кукурелья – Педри, Субименди, Мерино – Ямаль, Мората, Н. Уильямс.
Нидерланды: последние новости
"Оранжевые" подтвердили статус домашней команды, в целом удачно сыграв в первом матче. Если бы не исключение, подопечные Кумана могли удержать победу и иметь гандикап перед ответным матчем.
Нидерланды провалили первые 20 минут, а дальше большую часть матча владели инициативой. А это дорого стоит против соперника, в прошлом году доминировавшего в европейском футболе.
Нидерланды в последнее время хорошо выступают на своем поле и гораздо хуже на чужом. Поэтому в Валенсии "оранжевым" будет гораздо труднее.
Не помогут команде травмированные Натан Аке и Стефан Де Врей, из-за дисквалификации не сыграет Хато. Таким образом, возникают проблемы на левом фланге защиты.
Ориентировочный состав Нидерландов: Вербрюгген – Дюмфрис, Ван Дейк, Де Лигт, Геертрейд – де Йонг, Гравенберг, Копмейнерс – Фримпонг, Депай, Гакпо.
Испания – Нидерланды: статистика личных встреч
- 20.03.25 Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)
- 11.11.20. Нидерланды – Испания 1:1 (Товарищеский матч)
- 31.03.15. Нидерланды – Испания 2:0 (Товарищеский матч)
- 13.06.14. Испания – Нидерланды 1:5 (Чемпионат мира)
- 11.07.10. Нидерланды – Испания 0:1 (Чемпионат мира)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы Нидерландов, 2 ничьи и одна победа Испании. Первый матч серии закончился боевой ничьей 2:2.
Последние матчи Испании
- 20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)
- 18.11. Испания – Швейцария 3:2 (Лига Наций)
- 15.11. Дания – Испания 1:2 (Лига Наций)
- 15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)
- 12.10. Испания – Дания 1:0 (Лига Наций)
Последние матчи Нидерландов
- 20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)
- 19.11. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1 (Лига Наций)
- 16.11. Нидерланды – Венгрия 4:0 (Лига Наций)
- 14.10. Германия - Нидерланды 1:0 (Лига Наций)
- 11.10. Венгрия – Нидерланды 1:0 (Лига Наций)
Испания – Нидерланды: ставки и коэффициенты
Испания – Нидерланды. Прогноз на матч от UA-Футбол
Нидерланды прекрасно сыграли в домашнем матче, но Испания есть Испания. К тому же "оранжевые" неудачно играют на выезде в текущей Лиге Наций. Полагаем, что подопечные Де ла Фуэнте победят своих оппонентов и предлагаем поставить на это коэффициент 1,72.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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