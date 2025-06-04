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Германия – Португалия. Анонс и прогноз полуфинала ЛН на 04.06.2025
Витинья и Ко снова нанесут визит в Мюнхен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, полуфинал
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Португалия 22:00
Трансляция – Megogo
Германия
С момента вылета из 1/4 домашнего Евро 2024 Нагельсманн привел команду к пяти победам и трем ничьим в восьми матчах Лиги наций без поражений на пути к полуфиналу в Мюнхене. После 8 матчей без поражений в турнире теперь команда нацелена на трофей, о чем прямым текстом говорит их главный тренер.
Костяк Бундестим традиционно составляют игроки "Баварии". Которые мечтали о домашнем финале ЛЧ, но вынуждены были смотреть по телевизору, как Жоау Невеш, Нуну Нуну Мендеш и Витинья торжественно поднимали заветный кубок. И вот спустя неделю на той же "Альянц Арене" у них будет возможность поквитаться с игроками ПСЖ, фанаты которых обезобразили их газон и растерзали его на клочья неделю назад.
Им придется обойтись без Джамала Мусиалы, ключевого игрока атакующего звена. Есть также проблемы с надёжностью центра обороны и билд-апом. Плеймейкер Анджело Штиллер травмировался в финале Кубка Германии, Шлоттербек и Рюдигер тоже в лазарете. Тим Кляйндиенст забил в обоих матчах 1/4 против Италии, но как и лучший немецкий голеадор Бундеслиги Джонатан Буркардт пропускает сбор. Из приятного – вернулся в ворота тер Стеген, плюс дебютирует 2-метровый оттянутый форвард Ник Вольтемаде.
Португалия
Португалия прошла похожий путь после своего поражения в 1/4 Евро, также сыграв без поражений с тех пор (выиграв четыре и сыграв вничью два из 6 последующих матчей Лиги наций). 40-летний пенсионер Роналду остается талисманом впереди, из-за чего оркестр плеймейкеров под ним заточены в основном на кроссы.
Трио "Пари Сен-Жермен" в составе Жоау Невеша, Нуну Мендеша и Витиньи быстро восстановились после финала Лиги чемпионов в субботу вечером, ведь уезжать из Мюнхена им не приходилось. Все трое ожидаются в старте на очередной важный кубковый матч, в которых они в последнее время лихо преуспевали.
Лазарает удивительно пустой. В строю и звезды "Манчестер Сити" Рубен Диаш с Бернарду, и многолетний партнер Криша Бруну Фернандеш. Вопросы остаются только по правой стороне обороны. Инасиу и Антониу Силва еще не развились в достойных партнеров Диаша, а подстраховка в виде Далота тоже не впечатляет. Возможно потому справа выйдет еще один номинальный центрбек.
Факты и статистика
- Киммих проведет свой 100-й матч за Бундестим, став всего 14-м игроком в истории сборной, преодолевшим эту отметку.
- Юлиан Нагельсманн выиграл 12 матчей из 21 у руля Бундестим.
- Роналду 5 раз играл против Германии на больших турнирах. Криштиану забил лишь однажды и ни разу не уходил с поля победителем.
- Германия впервые вышла в финал четырех Лиги наций. Португальцев не было на этой стадии с момента первого розыгрыша турнира в сезоне 2018/19, который они выиграли.
Ориентировочные составы
Германия: тер Стеген – Киммих, Та, Антон, Миттельштедт – Гросс, Горецка – Сане, Виртц, Адейеми – Ундав
Португалия: Кошта – Далот, Антониу Силва, Диаш, Мендеш – Жоау Невеш, Витинья – Бернарду Силва, Фернандеш, Леау – Роналду
Ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч Германия – Португалия от UA-Футбол
Нагельсманн вернул Бундестим доминантный стиль футбола. Но позиция тренера – едва ли не единственная, в которой у немцев преимущество. Особенно им будет трудно что-то противопоставить полузащите гостей. В остальном ждём привычно агрессивного домашнего выступления, а отсюда и неплохую результативность – Фернандеш и компания в транзитах будут убойны. Ставка: обе забьют + Германия не проиграет в основное время.
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