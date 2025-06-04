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Испания – Франция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 05.06.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Испанией и Францией в рамках полуфинала Лиги Наций УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Европы и победители предыдущей Лиги Наций будут защищать свой титул в полуфинальном поединке с Францией.
Лига Наций УЕФА, полуфинал
Четверг, 5 июня
Германия, Штутгарт, МХП-Арена
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Испания 22:00 Франция
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Испания: последние новости
Испания провела блестящий 2024 год. Сначала команда победила на Евро-2024, а затем выиграла группу Лиги Наций, в которой находились также Швейцария, Дания и Сербия.
Последний раз команда проигрывала еще 22 марта 2024 года в товарищеском матче Колумбии.
В четвертьфинале Лиги Наций соперником подопечных Де ла Фуэнте стали Нидерланды. Оба матча завершились вничью 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были испанцы. Испания защищает титул, ведь предыдущий розыгрыш Лиги Наций выиграла именно она.
В заявку команды не попал ни один из действующих игроков "Реала", но есть Дин Хейсен, который станет игроком "королевского клуба" уже летом. "Барселона" представлена сразу 6 футболистами, что и не удивительно, учитывая блестящий сезон "сине-гранатовых".
Ориентировочный состав Испании: Симон – Порро, Кубарси, Ле Норман, Кукурелья – Педри, Фабиан Руис, Ольмо – Ямаль, Оярсабаль, Н. Уильямс.
Франция: последние новости
Франция выиграла свою группу Лиги Наций, в которой находились Италия, Бельгия и Израиль. Победа в очном матче с итальянцами в последнем туре позволила команде опередить подопечных Спаллетти.
В четвертьфинале французы уступили в первом матче хорватам со счетом 0:2. Ответный матч завершился с таким же счетом, но уже в пользу команды Дешама. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти "гальские петухи" были точнее.
Из-за травм в заявку сборной Франции не попали Эдуардо Камавинга, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Уэсли Фофана, Ферлан Менди и Кристофер Нкунку. Особенно ощутимы будут потери Салиба и Упамекано, которые были основной парой центрбеков в последних матчах.
В атаке Дешам сделает ставку на блестящее трио с "ПСЖ"": Баркола, Дембеле, Дуэ, разнесшее в финале Лиги чемпионов "Интер". На острие им поможет Мбаппе. В защите и в центре поля выбор невелик, поэтому сыграют более опытные.
Ориентировочный состав Франции: Меньян – Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Конате, Павар – Чуамэни, Гендузи – Баркола, Дембеле, Дуэ – Мбаппе.
Испания – Франция: статистика личных встреч
- 09.07.24. Испания – Франция 2:1 (Евро-2024)
- 10.10.21. Испания – Франция 1:2 (Лига Наций)
- 28.03.17. Франция – Испания 0:2 (Товарищеский матч)
- 04.09.14. Франция – Испания 1:0 (Товарищеский матч)
- 26.03.13. Франция – Испания 0:1 (отбор к ЧМ-2014)
В последние 5 встречах зафиксировано 3 победы Испании и 2 - Франции. Именно Испания обыграла Францию в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.
Последние матчи Испании:
- 23.03. Испания – Нидерланды 3:3 (Лига Наций)
- 20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)
- 18.11. Испания – Швейцария 3:2 (Лига Наций)
- 15.11. Дания – Испания 1:2 (Лига Наций)
- 15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)
Последние матчи Франции:
- 23.03. Франция – Хорватия 2:0 (Лига Наций)
- 20.03. Хорватия – Франция 2:0 (Лига Наций)
- 17.11. Италия – Франция 1:3 (Лига Наций)
- 14.11. Франция – Израиль 0:0 (Лига Наций)
- 14.10. Бельгия – Франция 1:2 (Лига Наций)
Испания – Франция: ставки и коэффициенты
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Испания – Франция. Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды достаточно равны по классу, но Испания является небольшим фаворитом противостояния. Считаем, что команды сыграют результативную игру, в которой будут забиты минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 2,11.
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