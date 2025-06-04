Испания – Франция. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 05.06.2025

Действующие чемпионы Европы и победители предыдущей Лиги Наций будут защищать свой титул в полуфинальном поединке с Францией.

Лига Наций УЕФА, полуфинал

Четверг, 5 июня

Германия, Штутгарт, МХП-Арена

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Испания 22:00 Франция

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Испания - Франция Смотреть трансляцию

Испания: последние новости

Испания провела блестящий 2024 год. Сначала команда победила на Евро-2024, а затем выиграла группу Лиги Наций, в которой находились также Швейцария, Дания и Сербия.

Последний раз команда проигрывала еще 22 марта 2024 года в товарищеском матче Колумбии.

В четвертьфинале Лиги Наций соперником подопечных Де ла Фуэнте стали Нидерланды. Оба матча завершились вничью 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были испанцы. Испания защищает титул, ведь предыдущий розыгрыш Лиги Наций выиграла именно она.

В заявку команды не попал ни один из действующих игроков "Реала", но есть Дин Хейсен, который станет игроком "королевского клуба" уже летом. "Барселона" представлена ​​сразу 6 футболистами, что и не удивительно, учитывая блестящий сезон "сине-гранатовых".

Ориентировочный состав Испании: Симон – Порро, Кубарси, Ле Норман, Кукурелья – Педри, Фабиан Руис, Ольмо – Ямаль, Оярсабаль, Н. Уильямс.

Франция: последние новости

Франция выиграла свою группу Лиги Наций, в которой находились Италия, Бельгия и Израиль. Победа в очном матче с итальянцами в последнем туре позволила команде опередить подопечных Спаллетти.

В четвертьфинале французы уступили в первом матче хорватам со счетом 0:2. Ответный матч завершился с таким же счетом, но уже в пользу команды Дешама. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти "гальские петухи" были точнее.

Из-за травм в заявку сборной Франции не попали Эдуардо Камавинга, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Уэсли Фофана, Ферлан Менди и Кристофер Нкунку. Особенно ощутимы будут потери Салиба и Упамекано, которые были основной парой центрбеков в последних матчах.

В атаке Дешам сделает ставку на блестящее трио с "ПСЖ"": Баркола, Дембеле, Дуэ, разнесшее в финале Лиги чемпионов "Интер". На острие им поможет Мбаппе. В защите и в центре поля выбор невелик, поэтому сыграют более опытные.

Ориентировочный состав Франции: Меньян – Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Конате, Павар – Чуамэни, Гендузи – Баркола, Дембеле, Дуэ – Мбаппе.

Испания – Франция: статистика личных встреч

09.07.24. Испания – Франция 2:1 (Евро-2024)

10.10.21. Испания – Франция 1:2 (Лига Наций)

28.03.17. Франция – Испания 0:2 (Товарищеский матч)

04.09.14. Франция – Испания 1:0 (Товарищеский матч)

26.03.13. Франция – Испания 0:1 (отбор к ЧМ-2014)

В последние 5 встречах зафиксировано 3 победы Испании и 2 - Франции. Именно Испания обыграла Францию ​​в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1.

Последние матчи Испании:

23.03. Испания – Нидерланды 3:3 (Лига Наций)

20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)

18.11. Испания – Швейцария 3:2 (Лига Наций)

15.11. Дания – Испания 1:2 (Лига Наций)

15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)

Последние матчи Франции:

23.03. Франция – Хорватия 2:0 (Лига Наций)

20.03. Хорватия – Франция 2:0 (Лига Наций)

17.11. Италия – Франция 1:3 (Лига Наций)

14.11. Франция – Израиль 0:0 (Лига Наций)

14.10. Бельгия – Франция 1:2 (Лига Наций)

Испания – Франция: ставки и коэффициенты

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Испания – Франция. Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды достаточно равны по классу, но Испания является небольшим фаворитом противостояния. Считаем, что команды сыграют результативную игру, в которой будут забиты минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 2,11.