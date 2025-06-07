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Германия – Франция. Анонс и прогноз матча за бронзу ЛН на 08.06.2025
Матч за третьего место обещает быть забивным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, матч за третье место
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Германия – Франция 16:00
Трансляция – Megogo
Германия
Немцы были лучше организованы в полуфинале с Португалией, но приличного часа игры с небольшим перевесом не итогового успеха. Соперник перевернул игру благодаря заменам, которые и тактический рисунок подправили, и еще больше подчеркнули разницы в индивидуальном классе. Консейсау забил из-под вышедшего Гозенса и положил начало камбека.
Киммих был прекрасен в созидании даже с позиции правого латераля, но их общих усилий с Виртцем было недостаточно. Ник Вольтемаде приятно смотрелся в дебютном матче на острие атаки, но он – явно не уровень финала четырех, как и Миттельштедт и линия обороны. Теперь же играть с, вероятно, наиболее напичканными талантами сборной в мире.
Им придется обойтись без Джамала Мусиалы, ключевого игрока атакующего звена. Есть также проблемы с надёжностью центра обороны и билд-апом. Плеймейкер Анджело Штиллер травмировался в финале Кубка Германии, Шлоттербек и Рюдигер тоже в лазарете. Тим Кляйндинст забил в обоих матчах 1/4 против Италии, но как и лучший немецкий голеадор Бундеслиги Джонатан Буркардт пропускает сбор. Из приятного – вернулся в ворота тер Стеген.
Франция
Франция в полуфинале стала участником самой результативной игры в истории турнира, проиграв испанцам 5:4. Для любителей катеначчо вроде Дидье Дешама столько пропустить – всегда позорно, даже с учетом статуса ЛН. Причем там по ходу было 4:0 и 5:1, и только выход блестящего Райана Шерки позволил сократить разрыв до минимума. У трансферного таргета "Ман Сити" ассист, предголевая и яркий забитый мяч ударом слёту.
Дешам не смог адекватно интегрировать новичков вроде Дуэ, а Мбаппе даже с бешеной группой поддержки по именам (Дембеле, Олисе, Дуэ, Шерки) приходилось искать свои моменты самостоятельно. А персонажи вроде Лангле и Калулу полностью провалились в защите, и по делу ушли с поля с замены после первых 5 пропущенных в одной игре с 1969-го года.
Поэтому стоит ждать на Германию финалистов ЛЧ Павара и Люку Эрнандеса, который будет прикрывать брата Тео. Усман Дембеле получил небольшое мышечное повреждение, так что даже думать не надо, кого должен поменять в старте Райан Шерки. Невесело в центре обороны без лучшего ЦЗ Бундеслиги Дайо Упамекано, которого заменит экс-партнер по "РБ Лейпцигу" Конате. В лазарете Камавинга, Канте же не вызывали.
Факты и статистика
- Киммих провел свой 100-й матч за Бундестим, став всего 14-м игроком в истории сборной, преодолевшим эту отметку.
- До поражения от Португалии Германия не проигрывала в восьми матчах Лиги Наций.
- Виртц забил или ассистировал в пяти из семи последних матчей сборной Германии.
- Германия выиграла две последние встречи с Францией (обе товарищеские), но до этого не побеждала в шести матчах.
- Новичок сезона Бундеслиги Олисе - один из девяти игроков французской команды, выступавших в Германии.
Ориентировочные составы
Германия: тер Стеген – Та, Антон, Та, Кох – Киммих, Павлович, Горецка, Миттельштедт – Сане, Виртц – Вольтемаде
Франция: Меньян – Кунде, Конате, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес – Рабьо, Коне – Олисе, Шерки, Дуэ – Мбаппе
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Германия – Франция от UA-Футбол
У Германии комичный подбор исполнителей в обороне, а агрессивная манера команд только подчеркивает их уязвимость. У Франции тоже решето, что мы отчетливо увидели в игре с Испанией. Плюс мотивация должна хромать, так что с результативностью в игре все должно быть в порядке. Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.9.
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