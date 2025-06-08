Испания – Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 08.06.2025

Действующие чемпионы Европы и победители предыдущей Лиги Наций будут защищать свой титул в финальном поединке с Португалией. Обе команды уже побеждали в Лиге Наций, и теперь одна из них станет двукратным победителем.

Лига Наций УЕФА, финал

Воскресенье, 8 июня

Германия, Мюнхен, Альянц Арена

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Испания 22:00 Португалия

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Испания: последние новости

Испания в 2025 году продолжает отлично выступать. В прошлом году команда победила на Евро-2024, затем выиграла группу Лиги Наций. В текущем году испанцы могут получить очередной титул, для этого осталось обыграть Португалию.



В четвертьфинале Лиги Наций соперником подопечных Де ла Фуэнте стали Нидерланды. Оба матча завершились вничью 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были испанцы.

Полуфинальный матч стал настоящей голевой феерией. По ходу матча Испания побеждала 4:0 и 5:1, а в итоге едва не упустила победу. Выход на поле Шерки чуть не перевернул ход встречи, которая, казалось, безнадежно проиграна французами. Это должно стать звоночком для Де ла Фуэнте, ведь пропускать 4 гола за 35 минут – это уж слишком, особенно для чемпиона Европы.

Испания имела на один день меньше отдыха, что может сыграть немаловажную роль. Ожидается небольшая ротация в составе и выход на поле 2-3 новых игрока.



Ориентировочный состав Испании: Симон – Порро, Кубарси, Хейсен, Кукурелья – Мерино, Субименди, Педри – Ямаль, Оярсабаль, Н. Уильямс.

Португалия: последние новости

Португалия - первый победитель розыгрыша Лиги Наций. Сейчас у команды есть отличный шанс стать первым в истории двукратным победителем.

Португалия выиграла группу Лиги Наций с Хорватией, Шотландией и Польшей. Четвертьфинальные поединки с Данией были напряженными, ведь пиренейцам удалось пройти в полуфинал только в дополнительное время.

В полуфинале подопечные Роберто Мартинеса довольно неожиданно обыграли хозяев мини-турнира – Германию. Особенно ощутимым было преимущество португальцев во втором тайме, когда на замену вышел Франсиску Консейсау. Именно он сравнял счет, а победный гол на счету 40-летнего Криштиану Роналду. Португальцы имели на один день отдыха больше, но все равно возможна замена ряда игроков. Ожидается выход того же Консейсау, который помог перевернуть игру против Германии.

Ориентировочный состав Португалии: Кошта – Мендеш, Диаш, Инасиу, Далот – Витинья, Невиш – Леау, Фернандеш, Консейсау – Роналду.

Испания – Португалия: статистика личных встреч

27.09.22. Португалия – Испания 0:1 (Лига Наций)

02.06.22. Испания – Португалия 1:1 (Лига Наций)

04.06.21. Испания - Португалия 0:0 (Товарищеский матч)

07.10.20. Португалия – Испания 0:0 (Товарищеский матч)

15.06.18. Португалия – Испания 3:3 ( ЧМ-2018)

В последних 5 встречах зафиксировано 4 ничьих и 1 победа Испании. Именно она была завоевана испанцами в предыдущем матче команд в сентябре 2022 года.

Последние матчи Испании:

05.06. Испания – Франция 5:4 (Лига Наций)

23.03. Испания – Нидерланды 3:3 (Лига Наций)

20.03. Нидерланды – Испания 2:2 (Лига Наций)

18.11. Испания – Швейцария 3:2 (Лига Наций)

15.11. Дания – Испания 1:2 (Лига Наций)

Последние матчи Португалии:

04.06. Германия - Португалия 1:2 (Лига Наций)

23.03. Португалия – Дания 5:2 (Лига Наций)

20.03. Дания - Португалия 1:0 (Лига Наций)

18.11. Хорватия – Португалия 1:1 (Лига Наций)

15.11. Португалия – Польша 5:1 (Лига Наций)



Испания – Португалия: ставки и коэффициенты

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Испания – Португалия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Испания является фаворитом противостояния, но Португалию тоже не следует сбрасывать со счетов, учитывая их матч против Германии. Считаем, что команды сыграют результативную игру, в которой будут забиты минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 1,64.