Динамо Мн - Шахтер С. Анонс и прогноз на матч чемпионата Беларуси

Минчане постепенно исправляют ошибки прошлого и начали набирать очки в чемпионате за счет надежных действий в обороне. Солигорский же клуб вернулся в чемпионскую гонку после вылета из Кубка на стадии полуфинала.

Будущий поединок интересен украинскому болельщику прежде всего тренерским противостоянием Леонида Кучука и Юрия Вернидуба. Эти наставники в разное время руководили украинскими клубами, но друг против друга сражались всего лишь в трех матчах. В сезонах 2011/2012 и 2012/2013 "Арсенал" Кучука дважды обыгрывал "Зарю" Вернидуба в гостях (3:0 и 3:1), а вот единственный домашний поединок закончил вничью (1:1). Таким обраом, украинский специалист до сих пор не обыгрывал опытного белорусского наставника.

Беларусь, Высшая лига, 11-й тур

Стадион: "Олимпийский стадион Динамо" (Минск)

Арбитр: Амин Кургхели

Динамо Минск 19:00 Шахтер Солигорск

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С момента прихода Кучука "Динамо" провело пять матчей, набрав в них семь очков. О стабильности игры в обороне минчан пока что говорить не приходится, лишь против обескровленной коронавирусом "Ислочи" дома (1:0) "динамовцам" удалось удержать свои ворота на замке.

В 10-м туре "Динамо" потеряло очки в Витебске (1:1). На гол Ивана Бахара ответил Николаеску. Только опорный полузащитник Марко Павловски находится под угрозой дисквалификации, имея в пассиве три "горчичника".

Ориентировочный состав Динамо (3-5-2): Плотников - Швецов, Горопевшек, Динга - Шитов, Климович, Козлов, Павловски, Сухоцкий - Бахар, Данило.

"Горняки" не смогли защитить звание обладателя Кубка страны, но после вылета от брестского "Динамо" чувствуют себя отлично в чемпионате. Четыре победы в пяти последних встречах и отсутствие пропущенных голов позволили "Шахтеру" включиться в чемпионскую гонку. Отставание от БАТЭ перед 11-м туром составляет всего четыре очка.

В игре с "Белшиной" (4:0) Дарко Бодул и Дмитрий Подстрелов отметились голами после выхода на замену. Второй и вовсе оформил дубль, благодаря чему довел свой лицевой счет в сезоне до пяти голов. Для Юрия Кендыша следующая желтая карточка станет четвертой в сезоне и заставит пропустить один матч. Сергей Политевич и Лаша Шиндагоридзе все еще травмированы и поэтому не смогут сыграть в субботу.

Ориентировочный состав Шахтера (4-2-3-1): Гутор - Бегунов, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Диасамидзе, Селява - Иванович, Кендыш, Баланович - Лисакович.

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Цифры и факты

У "Шахтера" самая надежная линия обороны в белорусской лиге, пропустившая лишь три гола в десяти матчах.

Ничья в прошлом туре стала для "Динамо" первой в сезоне.

495 минут длится "сухая" серия "Шахтера" в чемпионате. Последний раз подопечные Вернидуба пропускали в домашнем матче пятого тура от "Слуцка" (1:2).

Прогноз

Хоть в оборонительном плане команды и выглядят внушительно, но это вряд ли убережет их от пропущенных голов в очной встрече. "Динамо" при Кучуке неизменно забивает, так что способно прервать "сухую" серию солигорского клуба. "Шахтер" же уходил с поля без забитого мяча лишь раз в последних семи играх.

Ставка: Обе забьют за 1.92