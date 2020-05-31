БАТЭ - Ислочь. Прогноз на поединок с анонсом

Команда Кирилла Альшевского после завоевания Кубка страны имела неделю отдыха и могла полноценно восстановиться накануне игры чемпионата. Очередной соперник не выглядит труднопреодолимым препятствием для текущего лидера чемпионата Беларуси.

"Ислочь" играет свои матчи по плану, но не может задействовать всех сильнейших игроков из-за подозрений на коронавирус. Поэтому результаты команды пошли на спад, а с ними и положение в турнирной таблице. К лидеру в гости клуб из Минской области отправляется на фоне трех поражений в четырех последних поединках.

Беларусь, Высшая лига, 11-й тур

Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)

Арбитр: Денис Щербаков

БАТЭ 18:00 Ислочь

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Прошлый сезон стал для БАТЭ одним из самых неудачных в истории - Кубок завоевал солигорский "Шахтер", а чемпионство брестское "Динамо". В прошлое воскресенье борисовцы вернули себе один из трофеев, обыграв действующего чемпиона в финале Кубка (1:0). Решающий гол Захар Волков провел на первой компенсированной минуте экстра-тайма, когда уже многие подсознательно готовились к серии пенальти.

В рамках Высшей лиги БАТЭ одержал пять побед кряду, а в прошлом туре как раз одолел "Динамо" (Брест) на выезде со счетом 3:1. Егор Филипенко получил травму в кубковом финале, из-за чего занимался всю неделю по индивидуальной программе. С ним, отдельно от команды, готовился к матчу Антон Сорока. Также полагаем, что Альшевский предоставит отдых некоторым игрокам основы, применив ротацию.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Щербицкий - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Яблонский - Бессмертный, Драгун, Уиллумсон, Нехайчик - Дубайич.

Коллектив Виталия Жуковского неплохо начал сезон, но ощущал определенные проблемы в выездных матчах и до коронавирусного кризиса. Когда же появились подозрения на заболевших в команде, результаты пошли на убыль и дома.

В частности, в прошлом туре "Ислочь" дома уступила "Энергетику-БГУ" (1:2), что стало всего лишь второй неудачей команды в семи матчах на своем поле в рамках текущего чемпионата. Форвард Александр Холодинский имеет три желтые карточки в пассиве и в будущем матче рискует схлопотать дисквалификацию.

Ориентировочный состав Ислочь (3-5-2): Хаткевич - Концевой, Янушкевич, Цвейба - Карпович, Папуш, Потоцкий, Мельник, Стефан - Холодинский, Янсане.

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Цифры и факты

"Ислочь" до сих пор не играла вничью в рамках Высшей лиги текущего сезона.

БАТЭ пропускал голы только в трех матчах из последних девяти.

"Ислочь" является наиболее неудобным соперником для борисовского клуба. Обыграть ее БАТЭ не в состоянии уже в течение шести поединков кряду! За это время "Ислочь" добыла три победы над грандом, еще в трех случаях была зафиксирована ничья.

Прогноз

Практически не сомневаются букмекеры в уверенной победе хозяев. Но, учитывая ротацию, которую наверняка использует Альшевский, а также традиционно неуступчивый характер "Ислочи", полагаем, что разгрома не будет. Да и в целом матч вряд ли получится результативным.

Ставка: Тотал меньше (3) за 1.77