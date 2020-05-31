Рух Брест - Динамо Брест. Анонс матча со ставкой

Весьма неожиданно новичок Высшей лиги "Рух" первое дерби с "Динамо" встречает выше в турнирной таблице, чем именитый соперник. Действующий чемпион страны проиграл половину из десятка стартовых матчей, оказавшись на девятом месте.

Подопечные же Александра Седнева мало того, что не проигрывали уж семь туров кряду, так еще и пропустили в общей сложности только шесть голов в чемпионате! Пока что среди новичков белорусской элиты "Рух" наиболее успешный и стабильный.

Беларусь, Высшая лига, 11-й тур

Стадион: ОСК "Брестский" (Брест)

Арбитр: Сергей Цинкевич

Рух Брест 20:00 Динамо Брест

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Ровно в половине своих матчей "Рух" сыграл вничью, причем в трех случаях со счетом 0:0. В прошлом туре команда из Бреста сумела завоевать один балл со "Слуцком" (1:1) благодаря голу Васильева с пенальти.

Украинец Алексей Ковтун, сыграв три поединка на старте сезона "от звонка до звонка", получил травму. В остальном кадровых потерь у "Руха" нет.

Ориентировочный состав Рух Брест (3-5-2): Степанов - Гайдучик, Рахманов, Колпачук - Концевой, Гречихо, Андроник, Васильев, Мигунов - Богомольский, Седько.

Ценой неимоверных усилий "динамовцам" удалось навязать борьбу БАТЭ в финале Кубка после проигранной домашней встречи чемпионата, но титул все равно уплыл от подопечных Сергея Ковальчука на последних секундах. Для "Динамо" (Брест) это было первое поражение в решающей схватке при четырех финальных играх.

Травма Милевского, полученная в финале Кубка, не оказалась серьезной и украинец готовился к дерби наравне со всеми. Ждем не дождемся появления на поле Хачериди и "Рух" как раз кажется подходящим соперником для долгожданного события. Ну и Нойок с Кисляком уже по разу отсидели дисквалификацию ранее, так что полученные ими "горчичники" в поединке с БАТЭ (1:3) критическими не стали.

Ориентировочный состав Динамо Брест (4-2-3-1): Павлюченко - Юзепчук, Хачериди, Габи Кики, Веретило - Нойок, Кисляк - Савицкий, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

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Цифры и факты

Первый и до нынешней поры единственный очный матч соперников из Бреста случился в июле прошлого года. В рамках 1/16 финала национального Кубка "Динамо" оказалось сильнее "Руха" с минимальным счетом 1:0.

"Динамо" проиграло шесть игр из последних восьми.

"Рух" уступил только в двух матчах в нынешнем чемпионате, в обоих случаях со счетом 0:1.

Прогноз

Данный поединок знаковый для чемпиона и способен стать отправной точкой для новых свершений. Если победа в дерби станет яркой и уверенной, болельщики снова поверят в то, что их "Динамо" способно на подвиги. Полагаем, что дабы не испытывать судьбу с далеко не идеальной защитой, команда Милевского попытается забить побольше.

Ставка: Тотал "Динамо" больше (1,5) за 1.95