Динамо Брест - Минск. Анонс со ставкой на матч

На волне успеха после разгрома "Руха" (4:1) в дерби чемпион попытается закрепить успех. Соперник не из легких, хоть и казалось, что "Минск" будет выбит из колеи после длительного простоя в мае. Тем не менее, подопечные Андрея Разина одержали победу над "Слуцком", которая показала, что у "горожан" большинство проблем позади.

В двух предыдущих домашних матчах команда Милевского, Хачериди и Нойка играла с грандами и добилась переменчивых результатов. Обыграв столичное "Динамо" (2:1), подопечные Сергея Ковальчука уступили БАТЭ (1:3).

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В предстоящую субботу, тем не менее, другого результата кроме победы от чемпионов их болельщики не ждут.

Беларусь, Высшая лига, 12-й тур

Стадион: ОСК "Брестский"

Арбитр: Сергей Красников

Динамо Брест 20:00 Минск

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В прошлом туре Сергей Ковальчук едва не перехитрил сам себя, избрав изначально схему с тремя центральными защитниками и Евгением Хачериди в старте. Лишь когда долгое время держался ничейный счет, наставник "Динамо" признал ошибку и вернулся к более атакующему варианту с Савицкий и Лаптевым. Собственно, "джокеры" и принесли Бресту разгромную победу своими голами.

Для Сергея Кисляка желтая карточка в прошлом матче стала уже седьмой в сезоне и шестой в чемпионате. Следовательно, опытный опорник пропустит матч 12-го тура. Уже достаточно давно продолжает лечение Элис Бакай. Ждем возвращения в основу Максима Витуса слева в обороне. Савицкий и Лаптев, после их перформанса в прошлом туре, должны быть на поле с первых минут априори.

Ориентировочный состав Динамо Брест (4-1-4-1): Игнатович - Юзепчук, Хачериди, Габи Кики, Витус - Нойок - Савицкий, Быков, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

Сыграв восьмого мая против "Городеи" (1:1), минчане в полном составе ушли на карантин. Нужно ли говорить, что и тренировочный процесс пошел на смарку. Тем не менее, поединок первого июня против "Слуцка" удалось выиграть. Причем свои ворота ФК "Минск" оставил нетронутыми (1:0).

Евгений Чаговец, с которого началась коронавирусная история "горожан", все еще не попадает в заявку клуба на игры, по крайней мере против "Слуцка" там он не фигурировал. То же можно сказать и о Владимире Насибуллине. Александр Васильев давно травмирован. Зато в основе в прошлом матче вышел Дмитрий Рыжук, что позволит с интересом наблюдать хотя бы за успехами одного украинца в этой команде.

Ориентировочный состав Минск (3-4-2-1): Леонов - Рыжук, Зелеский, Прищепа - Иванов, Евдокимов, Сазончик, Остроух - Хващинский, Горбач - Грибовский.

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Цифры и факты

Четыре последних очных поединка между коллективами закончились победами "Динамо". Все матчи пробивали "тотал больше 2,5".

"Минск" опережает "Динамо" по потерянным очкам именно на расстояние одной победы, то есть в три балла.

Большинство своих очков в нынешнем чемпионате (7 из 13) минский клуб набрал в выздных матчах.

Прогноз

Поединок получится результативным и с большой вероятностью отличиться голами сумеют оба коллектива. Возвращение Хачериди не сделало оборону Бреста надежнее и она, как и раньше, допускает регулярные позиционные ошибки. Это позволит быстрым вингерам "Минска" использовать минимум один шанс в атаке. Другое дело, что и Милевский с партнерами по нападению "Динамо" будет настроен исключительно на эффективное нападение с минимум двумя результативными завершениями.

Ставка: Победа "Динамо" и тотал больше (2,5) за 2.03