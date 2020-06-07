Витебск - БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Девять побед кряду, семь из которых в чемпионате, позволили БАТЭ вернуться на вершину национального футбола и утвердиться в этом статусе, завоевав очередной Кубок. После победы над "Ислочью" (1:0) в прошлом туре подопечные Кирилла Альшевского сумели оторваться от ближайшего преследователя в борьбе за лидерство на три очка.

В очередном туре борисовчане совершат визит к "Витебску", который в пяти домашних матчах набрал восемь очков, пропустил лишь четыре раза и только однажды проиграл. Правда не побеждали подопечные Сергея Ясинского в рамках Высшей лиги с 18 апреля, в течение шести туров.

Беларусь, Высшая лига, 12-й тур

Стадион: "Центральный"

Арбитр: Амин Кургхели

Витебск 16:00 БАТЭ

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30-летний хавбек "Витебска" Максим Каленчук застолбил за собой место в основе и отыграл "от звонка до звонка" уже девять матчей кряду. Участвовал он и в результативной встрече прошлого тура, когда команда украинца сумела спастись от поражения на поле "Энергетика-БГУ" (3:3). Еще один наш соотечественник в составе "Витебска", опытный защитник Олег Карамушка, ни минуты пока не провел на поле в этом сезоне, но в течение семи последних игр неизменно попадал в заявку.

Из-за травмы голеностопа не сыграет в предстоящем поединке Вандерсон Мело. Мышечные повреждения испытывают Руслан Теверов и Артур Кац.

Ориентировочный состав Витебска (3-5-2): Гущенко - Скитов, Чалов, Сезар - Гуренко, Каленчук, Матвеенко, Волков, Назаренко - Диего Сантос, Николаэску.

БАТЭ после кубкового триумфа прогнозируемо невнятно провел встречу с "Ислочью" и приложил для победы ровно столько сил, сколько требовалось. Даже оказавшись в двойном меньшинстве, соперник не бросал надежд отыграть единственный гол, забитый Неманьей Миличем с пенальти. Тем не менее, сделать ему это так и не удалось.

Егор Филипенко все еще залечивает травму бедра, полученную в кубковом финале. Антон Сорока до сих пор занимается по индивидуальной программе.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-2-3-1): Чичкан - Филипович А., Филипович Я., Волков, Настич - Бага, Яблонский - Стасевич, Драгун, Нехайчик - Милич.

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Цифры и факты

69,5% голов БАТЭ забили в чемпионате четыре игрока команды (Стасевич, Милич, Нехайчик и Драгун).

"Витебск" закончил вничью четыре поединка кряду в рамках Высшей лиги.

Вместе с "Торпедо-БелАЗ" коллектив Сергея Ясинского занимает третье место в чемпионате Беларуси по незрелищности. В 11 матчах этих команд было забито лишь по 24 гола (2,18 в среднем за матч). Еще менее эффектными являются в этом сезоне только выступления "Шахтера" (Солигорск) и "Руха" (Брест), средняя результативность игр которых составляет 1,72 мяча.

Прогноз

Нынешний "Витебск" не ровня БАТЭ, тем не менее и разгрома хозяев ждать не стоит. Борисовчане уже приучили к тому, что против соперников, которые уступают в классе, пытаются забить быстрый мяч, после чего играют на голом классе. Полагаем, что лидеру не удастся выйти вне пределов "низового" тотала, при этом добыв три очка.

Ставка: Победа БАТЭ и тотал меньше (2,5) за 3.20