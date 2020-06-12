Торпедо-БелАЗ - Динамо Брест. Анонс и ставка на матч

Для разыгравшегося в последних турах чемпиона выезд в Жодино - серьезное испытание. Подопечные Юрия Пунтуса с честью прошли период обострения коронавируса в своем составе и много очков в последних турах не растеряли.

Однако победа гостей позволит им догнать жодинцев в турнирной таблице, а значит встречу впору именовать "битвой за шесть очков". Также ждем с нетерпением новых достижений украинцев в составе гостей.

Беларусь, Высшая лига, 13-й тур

Стадион: "Торпедо"

Арбитр: Денис Щербаков

Торпедо-БелАЗ 18:00 Динамо Брест

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В гостевом поединке со "Слуцком" (1:1) "торпедовцы" потеряли очки на последних минутах, пропустив гол от Сердюка. Впрочем, по игре все шло к тому, что "сахарные" все же свой гол забьют. 21-летний вратарь "Торпедо-БелАЗ" Алексей Козлов еще до результативной атаки хозяев сделал семь сейвов!

Точно пропустят будущую встречу Кирилл Леонович и Илья Кухарчик, которые травмированы давно. Под вопросом участие в поединке Владимира Бушмы, Михаила Афанасьева и Дмитрия Антилевского, которые занимались посреди недели по индивидуальной программе.

Ориентировочный состав Торпедо-БелАЗ (4-4-2): Козлов - Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов - Юсов, Хачатурян, Капленко, Габриэль Рамос - Липэ Велозу, Горбачик.

Феерическая игра Артема Милевского в последних двух турах вернула уверенность чемпионскому "Динамо". В поединке с "Минском" (6:1) пушечным результативным ударом отметился и Александр Нойок, а вот Павлу Савицкому снова хватило всего лишь полчаса после выхода на замену, чтобы оформить дубль. Команда Сергея Ковальчука сейчас в полном порядке и способна продлить победную серию.

Сергей Кисляк отсидел вторую дисквалификацию в сезоне и состав "Динамо" снова боевой. Об отсутствии Элиса Бакая напомним просто для проформы - у него разрыв "крестов" и на поле албанца мы не увидим минимум до октября.

Ориентировочный состав Динамо Брест (4-2-3-1): Игнатович - Юзепчук, Хачериди, Габи Кики, Печенин - Кисляк, Нойок - Быков, Милевский, Гордейчук - Лаптев.

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Цифры и факты

В трех последних очных встречах "Динамо" побеждало "Торпедо-БелАЗ", забивая минимум по два мяча.

С июня 2017-го года в очном соперничестве этих команд не было ничьих. С тех пор сыграно пять игр.

"Динамо" занимает второе место по результативности с показателем 23 гола после 12 туров. "Торпедо-БелАЗ" лишь восьмое в этой таблице, сумев забить 16 мячей за тот же временной отрезок.

Прогноз

Считаем, что у команды Ковальчука есть все шансы продлить победную серию. В двух последних матчах "Торпедо-БелАЗ" набрал четыре очка, но и соперников серьезными не назовешь. При этом оборона коллектива Пунтуса даже в играх со "Слуцком" и "Смолевичи" (2:1) не выглядела монолитной и допускала результативные ошибки.

Ставка: Победа "Динамо" за 1.99